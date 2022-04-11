Російські військові у Маріуполі викрали моряків судна під прапором Ліберії, - Денісова

Російські окупанти у Маріуполі захопили у полон екіпаж вантажного судна SMARTA під прапором Ліберії. Моряків вивезли у невідомому напрямку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Hа території Маріупольського морського торгівельного порту, військовими Російської Федерації були захоплені та вивезені в невідомому напрямку члени екіпажу судна SMARTA під прапором Ліберії, та дружина капітана судна, яка в той час перебувала на борту. За попередніми даними їх було вивезено у напрямку тимчасово окупованого Донецька", - сказано в повідомленні.

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Зазначається, що 18 осіб є громадянами України, 1 – громадянин Єгипту. Зв’язку із екіпажем та дружиною капітана немає. Перед захопленням моряків російські війська обстрілювали судно.

Повідомляється, що суховантаж зайшов у порт Маріуполя 21 лютого і далі мав прямувати до Туреччини. "Проте через активну російську військову агресію він не отримав дозвіл на вихід у море і залишився пришвартованим до 18-го причалу Маріупольського порту"

"Такими діями РФ порушує право на життя і на свободу, особисту недоторканість, гарантовані статтями 3 та 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року та право на свободу пересування, гарантовано статтею 2 Протоколу N4 до Конвенції. Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти порушення РФ прав людини в Україні", - наголосила Денісова.