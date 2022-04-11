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Внаслідок артобстрілу росіянами с. Михайлівка, що на Донеччині, пошкоджено 30 будинків. ФОТО

11 квітня російські окупанти завдали удару по селу Михайлівка Покровського району Донецької області. Є постраждалі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ДСНС.

"Сьогодні внаслідок артобстрілу с. Михайлівка Покровського району було пошкоджено 30 будинків. На місці події працюють рятувальники Донеччини. Знайдено постраждалого, наразі анкетні дані встановлюються", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок артобстрілу росіянами с. Михайлівка, що на Донеччині, пошкоджено 30 будинків 01

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Внаслідок артобстрілу росіянами с. Михайлівка, що на Донеччині, пошкоджено 30 будинків 02
Внаслідок артобстрілу росіянами с. Михайлівка, що на Донеччині, пошкоджено 30 будинків 03

обстріл (28392) Донецька область (8423) ДСНС (5099)


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