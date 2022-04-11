Худобу розстрілювали з автоматів, робили шашлики у церкві: Окупанти на Чернігівщині нищили сільгосптехніку

В селах Лукашівка та Іванівка, які розташовані біля кордонів Чернігова, російські військові знущалися над тваринами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.

Фермер нарахував 110 убитих туш дорослих корів та телят. Окупанти застрелили навіть тільну корову, яка вже почала народжувати.

Варто зазначити, що саме з цієї ферми з початку війни до Чернігова возили молоко для дітей безкоштовно.

"А скільки вони ще поїли, вони робили сафарі. Коровки і телята ходили по території ферми, і вони з автоматів розстрілювали їх, робили шашлики у церкві", - розповів чоловік.

Близько півсотні будинків окупанти просто зрівняли з землею. Сільськогосподарську техніку у селах вони знищили і розграбували

Крім цього, військові РФ вбили 12 мирних жителів. Їх знаходили навіть у храмі, де росіяни влаштували штаб.

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