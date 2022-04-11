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Новини Війна
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Худобу розстрілювали з автоматів, робили шашлики у церкві: Окупанти на Чернігівщині нищили сільгосптехніку

війна

В селах Лукашівка та Іванівка, які розташовані біля кордонів Чернігова, російські військові знущалися над тваринами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.

Фермер нарахував 110 убитих туш дорослих корів та телят. Окупанти застрелили навіть тільну корову, яка вже почала народжувати.

Варто зазначити, що саме з цієї ферми з початку війни до Чернігова возили молоко для дітей безкоштовно.

"А скільки вони ще поїли, вони робили сафарі. Коровки і телята ходили по території ферми, і вони з автоматів розстрілювали їх, робили шашлики у церкві", - розповів чоловік.

Близько півсотні будинків окупанти просто зрівняли з землею. Сільськогосподарську техніку у селах вони знищили і розграбували

Крім цього, військові РФ вбили 12 мирних жителів. Їх знаходили навіть у храмі, де росіяни влаштували штаб.

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Автор: 

тварини (462) Чернігівщина (1584)


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Топ коментарі
+20
Отож коли кацапські совки прийшли на захід України і наробили там такого ж, люди побігли брати зброю у фріців, щоб захиститись від тої орди. Так виникли СС Галичина, так утворилось УПА.
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11.04.2022 19:57
+12
Кацапи-це не люди, це виродки, сміття планети. Але ******* меркельшам гроші не пахли..
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11.04.2022 19:57
+11
С каждым дохлым кацапом мир становится чуточку лучше.
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11.04.2022 20:00
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дикари, мля.
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11.04.2022 19:55 Відповісти
Дикарів можна привести до цивілізації, а кацапів-андрофагів ніколи не вдастся
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11.04.2022 20:03 Відповісти
Отож коли кацапські совки прийшли на захід України і наробили там такого ж, люди побігли брати зброю у фріців, щоб захиститись від тої орди. Так виникли СС Галичина, так утворилось УПА.
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11.04.2022 19:57 Відповісти
До речі, казали, що населення Львівщини і прилеглих областей зменшилось на півтори мільйони людей. Стільки цапи вибили, посадили, переселили на сибір, тощо.
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11.04.2022 19:58 Відповісти
УПА створена не в Галичині а на Поліссі.

Перші загони https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F УПА Поліська Січ були сформовані https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%91%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0-%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C Бульбою-Боровцем 28 червня 1941 року.
УПА «Поліська Січ» - підпільна збройна формація, створена на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%81%D1%8F Поліссі (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Північна Україна ) влітку https://uk.wikipedia.org/wiki/1941 1941 року, в селі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%96_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE) Немовичі Сарненського р-ну, що на Рівненщині.

Офіційною датою згідно позиції ОУН (б) створення УПА вважається https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F 14 жовтня 1942 року, хоча деякі історики вважають цю дату умовно пропагандистською та переносять період заснування приблизно на пів року вперед. У травні 1943 року загони ОУН(б) почали офіційно іменуватися «Українською повстанською армією».

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F
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11.04.2022 20:30 Відповісти
Кацапи-це не люди, це виродки, сміття планети. Але ******* меркельшам гроші не пахли..
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11.04.2022 19:57 Відповісти
Вони в мирний час промишляли цим під час служби в армії, тихенько так, щоб керівництво не бачило, або разом, коли ті в долі, а тут ********** повністю розв'язав руки...
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11.04.2022 19:58 Відповісти
гундяев одобряет...
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11.04.2022 19:59 Відповісти
С каждым дохлым кацапом мир становится чуточку лучше.
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11.04.2022 20:00 Відповісти
кацапи-то мародери,злодії і дітовбивці. Добре що в українців є ЗСУ котрі роблять світ кращим та чистішим і змендують поголів"я мокшанських дикунів.
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11.04.2022 20:20 Відповісти
ось вдень слухав Денісову по телеку. бла-бла, наші воїни повинні людяно відноситися до полонених, аби світова спільнота нас не звинуватила в порушенні конвенцій. Бо хтось виставив відео, як ніби український воїн знущався і вбив зв'язаного полоненого. Хоча то міг бути кацапський фейк
Питання до цієї кримчанки: А пуйло об'явило нам війну? Ні? То чому ті що здалися повинні підлягати статусу полонених? Тоді коли вони просто арештовані терористи і їх треба судити за тероризм, давати їм реальні сроки і як арештованих відправляти на різні неприємні роботи.
Я дуже прошу справді українських патріотів - читачів і коментаторів цензора та інших відкритих інет майданчиків: не дозволяйте собі емоційних висловів та побажань смерті чи знущань над москалями та їх "личинками". По-перше: діти не несуть законної відповідальності за дії батьків (хіба що перед Богом). А по-друге: кремлівські пропагандони радо хватаються за ваші можливо цілком справедливі вислови. Бо саме цим вони пояснюють свій "превентивний "напад. Знешкоджуйте (я зовсім не про вбивство коли шо ) ворогів мовчки, без камер і холоднокровно.
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11.04.2022 22:27 Відповісти
 
 