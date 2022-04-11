УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5634 відвідувача онлайн
Новини Війна
25 405 128

Десантникам, які вирушають на східний фронт, відправили бронежилети і кевларові шоломи, – Порошенко. ФОТО

порошенко

Бійцям бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ, яка вирушає на східний фронт, передано сотні бронежилетів четвертого класу захисту та кевларові шоломи.

Про це повідомив Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Відправили сьогодні чергову партію військового спорядження воїнам, які вирушають на східний фронт. Зараз там — найгарячіше. Ми допомагали захисникам Києва, коли ворог стояв на підступах до столиці. Сьогодні наш обов’язок — підтримати наших героїв на Сході", – наголосив Порошенко.

Десантникам, які вирушають на східний фронт, відправили бронежилети і кевларові шоломи, – Порошенко 01
Десантникам, які вирушають на східний фронт, відправили бронежилети і кевларові шоломи, – Порошенко 02

"Сотні бронежилетів із фінської сталі четвертого класу захисту. І кевларові шоломи — найкращі для бійців Десантної-штурмових військ. Вже сьогодні завдяки ГО "Справа Громад" цей найцінніший вантаж — бо він захищає життя і здоров’я — буде доставлений нашим воїнам", – повідомив політик.

Десантникам, які вирушають на східний фронт, відправили бронежилети і кевларові шоломи, – Порошенко 03

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці ЗСУ та тероборони отримали партію бронежилетів, вантажівки та "бандеромобілі" з кулеметами ПКМ. ФОТО

Від початку російського вторгнення Порошенко патронує 206-й батальйон територіальної оборони, який після захисту столиці отримав нове бойове завдання, а також інші добровольчі підрозділи тероборони та Збройних Сил. За цей час українські бійці отримали сотні кулеметів ПКМ, броньовані пікапи, кілька тисяч високоякісних бронежилетів, інше військове спорядження.

Автор: 

Порошенко Петро (15169) Бронежилет (154) Європейська Солідарність (1081)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+110
У 2022-му несподівано з'ясувалось, що за п'ять років Порошенко створив кращу армію Європи.
показати весь коментар
11.04.2022 18:53
+78
Завжди було цікаво, чому доларовий мультимільйонер зеленський не пожертвував жодної копійки українцям ні під час ковіду, ні під час війни. Може тому, що для нього ковід і війна - це способи прібірахлітся на людському горі?
показати весь коментар
11.04.2022 18:48
+72
показати весь коментар
11.04.2022 18:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Можеш і ти так пропіаритись для якоїсь бригади- будуть вдячні
показати весь коментар
11.04.2022 19:35 Відповісти
Всі би так піарились, то вже би і стелси понакупляли б.
показати весь коментар
11.04.2022 19:37 Відповісти
Докази можна?
показати весь коментар
11.04.2022 19:36 Відповісти
Шановне паньство!!! Не нагнітайте зараз ситуацію, бо ми ще не перемогли і тому нам треба бути єдиними, бо інакше внутрішні чвари нас зїдять зсередини. Ми всі все добре памятаємо хто і що робив, а також де були депутати Слуги Народу перед початком війни... Головне зараз Перемога, а далі ми всім їм пригадаємо і спитаємо...
показати весь коментар
11.04.2022 19:35 Відповісти
Неначасі , бовінженевтік
показати весь коментар
11.04.2022 20:49 Відповісти
Так не на часі!!!! Якщо Ви то не розумієте, то мені вас шкода...
показати весь коментар
11.04.2022 21:15 Відповісти
Може не треба ляпати - хто куди "направляється"?
показати весь коментар
11.04.2022 19:42 Відповісти
А ти часом не забув ,що зезрадниками кошти Порошенко заблоковані.
показати весь коментар
11.04.2022 20:17 Відповісти
зебил, напомни - сколько там клован дал на ЗСУ?
0 грн, 0 копеек, верно?
показати весь коментар
11.04.2022 19:59 Відповісти
п.с. Super Gut
Завжди було цікаво, чому доларовий мультимільйонер зеленський не пожертвував жодної копійки українцям ні під час ковіду, ні під час війни.
Може тому, що для зеленського ковід і війна - це способи прібірахлітся на людському горі?
показати весь коментар
11.04.2022 20:01 Відповісти
Зеленський просто чесний і відосики знімає там де щось робиться тільки за бюджетні гроші)
показати весь коментар
11.04.2022 21:59 Відповісти
Дякуємо!
показати весь коментар
11.04.2022 20:00 Відповісти
Пусть это традиционный Петин PR без которого он жить не может. Но он оказывает реальную и необходимую помощь ВСУ. А где все остальные, не менее (а то и более) обеспеченные граждане олигархи?
показати весь коментар
11.04.2022 20:27 Відповісти
Дякуємо!
показати весь коментар
11.04.2022 20:47 Відповісти
Та передайте хоч щось 60-й бригаді "мобіків" на південь.
Нормальні бронежилети та хоча б форму.
Вони вже воюють!
показати весь коментар
11.04.2022 20:47 Відповісти
Термін запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання у справі про «вугільну держзраду» Петра Порошенка закінчився (ще 19.03) і його не продовжували. І не продовжать, бо справа надумана та безглузда. Наразі всі працюємо на перемогу.

Олег Шарп, https://t.me/Sharpreview/12623 15:23
показати весь коментар
11.04.2022 20:51 Відповісти
Петре Олексійовичу , не звертайте уваги на різного роду ботів , які Вам цвікають щось про піар , бо головне не в цьому белькотінні зелених потвор ,а в тому , що Вам величезна подяка від наших бійців , які отримали ВСЕ ,
що потрібно для захисту свого життя !!😠
Слава Україні !!
показати весь коментар
11.04.2022 20:58 Відповісти
"Какова наша цель? Я могу ответить одним словом: это победа, победа, во что бы то ни стало, победа вопреки всему ужасу, победа, какой бы долгой и трудной ни была дорога; ибо без победы нет выживания".
показати весь коментар
11.04.2022 21:06 Відповісти
Самолеты пусть купит этот жлоб.
показати весь коментар
21.04.2022 15:26 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 