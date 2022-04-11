УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5642 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
35 848 78

Україна отримала танки від декількох країн Заходу, - Пентагон

пентагон

Сполучені Штати підтвердили передачу Збройним силам України танків групою країн на чолі з Чехією.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.

Танки на допомогу Україні відправила низка країн, ще декілька держав наразі вивчають цю можливість. Подробицями поділився високопосадовець Пентагону.

"Певну кількість танків передала Україні низка країн. Це танки, з якими вони знають, як поводитися. Здебільшого Т-72", – пояснив представник американського Міноборони на умовах анонімності.

Натомість оборонний концерн Rheinmetall готовий відправити Україні до 50 танків Leopard 1, а також до 60 БМП типу Marder. Згоду на постачання має надати уряд Німеччини.

Читайте також: Хоробрість і майстерність українських військових вражають - глава Пентагону Ллойд Остін

Автор: 

зброя (7454) Пентагон (1419) танк (2064)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+58
Давайте ще німецькі леопарди і каски. Щоб русаків інфаркт вже на кордоні хапав.
показати весь коментар
11.04.2022 19:29
+41
Ми навіть хрести на борту замальовувать не будем ...
показати весь коментар
11.04.2022 19:32
+13
Тут вопрос двоякий. А Т 64, которые у нас снимают с консервации лучше? Там все менять нужно от двигателя до радиостанций. Хорошо поляки и чехи танки свои Т-72 дают, которые в хорошем состоянии(вроде бы) и в обвесе современном.
показати весь коментар
11.04.2022 19:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Давайте ще німецькі леопарди і каски. Щоб русаків інфаркт вже на кордоні хапав.
показати весь коментар
11.04.2022 19:29 Відповісти
Леопарды такое....Турецкие Леопарды в Сирии против Курдов себя шо-то не показали, понесли потери от легкой пехоты и их Турки больше не применяли. Хрензна, може, из Турок танкисты просто никакие, но все-таки.
показати весь коментар
11.04.2022 19:31 Відповісти
Тут вопрос двоякий. А Т 64, которые у нас снимают с консервации лучше? Там все менять нужно от двигателя до радиостанций. Хорошо поляки и чехи танки свои Т-72 дают, которые в хорошем состоянии(вроде бы) и в обвесе современном.
показати весь коментар
11.04.2022 19:35 Відповісти
Ну так, дареному коню в зубы не смотрят. С другой стороны - именно сейчас лучше бы уж Т-72 из Польши, чем Леопарды, бо времени переучивать танкистов просто нет.
показати весь коментар
11.04.2022 19:38 Відповісти
Мы не знаем что хотят поставлять - количество, ремкомплекты, боекомплекты, состояние техники, обучение и пр. Если знать что предлагают немцы - легче будет понять нужно или нет.
показати весь коментар
11.04.2022 19:41 Відповісти
То, что вы пишите, ерунда.
это немецкая пресса
Немецкая группа вооружений Rheinmetall хочет поставить в Украину десятки боевых танков.В кратчайшие сроки возможны тренировки на машинах Leopard 1.
Согласно информации, украинские военные могут быть обучены использованию Leopard 1 в течение нескольких дней. По его словам, обязательным условием для этого является то, что это подготовленные военные кадры.
показати весь коментар
11.04.2022 20:33 Відповісти
Wy Niemcy szmaciarze kolaboranci Putina 2 miesiace sie zastanawiacie nad pomocą, sankcje dogadujecie z Putinem i tylko chcecie robić interesy na ludzkim cierpieniu. Swołocz niemiecka.
показати весь коментар
11.04.2022 20:41 Відповісти
Дівчатка, не сваріться.
показати весь коментар
11.04.2022 21:03 Відповісти
На фото - без динамічного захисту нібито. Можна з РПГ-7 і мухи підбивати.
показати весь коментар
11.04.2022 19:39 Відповісти
так голі,бачив теж
показати весь коментар
11.04.2022 19:54 Відповісти
древній Леопард-1 це рівень такого ж древнього ровесника Т-62 - згодиться хіба що блокпости десь на Волині чи біля Придністров'я укріпити - на Донбасі в атаку на таких не підеш
показати весь коментар
11.04.2022 20:02 Відповісти
Дрєвній Леопард-1, це то, що могли б створити совкові канструктари, років через 50
показати весь коментар
11.04.2022 20:45 Відповісти
наши старые т-64 видимо и ломаются очень часто. По крайней мере это как то обьясняет, что судя по ресурсу с фотографиями техники, то у нас брошеных т-64 примерно столько же, сколько уничтоженых. Учитывая знаменитую немецкую педантичность, то можно надеяться, что немецкие танки будут в полном порядке
показати весь коментар
11.04.2022 20:03 Відповісти
