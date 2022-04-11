Внаслідок артобстрілу росіянами с. Михайлівка, що на Донеччині, пошкоджено 30 будинків. ФОТО

11 квітня російські окупанти завдали удару по селу Михайлівка Покровського району Донецької області. Є постраждалі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ДСНС.

"Сьогодні внаслідок артобстрілу с. Михайлівка Покровського району було пошкоджено 30 будинків. На місці події працюють рятувальники Донеччини. Знайдено постраждалого, наразі анкетні дані встановлюються", - йдеться у повідомленні.

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