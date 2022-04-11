Енергетики за тиждень повернули світло в 49 звільнених від окупантів міст і сіл Київщини, - ДТЕК

З 4 по 10 квітня аварійні бригади відновили електропостачання 36 тисяч споживачів у 49 містах та селах Київської області, звільнених Збройними силами від російських окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в компанії ДТЕК Ріната Ахметова.

"Активні роботи проходять у Бучанському, Вишгородському та Броварському районах. Подали напругу на обладнання водоканалу, відновили електропостачання лікарні та міськради в Ірпені. Також світло повернули у пологовий будинок Ворзеля", - повідомили в компанії.

За попередніми оцінками російські окупанти пошкодили близько 1600 км електромереж області. Дані уточнюються, оскільки тривають ретельні обстеження електромереж. Щоб швидше повернути світло мешканцям Київщини до ремонтів залучили енергетиків з Києва, Одеської та Дніпропетровської областей.

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Складна ситуація з електропостачанням зберігається у Донецькій області. "Енергетики ДТЕК Донецькі електромережі отримують змогу ремонтували лінії після того як Збройні сили надають дозвіл на проведення робіт. За минулий тиждень вдалося повернути світло у 46,5 тисяч осель мешканців області. У деякі населені пункти світло доводилося повертати 2 та більше разів через запеклі ворожі обстріли", - зазначили в ДТЕК.