Т-64 зачастую выходят из строя по вине нерадивого экипажа.Дв-ль 5ТДФ очень не любит перегрева и некачественного ДТ,т.к. является двухтактным высокооборотистым.Холостой ход на нем устанавливается 1500 об/мин,а на дв.В-46 танка Т-72,600-800 об/мин.Хотя, в результате длительного и нерадивого хранения вину экипажа в поломках машины можно исключить..
показати весь коментар
11.04.2022 20:34 Відповісти
Краще ніж нічого. Так напевно..
показати весь коментар
11.04.2022 19:38 Відповісти
Новасті расія-1
показати весь коментар
11.04.2022 20:44 Відповісти
Ми навіть хрести на борту замальовувать не будем ...
показати весь коментар
11.04.2022 19:32 Відповісти
Пердаки порвет на расеи)))) нуточнафашисти!! Обвес на танки и сами поставим. Єти уже хоть едут сами. Да и ждать от Польши Лео , как просить у соседа машину и потом и жену)))) А вот бундесвер мог бы что-то получше Мардеров предложить
показати весь коментар
11.04.2022 19:57 Відповісти
показати весь коментар
11.04.2022 20:24 Відповісти
Треба думка «експертів» - хіба леопарди 1 це хороші танки? По відгуках то вони у рази гірші і старіші за Т72
показати весь коментар
11.04.2022 19:31 Відповісти
Будь які Леопарди , краще за - нічого . .
Не думаєте ж ви що німці віддають нам погані Леопарди а собі залишають хороші Т 72 . ?
показати весь коментар
11.04.2022 19:38 Відповісти
У немцев их давно нет на вооружении. У них Леопард 2.
показати весь коментар
11.04.2022 19:41 Відповісти
Танк не хуже т-72,но :
крупнее ,больше цель
запчасти ?
нет активной брони
нет КАЗ (его правда нет и на наших ,хоть и продаем туркам и полякам)
снаряды и патроны?
в каком состоянии?
показати весь коментар
11.04.2022 19:39 Відповісти
бывших в употреблении танков «Леопард 1».
Речь идет о танках из запасов армий разных стран.
показати весь коментар
11.04.2022 19:50 Відповісти
да без запчастей это одноразовый - ну так все равно их хотели утилизировать да и доноры никто не отменял
показати весь коментар
11.04.2022 23:10 Відповісти
Леопард 1 довольно старый танк, выпускался до 1980 года. Хотя есть неплохие более поздние модификации, но всё же он хуже более современного т-72.
показати весь коментар
11.04.2022 19:40 Відповісти
У Леопарда намного лучше пушка. Из неё можно попасть довольно далеко.
показати весь коментар
11.04.2022 20:36 Відповісти
Леопард-1 десь на рівні останніх модифікацій Т-90
показати весь коментар
11.04.2022 20:49 Відповісти
Ага, а Тигр-ІІ - на рівні т-64?
показати весь коментар
11.04.2022 20:52 Відповісти
Ні, Тигр-2 як раз робився наспіх і мав безліч проблем.
Звісно всього цього немає в танчіках, з яких дебіли беруть свої "знання" про техніку
показати весь коментар
11.04.2022 20:59 Відповісти
Я чудово знаю як робився Королевський Тигр. Ви іронії не побачили?
показати весь коментар
11.04.2022 21:05 Відповісти
Я не бачу іронії в порівнянні "Тигр-ІІ - на рівні т-64" у відповідь на порівняння Леопард-1 з Т-72БУ/90. Я бачу лише недостатню обізнаність.
показати весь коментар
12.04.2022 11:56 Відповісти
Нет. Це стары танки. Новые модификации это леопард 2А7 Самые крутые которые. И которыми в Афгание воевали немцы и американцы.
показати весь коментар
11.04.2022 19:42 Відповісти
Леопарды почему-то очень хорошо в Сирии горели вроде, поражаемые не самыми современными ПТ средствами.
показати весь коментар
11.04.2022 21:08 Відповісти
Тигров могут потом дать, когда леопарда освоим😁
показати весь коментар
11.04.2022 19:43 Відповісти
у Т72 пушка гладкоствольная, мощная как дробовик, но также и стреляет-только перед собой, точности никакой, как артилерию использовать не возможно, т.е., танки приезжают на поле боя и их сжигают прямо на месте.А у немецкого танка с нарезкой пушка,и с левой резьбой, можно стрелять"из-за" угла, ето важно, посколько артсистем не хватает, противотанковьіх средств достаточно у сторон, и танки надо беречь
показати весь коментар
11.04.2022 20:11 Відповісти
Гірше за Т-72 - немає нічого
показати весь коментар
11.04.2022 20:47 Відповісти
спасибі і за це.
імпотенти.
показати весь коментар
11.04.2022 19:33 Відповісти
Це не за спасибі я так зрозумів.
показати весь коментар
11.04.2022 19:40 Відповісти
зараз танк це як кінь в 1941 ому . Ракети ракети й ще раз ракети від NLAW до тамагавка
показати весь коментар
11.04.2022 19:44 Відповісти
Забули кацапів згадати,а вони нам біля 180 танків поставили, беріть приклад!
показати весь коментар
11.04.2022 19:48 Відповісти
Леопард 1 такого не нужно! Танк никакой. Первая партия танков выпущена немецкой фирмой Krauss-Maffei Wegmann в Мюнхене в сентябре 1965 года. Бронирование как башни, так и корпуса крайне слабое, что в сочетании с небольшими углами наклона брони значительно снижает живучесть танка.

