Україна отримала танки від декількох країн Заходу, - Пентагон

Сполучені Штати підтвердили передачу Збройним силам України танків групою країн на чолі з Чехією.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.

Танки на допомогу Україні відправила низка країн, ще декілька держав наразі вивчають цю можливість. Подробицями поділився високопосадовець Пентагону.

"Певну кількість танків передала Україні низка країн. Це танки, з якими вони знають, як поводитися. Здебільшого Т-72", – пояснив представник американського Міноборони на умовах анонімності.

Натомість оборонний концерн Rheinmetall готовий відправити Україні до 50 танків Leopard 1, а також до 60 БМП типу Marder. Згоду на постачання має надати уряд Німеччини.

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