Худобу розстрілювали з автоматів, робили шашлики у церкві: Окупанти на Чернігівщині нищили сільгосптехніку
В селах Лукашівка та Іванівка, які розташовані біля кордонів Чернігова, російські військові знущалися над тваринами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.
Фермер нарахував 110 убитих туш дорослих корів та телят. Окупанти застрелили навіть тільну корову, яка вже почала народжувати.
Варто зазначити, що саме з цієї ферми з початку війни до Чернігова возили молоко для дітей безкоштовно.
"А скільки вони ще поїли, вони робили сафарі. Коровки і телята ходили по території ферми, і вони з автоматів розстрілювали їх, робили шашлики у церкві", - розповів чоловік.
Близько півсотні будинків окупанти просто зрівняли з землею. Сільськогосподарську техніку у селах вони знищили і розграбували
Крім цього, військові РФ вбили 12 мирних жителів. Їх знаходили навіть у храмі, де росіяни влаштували штаб.
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Перші загони https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F УПА Поліська Січ були сформовані https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%91%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0-%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C Бульбою-Боровцем 28 червня 1941 року.
УПА «Поліська Січ» - підпільна збройна формація, створена на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%81%D1%8F Поліссі (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Північна Україна ) влітку https://uk.wikipedia.org/wiki/1941 1941 року, в селі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%96_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE) Немовичі Сарненського р-ну, що на Рівненщині.
Офіційною датою згідно позиції ОУН (б) створення УПА вважається https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F 14 жовтня 1942 року, хоча деякі історики вважають цю дату умовно пропагандистською та переносять період заснування приблизно на пів року вперед. У травні 1943 року загони ОУН(б) почали офіційно іменуватися «Українською повстанською армією».
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F
Питання до цієї кримчанки: А пуйло об'явило нам війну? Ні? То чому ті що здалися повинні підлягати статусу полонених? Тоді коли вони просто арештовані терористи і їх треба судити за тероризм, давати їм реальні сроки і як арештованих відправляти на різні неприємні роботи.
Я дуже прошу справді українських патріотів - читачів і коментаторів цензора та інших відкритих інет майданчиків: не дозволяйте собі емоційних висловів та побажань смерті чи знущань над москалями та їх "личинками". По-перше: діти не несуть законної відповідальності за дії батьків (хіба що перед Богом). А по-друге: кремлівські пропагандони радо хватаються за ваші можливо цілком справедливі вислови. Бо саме цим вони пояснюють свій "превентивний "напад. Знешкоджуйте (я зовсім не про вбивство коли шо ) ворогів мовчки, без камер і холоднокровно.