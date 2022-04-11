Зеленський та Рютте обговорили оборонну підтримку України та посилення санкцій проти РФ
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою уряду Нідерландів Марком Рютте.
Про це глава держави повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Продовжив діалог з Прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Обговорили оборонну підтримку України в нашій протидії агресії РФ, необхідність посилення санкцій та покарання всіх винних у жахливих злочинах агресора на українській землі. Координуватимемо й надалі зусилля заради досягнення миру в Україні!" - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+8 Ksenia VB
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+4 Йцу Кенг #461207
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+2 Claudia Smith
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9 квітня о 23:18 ·
Всі ******* Арестовича
А я Бориса!
І чогось мені здається, що його навіює допомагати так віддано Україні історія з принцесою Англії , яку врятувала донька Ярослава з Києва.
Коли я прочитала книгу прем'єра Джонсона про Черчіля, зрозуміла «наша людина»!
Коли Борис Джонсон під час останнього приїзду, за лічені дні до війни, пішов до Софії, я ще більше в цьому переконалась.
Софіівський собор є сакральним. І наша Софія немов би затягнула цього оригінала, інтелектуала і просто мужика «з міцними яйцями».
Софія Київська, це таке місце, яке поєднує нас з усіма європейськими народами світу. Бо тут портрети і дух чи не всіх королев і королів Європи! Тут їх хрестили і вінчали! Франції, Норвегії, Польші, Німеччини… якщо точніше 157!
Але є в цих стінах таїнство. І може воно через 1000 років зійшло на Україну бумерангом. Бумерангом вдячності! І бажанням в особі Бориса віддячити..
… Втікала беззахисна донька вбитого короля Англії Гаральда ІІ Гіта, щоб насильно не видали її заміж за вбивцю батька.
Король - самозванець кинув навздогін вірних псів. І попередив всіх королів і королев Франції, Німеччини, Данії, всіх всіх!
Якщо приймуть і пригріють втікачку, самозванець, що захопив владу в Англії, піде війною! Спустошить і помститься! Бо ж королівський титул Гіти був дуже йому потрібний!
Всі злякались! Не встигала сирота Гіта, виснажена дорогою, переступити поріг палацу якогось короля, її випроваджали. Мовляв, вибачай! Боїмося війни!
Але знайшлась в Європі одна навіть не чоловік, жінка королева. І це була королева Норвегії. Потім вона ще стала Даніі королевою. Так, це була Єлизавета. Донька будівничого Софіівського собору князя Київської Русі Ярослава Мудрого! Наша королева!
Така ж смілива і безстрашна як ми тепер!
І Борис не міг не знати про неї. Бо вона була в Європі відома як Еллісіф і це їй писав вірші її чоловік Гаральд ІІІ. І вони увійшли в класику світової літератури.
Але мені в душу запав ось цей її вчинок! Бо вже після вбивства в тій самій Англії її чоловіка, Єлизавета правила Норвегією! Вдумайтесь, була королевою вікінгів!
І ось ця перша серед них, княгиня з Києва Єлизавета не тільки обігріла сироту, але й поставила ультиматум:
- Що? Ти смієш мені погрожувати? Та тільки рипнись! І я вже буду зі своїм військом у твоїх воріт! Віднині ця дівчина, вважай, моя донька.
Королева Єлизавета втратила свою рідну донечку Марію, до речі в один день з чоловіком!
Але вистояла. Виховала не лише свою рідну доньку Інгігерду, майбутню королеву Данії, але й Гіту! Доньку вбитого підступно короля Англії.
І знаєте ким стала прихищена королевою Єлизаветою, донькою Ярослава Мудрого, англійська біглянка?
Дружиною короля київського Володимира Мономаха. Матір'ю якого була сестра візантійського імператора. Ось яке у нас коріння!
І Борис під час відвідин Софії стояв на тому місті де вінчалися Володимир Мономах та Гіта Уєсекська! Перед Богом і людьми поєднувались в біді і радості, кровними узами предки українського та англійського народу! Не мокшанського!
Князь наш Володимир Мономах ще написав повчання і порадив «не серчать на зеркало, колі рожа крива»! Яке наші вороги не усвоіли і хотіли прикрити свою рожу орків нашим українським європейським обличчям! Не вдасться! З мокші вийшли, в мокшу підете! …
А ось через століття до нас із вічності повертається бумерангом
в особі прем'єра Англії Бориса Джонсона подяка… може і за врятовану англійську королеву! і така ж безстрашність!
Коли багато хто боіться погроз диктатора із сумнівним статусом, Борис діє!
Тільки подумати, взяв і без всяких анонсів приїхав до Києва! Байден забоявся! Хоча все ще попереду!
Борис, любимо тебе!
…Колись цей візит назвуть історичним! Бо воскрес не лише неогітлер! Воскрес НеоЧерчіль! Народився новий європейський лідер!
Він йшов Києвом! Вільно! Під сиренами!
Віват, Борис!
А цю історію єднання англійської і української королівської крові переповідайте усім! Бо її таїли від нас під час 300 -річного
Іга орків.
Тетяна Редько
«33-й канал»
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Бывает, конечно, что такое приносят друзья/знакомые, даже у меня. Но я таких людей просто исключаю из своего инфополя, о чем они все уведомлены, и могу обсудить с ними только виды на шашлыки, программу реинбурсации или, в конце концов, их гипертонию.