Боевая масса, т
42.4

Экипаж, чел
4

Удельная мощность, л.с./т
19.6

Удельное давление на грунт, кг/см2
0.87

Максимальная скорость по шоссе, км/ч
64

Глубина брода, м


без подготовки
1.2

с частичной подготовкой
2.25

Запас хода по шоссе, км
600

Пушка, калибр (тип)
105 (НП)

Боекомплект, шт
60

Бронепробиваемость снарядов, мм/60°


подкалиберный (D=2 км)
До 120

кумулятивный
До 200

Пулеметы, кол-во х калибр
2х7.62

Боекомплект, шт
60

Толщина и наклон лоб. брони, мм/град


башня (литье)
162/30 + экраны

корпус
100/60

Двигатель


тип
4-тактный дизель

марка
MB-838 Ca M-500

мощность, л.с.
830

Емкость топливных баков, л
1007

Трасмиссия


марка
4HP-250

тип
ГМТ

число передач, вперед/назад
4/2

тип мех-ма поворота
Дифференц.
показати весь коментар
11.04.2022 19:48 Відповісти
Леопард-сильный танк..Это танк ,которым бы немцы сами себя защищали.
показати весь коментар
11.04.2022 19:50 Відповісти
это Вы про Лео-1 ???
показати весь коментар
11.04.2022 19:56 Відповісти
А чем он вам не нравится…
показати весь коментар
11.04.2022 20:41 Відповісти
Nienawidzę Niemców kolaborantów Putina. To mi sie niepodoba.
показати весь коментар
11.04.2022 20:43 Відповісти
несколько староват .тут и без меня все уже обсудили люди..
показати весь коментар
11.04.2022 21:22 Відповісти
Нагадай, коли останній раз німці захищали себе цим лайном, яке називають леопард1?
показати весь коментар
11.04.2022 20:00 Відповісти
Дякуємо!
показати весь коментар
11.04.2022 20:04 Відповісти
танк дуже хороший, може використовуватися як САУ.Надійний як і вся німецька техніка, це не Т72, що заїхав, заглох, зламався, і попав в руки фермерам.
показати весь коментар
11.04.2022 20:04 Відповісти
да какую марку не возьми, то найдутся глюки, и болячки, но если поездил на иномарке, то тебя на Жигули уже не загонишь, а особенно когда иномарка продвинутая и не старая
показати весь коментар
11.04.2022 22:05 Відповісти
не надо там ничего разбираться, бери не более как 5 летнюю иномарку, а не трабант сссраковских времен.Хотя может для тебя и ЗАЗ 968 ИНОМАРКА. Что же компьютеров россиянских или бьіт техники, то я не знаю таких, что там и с чем сравнивать ? НЕТ НИЧЕГО.
показати весь коментар
11.04.2022 23:35 Відповісти
Мы говорим на разных языках всё давай пока
показати весь коментар
12.04.2022 12:15 Відповісти
та годі, танки як засіб для таранного наступу вже майже не використовують, бо легко підбити та дуже багато протитанкових засобів існує. В основному як високомобільні гармати та захист для піхоти. А вже після обробки артою перехід на наступну позицію
показати весь коментар
11.04.2022 20:05 Відповісти
Ну так і кацапи нас непогано озброюють.
показати весь коментар
11.04.2022 20:09 Відповісти
На касках "ріжки" спилювати не обов'язково.
показати весь коментар
11.04.2022 20:13 Відповісти
