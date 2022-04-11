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Створила мережу інформаторів - отримала 13 років. У Рівному засудили жінку за держзраду, - Офіс Генпрокурора

арешт,жінка

Жителька Донецька, діючи з ідеологічних мотивів, з метою підриву територіальної цілісності та обороноздатності України, у 2017 році разом з іншими особами створила та забезпечила функціонування мережі інформаторів. Її учасники здійснювали збір даних щодо переміщення підрозділів та військової техніки Збройних Сил України,

Пк інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генерального прокурора України.

Відомо, що в ході спеціального судового розгляду громадянку України визнано винною у державній зраді та сприянні діяльності терористичній організації. Її засуджено до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У суді прокурором доведено, що жителька Донецька, діючи з ідеологічних мотивів, з метою підриву територіальної цілісності та обороноздатності України, у 2017 році разом з іншими особами створила та забезпечила функціонування мережі інформаторів. Її учасники здійснювали збір даних щодо переміщення підрозділів та військової техніки Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів, задіяних у проведенні операції Об’єднаних сил (АТО) на території Донецької області.

"Зібрана інформація передавалась представникам спецслужб РФ та незаконних збройних формувань "ДНР" для проведення артилерійських обстрілів місць дислокації військових та правоохоронних підрозділів України на території Донецької області. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося Управлінням СБУ в Рівненській області за оперативного супроводу відділу контррозвідки Управління СБУ в області", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку вторгнення РФ в Україні загинуло 183 дитини, понад 342 - поранено, - Офіс Генпрокурора

СБУ (12801) державна зрада (1684) Офіс Генпрокурора (3247)


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Топ коментарі
+28
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11.04.2022 17:39
+23
Теж про держзраду трохи:


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11.04.2022 17:45
+21
а можна було тварь шлёпнуть по законам военного времени, корми её теперь с бюджета(((
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11.04.2022 17:41
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11.04.2022 17:35 Відповісти
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11.04.2022 17:36 Відповісти
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11.04.2022 18:46 Відповісти
Ну які 13 років, за нею плаче шибениця
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11.04.2022 17:37 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ZlxJ0jtSF1Y
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11.04.2022 17:37 Відповісти
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11.04.2022 17:39 Відповісти
Это сработает только, если принять Украину в НАТО вместо Венгрии
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11.04.2022 17:43 Відповісти
а можна було тварь шлёпнуть по законам военного времени, корми её теперь с бюджета(((
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11.04.2022 17:41 Відповісти
Це в жюльки косатої була майже окрема камера, з більш-менш номальною лише однією сусідкою. В цієї тварюки життя в тюрмі/колонії буде далеко не "сплю та їм". Там теж сидять не інопланетяни, а українки. Тож торохтіти ребрами буде регулярно, думаю.
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11.04.2022 20:06 Відповісти
а мертвечука випустили...
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11.04.2022 17:41 Відповісти
ну он же когда-то выйдет?
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11.04.2022 17:42 Відповісти
сегодня задержали, а завтра их самих привлекут "За дискредитацию вс рф"
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11.04.2022 17:51 Відповісти
"...мужчіну задєржалі..." "Мужчіну"? Воно - "мужчіна"?
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11.04.2022 18:11 Відповісти
ну, можно сказать, - уже нет.....
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11.04.2022 18:45 Відповісти
Теж про держзраду трохи:


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11.04.2022 17:45 Відповісти
В такому разі вони проти незалежної України, а все інше просто постановка.
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11.04.2022 18:21 Відповісти
Семёна Семенченко, который должен был создавать отряды теробороны и организовывать партизанское движение на оккупированных территориях, до сих пор держат в заключении по надуманному обвинению в терроризме.
Cобирались освободить , но после того как приближённое к президенту лицо негласно "попросило" прокурора вмешаться, тот вышел в суд с просьбой продлить содержание Семёна под стражей ещё на два месяца.
Независимый от народа суд сказал: Есть, указание будет выполнено.
Вот такое правосудие в стране, которая мечтает вступить в Евросоюз.
Любого, кто представляет какую либо угрозу существующей власти, могут по заведомо ложному обвинению годами содержать под стражей.
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11.04.2022 18:28 Відповісти
небезпечно його звільняти - буде як із савченко. Ото нехай Фрідман йому тигрових креветок передає. Так буде спокійніше, без інформаційних привідів для кацапської пропаганди.
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11.04.2022 18:39 Відповісти
Який, нахрен, Эвросоюз? Для цього треба перетрусити ВСЮ владу зверху донизу, а хто це зробить коли мразота чiпляэться за владу як "вошi за кожуха". Ось побачите скiльки "героiв" повилазять, як таргани, що навiть дiйсних Героiв затмарять i засунуть куди подальше. На жаль.
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11.04.2022 18:44 Відповісти
Саме для того щоб зрадникам зберегти життя і здоровя ЗЕ з Єрмаком знищили військову прокуратуру і військові суди які б мали займатися зрадниками та військовими злочинцями протягом воєнного часу. У нас цим займається "кишенькова прокуратура ЗЄ" і корумповані суди. Знищуйте падло при "спробі втечі" і досягнете історичної справедливості.
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11.04.2022 17:47 Відповісти
А коли затримують інформатора рашистских спецслужб - дєрьмака?
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11.04.2022 17:48 Відповісти
Когда Дерьмака,Подоляка,Агрохимию,Баканова,Татарова и других свинособак судить будете?
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11.04.2022 18:06 Відповісти
всяким высокопоставленным "кротам" сейчас немного стремно должно быть. потому что у Хйла может быть шарфик, чай или тупо диарея, вдруг. а там неизвестно - может кто решит поиграть в мир дружбу-демократию и все персонажи скопом поедут в гаагу. и будет всякие "я только выполнял приказ, я не участвовал в военных преступлениях" и т.п.
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11.04.2022 20:17 Відповісти
А медведчуку всеголиш домашний арест. И то потом помогли уехать из страны.
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11.04.2022 18:08 Відповісти
Курва спалилася, тому не встигла взяти участь у мирних перемовинах.
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11.04.2022 18:09 Відповісти
Нарешті хоч так почали падли ворухатися що до ворогів України.
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11.04.2022 18:11 Відповісти
майна у неї немає, зато обміняють
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11.04.2022 18:37 Відповісти
Ну все, мережа кацапських шпигунів знищена, портновцям можна хероя давати... а ми забезпечимо - посмертно
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11.04.2022 18:37 Відповісти
Да нет, это совсем не правильно, слишком мягкий приговор для неё, тем более в военное время. В военное время за измену, расстрел применять надо, или же, на крайний случай - пожизненно, а не 13 лет.
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11.04.2022 18:38 Відповісти
Чому не дали довічне
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11.04.2022 19:40 Відповісти
Там не только сеть информаторов. Там еще и сеть агентов влияния на всех выборах.
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11.04.2022 22:12 Відповісти
 
 