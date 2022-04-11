Створила мережу інформаторів - отримала 13 років. У Рівному засудили жінку за держзраду, - Офіс Генпрокурора
Жителька Донецька, діючи з ідеологічних мотивів, з метою підриву територіальної цілісності та обороноздатності України, у 2017 році разом з іншими особами створила та забезпечила функціонування мережі інформаторів. Її учасники здійснювали збір даних щодо переміщення підрозділів та військової техніки Збройних Сил України,
Пк інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генерального прокурора України.
Відомо, що в ході спеціального судового розгляду громадянку України визнано винною у державній зраді та сприянні діяльності терористичній організації. Її засуджено до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
У суді прокурором доведено, що жителька Донецька, діючи з ідеологічних мотивів, з метою підриву територіальної цілісності та обороноздатності України, у 2017 році разом з іншими особами створила та забезпечила функціонування мережі інформаторів. Її учасники здійснювали збір даних щодо переміщення підрозділів та військової техніки Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів, задіяних у проведенні операції Об’єднаних сил (АТО) на території Донецької області.
"Зібрана інформація передавалась представникам спецслужб РФ та незаконних збройних формувань "ДНР" для проведення артилерійських обстрілів місць дислокації військових та правоохоронних підрозділів України на території Донецької області. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося Управлінням СБУ в Рівненській області за оперативного супроводу відділу контррозвідки Управління СБУ в області", - йдеться у повідомленні.
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Cобирались освободить , но после того как приближённое к президенту лицо негласно "попросило" прокурора вмешаться, тот вышел в суд с просьбой продлить содержание Семёна под стражей ещё на два месяца.
Независимый от народа суд сказал: Есть, указание будет выполнено.
Вот такое правосудие в стране, которая мечтает вступить в Евросоюз.
Любого, кто представляет какую либо угрозу существующей власти, могут по заведомо ложному обвинению годами содержать под стражей.