Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення на 18:00 11 квітня
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 18:00 11 квітня
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у фейсбуці ГШ ВСУ.
У повідомленні зазначається: "Триває сорок сьома доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню
Ворог не відмовляється від планів щодо повного захоплення території Донецької та Луганської областей.
На Слобожанському напрямку противник продовжує частково блокувати місто Харків, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню, артилерії та мінометів.
В районі міста Ізюм окупанти намагаються утримати рубежі, що були захоплені раніше.
На Донецькому і Таврійському напрямках ворог намагався штурмувати місто Сєверодонецьк, успіху не мав. Під час обстрілу Попасної застосував тактичний ракетний комплекс "Точка-У". Спроби просунутися вглиб території України для покращення тактичного положення успіху не мали.
У місті Маріуполь противник проводить штурмові дії в окремих районах міста.
На Південнобузькому напрямку окупанти намагаються покращити тактичне положення та закріпитись по адміністративних кордонах Херсонської області. У підрозділах противника спостерігаються непоодинокі випадки дезертирства.
Окупаційні війська намагаються проводити заходи інформаційно-психологічного впливу на жителів Херсона та області. Для цього здійснюють розповсюдження інформаційних бюлетенів, де наводиться викривлена інформація щодо ходу бойових дій, власне обґрунтування так званої "спеціальної воєнної операції" російських окупантів, нав’язують громадянам України оформлення соціальних виплат, зокрема пенсій відповідно до норм та правил встановлених в російській федерації, здійснюють розповсюдження інформації щодо російських телеграм-каналів, в яких поширюється нібито "достовірна" інформація.
На тимчасово зайнятих територіях Запорізької області діють мобільні патрулі та пости з числа мобілізованих мешканців тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей.
З метою оперативного поповнення втрат підрозділів своїх військ окупаційна влада оголосила у Луганську чергову хвилю мобілізації осіб чоловічої статі до 65 років. Військовослужбовці збройних сил російської федерації проводять рейди по комунальних підприємствах і заводах для виявлення осіб призовного віку та примусово відправляють їх до військкоматів.
Разом з тим, у Алчевську, з початком бойових дій, серед мобілізованих місцевих жителів безповоротні втрати складають понад 300 осіб. До лікарні в місті Донецьк з початку широкомасштабної війни привезли понад 1200 загиблих.
Серед особового складу окупаційних підрозділів на тимчасово окупованій території автономної республіки Крим поширюється інформація, що Збройні Сили України планують контрнаступ у Херсонській області з можливістю розвитку успіху та заходу на Кримський півострів".
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1 квітня в Луганські обл. був збитий черговий м-скальский гелікоптер. Подія, здавалося б, цілком рядова, якби не два чинники. По-перше, ймовірно це було першим успішним застосуванням нашими бійцями ПЗРК «Старстрік», а по-друге - це перше підтверджене знищення в повітрі бойового вертольота Мі-28Н. На відміну від «колеги» Ка-52, який частенько мелькає в українському небі і регулярно збивається нашою ППО, Мі-28Н фігурував лише в одному-двох епізодах на самому початку повномасштабного втогнення козломордих. Пізніше два таких вертольота стали «героями» однієї з серій документального серіалу «Чорнобаївка» - поряд з іншими пошкодженими гелікоптерами, їх тягли вантажівками в Крим. І ось десь тижні два, як Мі-28Н почали частіше мелькати над Донбасом. Один з них і домелькався 1 квітня...
