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Російські військові у Маріуполі викрали моряків судна під прапором Ліберії, - Денісова

корабель,ліберія

Російські окупанти у Маріуполі захопили у полон екіпаж вантажного судна SMARTA під прапором Ліберії. Моряків вивезли у невідомому напрямку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Hа території Маріупольського морського торгівельного порту, військовими Російської Федерації були захоплені та вивезені в невідомому напрямку члени екіпажу судна SMARTA під прапором Ліберії, та дружина капітана судна, яка в той час перебувала на борту. За попередніми даними їх було вивезено у напрямку тимчасово окупованого Донецька", - сказано в повідомленні.

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Зазначається, що 18 осіб є громадянами України, 1 – громадянин Єгипту. Зв’язку із екіпажем та дружиною капітана немає. Перед захопленням моряків російські війська обстрілювали судно.

Повідомляється, що суховантаж зайшов у порт Маріуполя 21 лютого і далі мав прямувати до Туреччини. "Проте через активну російську військову агресію він не отримав дозвіл на вихід у море і залишився пришвартованим до 18-го причалу Маріупольського порту"

"Такими діями РФ порушує право на життя і на свободу, особисту недоторканість, гарантовані статтями 3 та 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року та право на свободу пересування, гарантовано статтею 2 Протоколу N4 до Конвенції. Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти порушення РФ прав людини в Україні", - наголосила Денісова.

Автор: 

Денісова Людмила (883) корабель (1612) Ліберія (12) моряки (927)


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Топ коментарі
+7
А вы сомневались, что так будет? Зеленский слил Мариуполь во время переговоров в Турции
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11.04.2022 18:06
+6
Депутат на россии что не то начал говорить. путлер в ярости
https://www.youtube.com/shorts/qiGTpzJy7zc
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11.04.2022 18:06
+5
Морское пиратство. Рашисты уже не видят берегов. Как и дна.
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11.04.2022 18:08
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...значить порт вже не наш...
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11.04.2022 17:55 Відповісти
А вы сомневались, что так будет? Зеленский слил Мариуполь во время переговоров в Турции
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11.04.2022 18:06 Відповісти
Значить там сомалійські пірати
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11.04.2022 18:36 Відповісти
я так розумію, це картина "згорів сарай -гори і хата"

нас и так не любят, так хоть будет за что!

ну-ну.
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11.04.2022 17:56 Відповісти
Ліберія нападе на кацапстан жарт
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11.04.2022 18:01 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=iikDyGQbzOM поміняй ліберію на еритрею
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11.04.2022 18:06 Відповісти
Після того як кацапи вигрібуть у нас вони кинуться компенсувати "вялічіє" по маленьким і затишним країнам які мають якісь ресурси. Мародерство це їх усьо! Але якщо вчасно отримають "по сусалам" заповзуть таки у власні *****.
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11.04.2022 18:10 Відповісти
Депутат на россии что не то начал говорить. путлер в ярости
https://www.youtube.com/shorts/qiGTpzJy7zc
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11.04.2022 18:06 Відповісти
та вони весь час знали що до чого,хенерали їм обіцяли три дні ,а тут вигрібають по повній,але цю розмову все одноне не покажуть по їхньому zомбі ТВ
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11.04.2022 18:16 Відповісти
це опозицiйний депутат, один з небагатьох в мосдумi. Мiтрохiн з ЯБЛОКО, один з замiсникiв

Явлiнського.

лише депутат на масквє. це не госДура паРашi, де опозицiйних депутатiв нi одного.

а в мiсцевих було декiлька таких виступiв.
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12.04.2022 00:23 Відповісти
Тільки корупція дозволить допомогти армії в Маріуполі. Треба виходити на російских офіцерів на місцях і пропонувати $$$$, питання тільки в суммі, за прохід вантажів.
Азовці і ВСУ зараз находяться в основному на заводах АЗОВСТАЛІ, орки признали, що штормувати металургійні підприємства нереально. Наші можуть там місяцями сидіти. Басурін заявив, що треба викликати хімічні війська.
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11.04.2022 18:07 Відповісти
И они будут применят хим.оружие, сомнений нет
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11.04.2022 18:09 Відповісти
Морское пиратство. Рашисты уже не видят берегов. Как и дна.
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11.04.2022 18:08 Відповісти
Ребят эвакуируйте
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11.04.2022 18:10 Відповісти
Пора "Веселого Роджера" считать новым флагом рашистких пиратов
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11.04.2022 18:11 Відповісти
А хто ж це так "вчасно" відправив "Сагайдачний" на ремонт і зняв з нього все озброєння? І врешті в кращий традиціях Сєвастополя затопив роззброєний корабель і бухті...
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11.04.2022 18:14 Відповісти
дак це "социально близкие" рашистам бандити.
а от за відсутність Нептунів зекоманді доведеться відповісти.
як би там люся не тщився.
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11.04.2022 18:51 Відповісти
Сомалійські пірати просто діти порівняно з цими нелюдами.
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11.04.2022 19:50 Відповісти
 
 