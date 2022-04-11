У Бєлгородській області РФ ввели жовтий рівень терористичної небезпеки і заборонили феєрверки
Жовтий рівень терористичної небезпеки запроваджено у Бєлгородській області РФ. Документ підписано губернатором регіону – В'ячеславом Гладковим. Окремо передбачається заборона на пуск петард, феєрверків та салютів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Baza.
З 11 квітня на території кількох прикордонних з Україною районів Воронезької області, а також у Брянській та Курській області теж запроваджено жовтий рівень загрози. Зроблено це "у зв’язку з можливими провокаціями з боку українських націоналістів", - як раніше заявляв губернатор Курської області Роман Старовойт.
Жовтий рівень терористичної небезпеки – це другий рівень із трьох за встановленою шкалою. Він вважається "високим" за наявності підтвердженої інформації щодо реальної можливості вчинення терористичного акту. Це означає, що у Бєлгородській, Курській та Брянській областях будуть встановлені контрольні пункти спостереження з військовими та поліцією. Також буде посилено патрулювання міст та селищ.
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Немецкий оборонный концерн Rheinmetall выразил готовность поставить Украине до 50 танков "Leopard 1".
Не касаясь характеристик самих Леопардов, просмакуйте еще раз саму ситуацию.
Немецкие "Леопарды" группы армий "Центр" с железными крестами на бортах будут защищать Украину от русского фашизма.
Ну, признайтесь. Если б я такое написал еще пару лет назад - вы бы меня точно в психушку отправили, а?
Сбылась мечта Проханова.
О, этот дивный новый мир.
Не "Абрамс", конечно, но...
На Леопарде по Красной площади...
Да даже как-то эпичнее!
По его словам, перед началом полномасштабной войны некоторые политики приняли для себя решение о «сдаче Украины».
«Когда мы просили оружие и санкции, нам предлагали… эвакуацию и правительство в Zoom. Когда мы просили разорвать с Россией бизнес-связи, нам говорили, что Киеву осталось три дня», - отметил Подоляк.
Советник главы ОП добавил, что в своих расчетах Путин оказался прав лишь в том, что ряд западных политиков выражали обеспокоенность и были готовы только к полусанкциям.
Против такого развития событий выступили народ Украины и президент Владимир Зеленский.
Травневі шашлики, а як ми будемо будувати дороги, якщо віддамо гроші армії, дайте протикорабельні ракети (Нептун де?), євакуація (перед війною) була скасована щоб не було корків на дорогах ...........................................................................................................................................................
*****, скільки можна брехати, чим ви краці за кацапську пропаганду?
ой да задрыстали ...
ой люли-люли ждем *******
да неужто, лю-ли лю-ли..