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Україна отримала танки від декількох країн Заходу, - Пентагон
Сполучені Штати підтвердили передачу Збройним силам України танків групою країн на чолі з Чехією.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.
Танки на допомогу Україні відправила низка країн, ще декілька держав наразі вивчають цю можливість. Подробицями поділився високопосадовець Пентагону.
"Певну кількість танків передала Україні низка країн. Це танки, з якими вони знають, як поводитися. Здебільшого Т-72", – пояснив представник американського Міноборони на умовах анонімності.
Натомість оборонний концерн Rheinmetall готовий відправити Україні до 50 танків Leopard 1, а також до 60 БМП типу Marder. Згоду на постачання має надати уряд Німеччини.
Топ коментарі
+58 Ksenia VB
показати весь коментар11.04.2022 19:29
+41 Роман Єжов
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+13 Михаил Сомов #454446
показати весь коментар11.04.2022 19:35
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это немецкая пресса
Немецкая группа вооружений Rheinmetall хочет поставить в Украину десятки боевых танков.В кратчайшие сроки возможны тренировки на машинах Leopard 1.
Согласно информации, украинские военные могут быть обучены использованию Leopard 1 в течение нескольких дней. По его словам, обязательным условием для этого является то, что это подготовленные военные кадры.
Не думаєте ж ви що німці віддають нам погані Леопарди а собі залишають хороші Т 72 . ?
крупнее ,больше цель
запчасти ?
нет активной брони
нет КАЗ (его правда нет и на наших ,хоть и продаем туркам и полякам)
снаряды и патроны?
в каком состоянии?
Речь идет о танках из запасов армий разных стран.
Звісно всього цього немає в танчіках, з яких дебіли беруть свої "знання" про техніку
імпотенти.
Боевая масса, т
42.4
Экипаж, чел
4
Удельная мощность, л.с./т
19.6
Удельное давление на грунт, кг/см2
0.87
Максимальная скорость по шоссе, км/ч
64
Глубина брода, м
без подготовки
1.2
с частичной подготовкой
2.25
Запас хода по шоссе, км
600
Пушка, калибр (тип)
105 (НП)
Боекомплект, шт
60
Бронепробиваемость снарядов, мм/60°
подкалиберный (D=2 км)
До 120
кумулятивный
До 200
Пулеметы, кол-во х калибр
2х7.62
Боекомплект, шт
60
Толщина и наклон лоб. брони, мм/град
башня (литье)
162/30 + экраны
корпус
100/60
Двигатель
тип
4-тактный дизель
марка
MB-838 Ca M-500
мощность, л.с.
830
Емкость топливных баков, л
1007
Трасмиссия
марка
4HP-250
тип
ГМТ
число передач, вперед/назад
4/2
тип мех-ма поворота
Дифференц.
Сьогодні, особливо у умовах відкритого простору вирішальну роль має авіація і далекобійні ракетні і арт системи. Нажаль Україна змарнувала 30 років залишаючись залежною від совєцкого авіапрому замість долучатися до Західної системи безпеки і озброюватися авіацією і тяжким озброєнням західного виробництва.
Але, якщо танк не є ********/просунутий і т.п., його можна певно на відповідальних ділянках закопувати (капонір), робити додатковий захист по можливості наявними засобами/матеріалами, маскувати і зустрічати атаку ворога?