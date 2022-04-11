У Бєлгородській області РФ ввели жовтий рівень терористичної небезпеки і заборонили феєрверки

Жовтий рівень терористичної небезпеки запроваджено у Бєлгородській області РФ. Документ підписано губернатором регіону – В'ячеславом Гладковим. Окремо передбачається заборона на пуск петард, феєрверків та салютів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Baza.

З 11 квітня на території кількох прикордонних з Україною районів Воронезької області, а також у Брянській та Курській області теж запроваджено жовтий рівень загрози. Зроблено це "у зв’язку з можливими провокаціями з боку українських націоналістів", - як раніше заявляв губернатор Курської області Роман Старовойт.

Жовтий рівень терористичної небезпеки – це другий рівень із трьох за встановленою шкалою. Він вважається "високим" за наявності підтвердженої інформації щодо реальної можливості вчинення терористичного акту. Це означає, що у Бєлгородській, Курській та Брянській областях будуть встановлені контрольні пункти спостереження з військовими та поліцією. Також буде посилено патрулювання міст та селищ.

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