Десантникам, які вирушають на східний фронт, відправили бронежилети і кевларові шоломи, – Порошенко. ФОТО
Бійцям бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ, яка вирушає на східний фронт, передано сотні бронежилетів четвертого класу захисту та кевларові шоломи.
Про це повідомив Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Відправили сьогодні чергову партію військового спорядження воїнам, які вирушають на східний фронт. Зараз там — найгарячіше. Ми допомагали захисникам Києва, коли ворог стояв на підступах до столиці. Сьогодні наш обов’язок — підтримати наших героїв на Сході", – наголосив Порошенко.
"Сотні бронежилетів із фінської сталі четвертого класу захисту. І кевларові шоломи — найкращі для бійців Десантної-штурмових військ. Вже сьогодні завдяки ГО "Справа Громад" цей найцінніший вантаж — бо він захищає життя і здоров’я — буде доставлений нашим воїнам", – повідомив політик.
Від початку російського вторгнення Порошенко патронує 206-й батальйон територіальної оборони, який після захисту столиці отримав нове бойове завдання, а також інші добровольчі підрозділи тероборони та Збройних Сил. За цей час українські бійці отримали сотні кулеметів ПКМ, броньовані пікапи, кілька тисяч високоякісних бронежилетів, інше військове спорядження.
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0 грн, 0 копеек, верно?
Завжди було цікаво, чому доларовий мультимільйонер зеленський не пожертвував жодної копійки українцям ні під час ковіду, ні під час війни.
Може тому, що для зеленського ковід і війна - це способи прібірахлітся на людському горі?
Нормальні бронежилети та хоча б форму.
Вони вже воюють!
Олег Шарп, https://t.me/Sharpreview/12623 15:23
що потрібно для захисту свого життя !!😠
Слава Україні !!