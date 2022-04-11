Зеленський та Рютте обговорили оборонну підтримку України та посилення санкцій проти РФ

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою уряду Нідерландів Марком Рютте.

Про це глава держави повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Продовжив діалог з Прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Обговорили оборонну підтримку України в нашій протидії агресії РФ, необхідність посилення санкцій та покарання всіх винних у жахливих злочинах агресора на українській землі. Координуватимемо й надалі зусилля заради досягнення миру в Україні!" - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Ми не готові віддавати свої території, - Зеленський