Leopard1 eto iz starogo modelia,no po mojemu Leopard2A7 eto iz novix jest luci v mire tank.Mozet nacialo s leoprad1,a potom budet legce i s novymi tankami.Leopard1 mnogo jest u kogo na skladax ili ispolzyvajet kak greki dopustim,oni jest modificirovani.Kanada,norvegi,belgi da i mnogyje drugije ix imejet.Jesli dajut za spasibo nado brat te tanki
показати весь коментар
11.04.2022 20:13 Відповісти
леопард картонный танк но с точной пушкой если верить игре
показати весь коментар
11.04.2022 20:14 Відповісти
25 мм броня, зразок 1965 року, нікому не потрібний металобрухт..., одне 65 км швидкість...
показати весь коментар
11.04.2022 20:18 Відповісти
70 мм броня,это на первых образцах,на последующих модернизированных, типа 1А1-4 в полтора раз больше
показати весь коментар
11.04.2022 20:42 Відповісти
Старые, новые, Леопарды, Тигры - похрен. Нам надо оружие, спорить о марках потом будем. Война сейчас.
показати весь коментар
11.04.2022 20:18 Відповісти
Ага, щоб горіти добре у мотлосі різному нашим танкістам?
показати весь коментар
11.04.2022 21:21 Відповісти
твои орки и так горят. Радуйся, орк.
показати весь коментар
11.04.2022 21:36 Відповісти
Я орк?! Бояри пережрав, хлопче? З якого Тигру пишеш?
показати весь коментар
11.04.2022 21:39 Відповісти
Зачем танки? Самоходки лупят на 30 км, а танк на 5км
показати весь коментар
11.04.2022 20:27 Відповісти
Звичайно краще аніж нічого але як показує практика останніх 20 років, вирішальна роль танків у ******** війні практично підійшла до кінця. Корпус морської піхоти США, який найактивніше використовується останні 50 років у військових діях вже два роки як відмовився від замовлення нових танків.
Сьогодні, особливо у умовах відкритого простору вирішальну роль має авіація і далекобійні ракетні і арт системи. Нажаль Україна змарнувала 30 років залишаючись залежною від совєцкого авіапрому замість долучатися до Західної системи безпеки і озброюватися авіацією і тяжким озброєнням західного виробництва.
показати весь коментар
11.04.2022 20:28 Відповісти
ГУД, немецкие хлопцы, ГУД!
показати весь коментар
11.04.2022 20:43 Відповісти
Я не є професійний військовий, тим більше танкіст.
Але, якщо танк не є ********/просунутий і т.п., його можна певно на відповідальних ділянках закопувати (капонір), робити додатковий захист по можливості наявними засобами/матеріалами, маскувати і зустрічати атаку ворога?
показати весь коментар
11.04.2022 21:33 Відповісти
Найкраща зброя - це ********** ударна група в Чорному морі.
показати весь коментар
11.04.2022 21:35 Відповісти
А ще краще плазмові гармати, лазерні кулемети, анігіляційні торпеди...
показати весь коментар
11.04.2022 22:11 Відповісти
Як дають Леопард 1, звісно, ​​треба брати. Але є серйозні питання до бронезахисту цієї модифікації, дуже великі питання
показати весь коментар
11.04.2022 22:13 Відповісти
Танки нужны для наступления на центр путинского режима. История WW2 показала, что русские легко сдаются миллионами, что бы там ни говорили сегодняшние копатели окопов в Белгородской, Курской и Брянской областях.
показати весь коментар
11.04.2022 22:29 Відповісти
 
 