Що ж це за «аналоховнєт» і чому він так неохоче вводится м-скалями в бій? Спробуємо розібратись. Так само, як і Ка-52, Мі-28 створювався на конкурс на новий бойовий вертоліт для заміни Мі-24. Про цей конкурс я вже згадував у розповіді про Ка-52, нагадаю лише, що замість єдиного вертольота м-скалі взяли на озброєння одразу три: Ка-52, Мі-28Н і Мі-35М. А щодо часових параметрів - назву лише дві дати: грудень 1976 р. - оголошення конкурсу; січень 2008 р. - постачання перших серійних Мі-28Н. Тобто, процес створення цього гелікоптера зайняв понад 30 років! За цей час довелось радикально перепроєктувати комплекс бортового радіоелектронного обладнання (БРЕО), замінити головний редуктор і внести ще цілий ряд змін. Зрозуміло, власними силами м-скалі не справились. Вгадайте, хто проєктував і постачав для Мі-28 радіопаратуру наведення ракет (її антена знаходиться в характерному довгому «носі»)? Та-даммм! Львівський державний завод «ЛОРТА»... А двигуни? Запорізьке об'єднання «Мотор-Січ»... Щоправда, з горем, з бідою, але козломорді спромоглись локалізувати виробництво цих комплектуючих у себе.
Конструктори Мі-28, без сумніву, надихались американським «Апачем»: м-скальський вертоліт вийшов дуже схожим на заокеанський прототип. От тільки... в півтора рази важчим. Ну, ви ж пам'ятаєте, що радянські мікросхеми - найбільші у світі?
Випускає Мі-28Н завод «Роствертол» в Ростові-на-Дону, а постачаються вони, головним чином, в полки і бригади в європейській частині шишкостану. Першими їх отримали 487-й полк в Будьонновську і 55-й в Кореновську (Південний ВО). У 2014-му, після окупації Криму, кілька Мі-28Н передали в 39-й полк у Джанкої. Пізніше такі вертольоти отримала 15-та бригада в Острові (Псковська обл.) і 549-й полк під Санкт-Петербургом - обидві частини належать до Західного ВО. На їх комплекутвання пішли Мі-28Н першої партії (97 штук).
Ті з читачів, хто ще застав совдєпію, пам'ятають різницю між товарами для внутрішнього споживання і для експорту. Ті ж самі «експортні жигулі» були мрією советського автолюбителя. Така ж ситуація складалась і з Мі-28: експортний варіант Мі-28НЕ для Алжиру був значно кращий, ніж скрєпний Мі-28Н. По-перше, в кабіні оператора встановили другий комплект органів управління. Тепер в разі поранення пілота він міг взяти управління на себе, а, крім того, спрощувалось освоєння вертольота молодими пілотами (інструктор займав місце оператора і в разі потреби міг підстрахувати курсанта). Цікаво, що на старому Мі-24 було подвійне управління, а ось на Мі-28 від нього відмовились. Крім того, експортний варіант на додачу до оптико-електронної станції отримав ще й радар міліметрового діапазону. М-скалі сказали: «Ні фіга собі! Ми теж хочемо!!!», і у 2016 р. замовили 24 вертольоти Мі-28УБ з подвійним управлінням і радаром. Тобто, в рашкостані РЛС спочатку з'явилась на навчально-бойовому варіанті, а бойові Мі-28Н її не мають.
У 2019-2020 рр. ваздушна-касмічєскіє сіли отримали вісім передсерійних вертольотів Мі-28НМ. Вони зовні відрізняються відсутністю «носа» зі антеною станції наведенні ракет, оскільки замість ракет «Атака-ВН» з радіокомандним наведенням озброюються ПТКР «Атака-ВМ» з лазерним наведенням. Виробництво цього варіанту триває.
Отже, чому ж Мі-28Н нечасто з'являються в українському небі? Річ у тім, що цей «аналоховнєт» відзначається унікальною навіть для іздєлій козломордих мастєрових ненадійністю. Головні його слабкі місця - це БРЕО і головний редуктор. Через їхні численні поломки частка справних Мі-28Н в ескадрильях коливається в межах 40% - а прийнятним вважається показник хоча б 60-70%...
Басурін с дири заявив, що треба викликати хімічні війська)))
Владі треба налічку якось $$$$ передати в Маріуполь, хай Азовці купують ********** у орків. так робили чеченці в 90-ті.