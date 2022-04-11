Україна отримала від Швеції 44,5 млн євро, це допоможе фінансувати гуманітарні напрямки, - Міністерство фінансів

Україна отримала від Швеції 44,5 млн євро через Світовий банк в рамках Угоди про позику "Додаткова позика для Другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України, інформує Цензор.НЕТ

Україна отримала від Міжнародного банку реконструкції та розвитку черговий транш на 44,5 млн євро у рамках Угоди про позику "Додаткова позики для Другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення".

"Ми вдячні державі Швеція, а також іншим нашим європейським партнерам за вагому фінансову підтримку, яку ми отримуємо зокрема через інструменти Світового банку. Вона є надзвичайно важливою в умовах військового часу. Така допомога дозволить Україні посилити фінансування соціально-гуманітарних напрямків і дозволить забезпечити макрофінансову рівновагу нашої держави", - зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

У рамках Угоди дана позика від МБРР надається на бюджетну підтримку для забезпечення першочергових соціальних видатків, а також видатків на охорону здоров’я.