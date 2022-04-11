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Новини Підтримка Україні
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Україна отримала від Швеції 44,5 млн євро, це допоможе фінансувати гуманітарні напрямки, - Міністерство фінансів

швеція

Україна отримала від Швеції 44,5 млн євро через Світовий банк в рамках Угоди про позику "Додаткова позика для Другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України, інформує Цензор.НЕТ

Україна отримала від Міжнародного банку реконструкції та розвитку черговий транш на 44,5 млн євро у рамках Угоди про позику "Додаткова позики для Другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення".

"Ми вдячні державі Швеція, а також іншим нашим європейським партнерам за вагому фінансову підтримку, яку ми отримуємо зокрема через інструменти Світового банку. Вона є надзвичайно важливою в умовах військового часу. Така допомога дозволить Україні посилити фінансування соціально-гуманітарних напрямків і дозволить забезпечити макрофінансову рівновагу нашої держави", - зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

У рамках Угоди дана позика від МБРР надається на бюджетну підтримку для забезпечення першочергових соціальних видатків, а також видатків на охорону здоров’я.

Мінфін (3639) Швеція (953) Марченко Сергій (575)


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я думаю, зекоманда уже аж заколдобилась від можливостей крадівництва на фоні війни. через те арестовичу і дали команду розказувати, що війна це надовго.
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11.04.2022 18:58 Відповісти
Ещё надо чтобы Швеция контролёра прислала.
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11.04.2022 18:59 Відповісти
спасибо шведам.
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11.04.2022 19:01 Відповісти
за каждым импортным шекелем в офисе наблюдать через микроскоп...
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11.04.2022 19:01 Відповісти
А можно взять эту помощь одним дивизионом "Арчеров"?? Один "Арчер" стоит 4 миллиона евро. Еще миллионов 12 останется на б/к.
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11.04.2022 19:04 Відповісти
 
 