УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10878 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
5 910 10

Поліція заблокувала активи майже 7000 проросійських компаній в Україні. Мова йде про мільярди гривень, які могли б "спонсорувати" війну

нацполіція

Правоохоронці заблокували операції з виведення активів майже 7000 проросійських компаній, які могли використовуватися на підтримку воєнних дій в Україні

Про це повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України, інформує Цензор.НЕТ.

Співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України встановили, що після воєнної агресії у 2014 році РФ почала процес перереєстрації бенефіціарів та використання підконтрольних компаній із реєстрацією інших країн. Такі дії проводилися для маскування належності компаній до Росії, тобто приховування кінцевого власника отримання коштів, ухилення від сплати податків та загалом уникнення санкцій. Окрім того, такі заходи дозволили б контролювати активи та майно і після повномасштабного вторгнення.

"Відтак, аби запобігти виведенню коштів на рахунки компаній, що зареєстровані у рф або підконтрольні країні-агресору, розуміючи повний тотальний контроль усіх сфер діяльності керівництвом росії і що ці кошти можуть бути використані на підтримку воєнних дій на території України, співробітники підрозділу проводять комплекс превентивних заходів", - йдеться у повідомленні.

Тож, оперативно встановлено:

- 3600 українських компаній, які у 2021-2022 завезли з країни агресора товарів на 215 млрд грн. При цьому оплату здійснили на суму 95 млрд грн. Фактично 120 млрд грн може бути переведено до компаній агресора за встановленими контрактами імпорту з Росією;

- 303 суб’єкти господарювання, які після 2014 року отримали понад 7,1 млрд грн позики від компаній РФ та постійно здійснювали виплати відсотків із прибутку. Такі дії свідчить про постійний вплив російських компаній, подавлення конкурентоспроможності в галузях економіки України, фіктивне доведення до банкрутства та загалом можливість повернути всю позику після повномасштабного вторгнення;

- 200 українських компаній, які упродовж 2021-2022 років повернули понад 10,6 млрд грн відсотків за контрактами позики на адресу підконтрольним РФ офшорам. Треба зазначити, що ці компанії мінімум 10 років повинні ще виплачувати як відсотки, так і саме тіло кредиту;

- 3570 українських компаній, які у 2021-2022 завезли з Білорусії товарів на 218 млрд грн та вже здійснили оплату 142 млрд грн. Фактично 76 млрд грн може бути переведено до компаній Білорусі, які слугували виключно для маскування поставок з Росії та уникнення санкцій.

"Внаслідок вчасного аналізу та оперативного реагування вже поставлено на контроль всі операції встановлених резидентів та їх контрагентів з можливістю подальшого блокування рахунків.Окрім того, вирішується питання щодо застосування санкцій, початку міжнародних розслідувань, арешту активів у межах кримінального провадження з подальшою передачею в управління АРМА та націоналізацією", - інформують у ДСР.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тіло поліцейського, застреленого російським снайпером, виявили у братській могилі в Бучі, - Нєбитов. ФОТОрепортаж

Нацполіція (15156) росія (65073) санкції (11810) Україна (5882)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+2
Проснулись? Это нужно было сделать ещё 24 февраля!!!
показати весь коментар
11.04.2022 16:59
+2
Як там поживає дружбан найвеличнішого - мецгер. Той самий який на сотні мільйонів проспонсурував террористів лугандона з державного банку? Невже мецгера відправляють на підвищення в мін економіки за протекторатом зе?!!
показати весь коментар
11.04.2022 17:39
+1
Глупейший текст! Надо обеспечить руководство этих предприятий и их работу, они могут давать прибыль, там работают наши граждане! Арестовать - не выход.
показати весь коментар
11.04.2022 16:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
11.04.2022 16:56 Відповісти
Глупейший текст! Надо обеспечить руководство этих предприятий и их работу, они могут давать прибыль, там работают наши граждане! Арестовать - не выход.
показати весь коментар
11.04.2022 16:57 Відповісти
Имя, сестRа, имя!!
показати весь коментар
11.04.2022 16:58 Відповісти
Проснулись? Это нужно было сделать ещё 24 февраля!!!
показати весь коментар
11.04.2022 16:59 Відповісти
Сделали давно, но управление этими компаниями не обеспечили. Закон об изъятии имущества в пользу государства не содержит механизмов управления этим имуществом. Крайне непрофессиональное законотворчество.
показати весь коментар
11.04.2022 17:14 Відповісти
А может весной 2014?
показати весь коментар
11.04.2022 17:21 Відповісти
7 кіл?
чого так мало?
показати весь коментар
11.04.2022 17:00 Відповісти
Як там поживає дружбан найвеличнішого - мецгер. Той самий який на сотні мільйонів проспонсурував террористів лугандона з державного банку? Невже мецгера відправляють на підвищення в мін економіки за протекторатом зе?!!
показати весь коментар
11.04.2022 17:39 Відповісти
Як так альфа-банк? Щось не чув, щоб він припинив свою диверсійну діяльність
показати весь коментар
11.04.2022 18:34 Відповісти
А тут им следовало определиться: фабрика Порошенко в Липецке - это хорошо для России или Украины? Если хорошо для России, а плохо для Украины и Порошенко виновен, то может не надо российские фирмы закрывать, ведь "они платят налоги в Украине"? Как-то двойные стандарты получаются у Зели и команды.
показати весь коментар
11.04.2022 19:52 Відповісти
 
 