За сьогодні працівники ДСНС виявили ще 7 загиблих під завалами у Бородянці. ФОТОрепортаж

6-й день у Бородянці працюють служби ДСНС, на жаль, під завлами продовжують знаходити тіла загиблих

Про це повідомляють у ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"11 квітня в ході розбирання завалів двох багатоповерхових житлових будинків виявлено тіла 7 осіб. До робіт залучено 226 осіб та 42 одиниці техніки, а також 40 добровольців із Києва", - йдеться у повідомленні рятувальників.

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Від початку проведення робіт з-під завалів вилучено 19 загиблих. Роботи продовжуються.