Машинобудівна компанія, що входить до складу ДТЕК Енерго, відкриває виробництво на заході України

Машинобудівна компанія Corum Group бізнесмена Ріната Ахметова відкрила виробничі потужності в Хмельницькій та Волинській областях.

Про це йдеться в повідомленні компанії ДТЕК Енерго, до складу якої входить Corum Group, інформує Цензор.НЕТ.

"В умовах війни з російськими окупантами нам вдалося оперативно знайти альтернативні потужності та частково перемістити критично важливе для нас виробництво Corum Group. Від оперативної та надійної роботи машинобудівників залежить стабільна робота вугільних підприємств, а отже – наявність світла та тепла у будинках українців. Ми робимо все можливе, щоб надалі забезпечувати енергонезалежність країни та наближаємо нашу перемогу відданою працею", - цитує пресслужба слова Ільдара Салєєва, генерального директора ДТЕК Енерго.

Спеціалісти вже почали виробництво анкерів, протипожежних труб, рештаків і зірочок – все для забезпечення безперервної діяльності шахт ДТЕК Енерго та стабільної роботи енергосистеми України.

У Хмельницькому будуть виготовляти анкери та протипожежні труби – частину продукції Корум Дружківського машинобудівного заводу. Наразі машинобудівники налаштували процес виробництва, провели роботи щодо узгодження конструкторської документації та вже випустили перші партії анкерів.

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Виробництво запчастин гірничошахтного обладнання (рештаки, зірочки), які виготовляли на Корум Світло шахтаря, буде розподілено на промислових майданчиках Волинської області. Всі підготовчі роботи проведені – перші зірочки будуть виготовлені та поставлені для потреб шахтарів ДТЕК Енерго вже у травні.