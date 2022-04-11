УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5634 відвідувача онлайн
Новини Війна
7 853 17

Машинобудівна компанія, що входить до складу ДТЕК Енерго, відкриває виробництво на заході України

дтек

Машинобудівна компанія Corum Group бізнесмена Ріната Ахметова відкрила виробничі потужності в Хмельницькій та Волинській областях.

Про це йдеться в повідомленні компанії ДТЕК Енерго, до складу якої входить Corum Group, інформує Цензор.НЕТ.

"В умовах війни з російськими окупантами нам вдалося оперативно знайти альтернативні потужності та частково перемістити критично важливе для нас виробництво Corum Group. Від оперативної та надійної роботи машинобудівників залежить стабільна робота вугільних підприємств, а отже – наявність світла та тепла у будинках українців. Ми робимо все можливе, щоб надалі забезпечувати енергонезалежність країни та наближаємо нашу перемогу відданою працею", - цитує пресслужба слова Ільдара Салєєва, генерального директора ДТЕК Енерго.

Спеціалісти вже почали виробництво анкерів, протипожежних труб, рештаків і зірочок – все для забезпечення безперервної діяльності шахт ДТЕК Енерго та стабільної роботи енергосистеми України.

У Хмельницькому будуть виготовляти анкери та протипожежні труби – частину продукції Корум Дружківського машинобудівного заводу. Наразі машинобудівники налаштували процес виробництва, провели роботи щодо узгодження конструкторської документації та вже випустили перші партії анкерів.

Читайте також: Енергетики за тиждень повернули світло в 49 звільнених від окупантів міст і сіл Київщини, - ДТЕК

Виробництво запчастин гірничошахтного обладнання (рештаки, зірочки), які виготовляли на Корум Світло шахтаря, буде розподілено на промислових майданчиках Волинської області. Всі підготовчі роботи проведені – перші зірочки будуть виготовлені та поставлені для потреб шахтарів ДТЕК Енерго вже у травні.

Автор: 

Ахметов Рінат (2357) ДТЕК (1982)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+3
Спеціалісти знають, що це таке. ДТЕК далі працює для України, слава патріотам!
показати весь коментар
11.04.2022 18:07
+3
Крестный папа ДНР и ЛНР решил начать жизнь сначала.
показати весь коментар
11.04.2022 18:10
+3
всі все роблять, кожен на своєму місці
показати весь коментар
11.04.2022 18:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Перевод "зірочок" я осилил, а вот "рештаків" это конечно... Хоть бы сказали зачем оно. Зачем, зачем, для шахты
показати весь коментар
11.04.2022 17:59 Відповісти
Это часть скребкового конвейера
показати весь коментар
11.04.2022 18:03 Відповісти
Ну звезды тоже из той же оперы. Если человек ее осилил, то про рештак тоже должен знать)).
показати весь коментар
11.04.2022 18:10 Відповісти
Я не проти.
показати весь коментар
11.04.2022 18:05 Відповісти
Спеціалісти знають, що це таке. ДТЕК далі працює для України, слава патріотам!
показати весь коментар
11.04.2022 18:07 Відповісти
Крестный папа ДНР и ЛНР решил начать жизнь сначала.
показати весь коментар
11.04.2022 18:10 Відповісти
Якщо відкинунути те, яким чином він отримав перші заводи, та Ахметов, в першу чергу, бізнесмен. Він не політик. В нього як таких ідейних понять немає. Тільки вигода. От він і скуповує політиків і фінансує певні партії для того, щоб лоббіювали вигоду жл я нього.
А от днр - це явно ідея і реалізація рашки. Це хній стиль якраз отакі квазіутворення. А сам Ахметов втратив третину капіталу.
Я не за нього. За об'єктивність
показати весь коментар
11.04.2022 19:53 Відповісти
Блин, адрес еще скажите.
показати весь коментар
11.04.2022 18:11 Відповісти
Лучше бы танки производили.
показати весь коментар
11.04.2022 18:20 Відповісти
всі все роблять, кожен на своєму місці
показати весь коментар
11.04.2022 18:35 Відповісти
Кому війна, а кому..........................
показати весь коментар
11.04.2022 18:33 Відповісти
а коломойша нічого не відкрив. все на капітуляцію чекає.
показати весь коментар
11.04.2022 19:01 Відповісти
мда. не вгадав коломойша, не вгадав.
здати б його в США, так хто ж тоді зеленським управлятиме. хіба єрмак.
показати весь коментар
11.04.2022 19:02 Відповісти
А попередній власник потужностей куда дівся?
показати весь коментар
11.04.2022 19:12 Відповісти
для яких шахт мене інтересує?
показати весь коментар
11.04.2022 19:28 Відповісти
В Павлограде и Покровске
показати весь коментар
12.04.2022 10:32 Відповісти
 
 