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За сьогодні працівники ДСНС виявили ще 7 загиблих під завалами у Бородянці. ФОТОрепортаж

6-й день у Бородянці працюють служби ДСНС, на жаль, під завлами продовжують знаходити тіла загиблих

Про це повідомляють у ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"11 квітня в ході розбирання завалів двох багатоповерхових житлових будинків виявлено тіла 7 осіб. До робіт залучено 226 осіб та 42 одиниці техніки, а також 40 добровольців із Києва", - йдеться у повідомленні рятувальників.

За сьогодні працівники ДСНС виявили ще 7 загиблих під завалами у Бородянці 01

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За сьогодні працівники ДСНС виявили ще 7 загиблих під завалами у Бородянці 02
За сьогодні працівники ДСНС виявили ще 7 загиблих під завалами у Бородянці 03
За сьогодні працівники ДСНС виявили ще 7 загиблих під завалами у Бородянці 04

Від початку проведення робіт з-під завалів вилучено 19 загиблих. Роботи продовжуються.

Київська область (4013) ДСНС (5099) Бородянка (82)


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В россии арестован Владислав Сурков, экс-помощник путина

Детали: «Владислав Сурков находится под домашним арестом. Сейчас проводятся следственные мероприятия по делу о хищениях на Донбассе с 2014 г.», - сообщил Илья Пономарев (https://www.facebook.com/iponomarev/posts/10160053534920802) со ссылкой на свои источники.

Сурков был куратором от кремля т.н. "Л/ДНР".

По мнению Суркова, современной Украины «не существует», а вместо неё есть «украинство», которое, по мнению Суркова, является «расстройством умов».

Сурков заявлял, что единственный способ поддержания взаимодействия Украины и россии - есть «принуждение силой к братским отношениям».
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11.04.2022 19:13 Відповісти
депутаты Красносельского района Москвы признают россию фашистским государством

https://www.youtube.com/watch?v=Z9B1LJRgmUY
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11.04.2022 19:14 Відповісти
День сурка.
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11.04.2022 19:19 Відповісти
 
 