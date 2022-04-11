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Новини Санкції проти Росії
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Відомий гігант сантехніки Cersanit має намір позбутися всіх своїх активів у РФ, - ЗМІ

сантехніка

Наразі ведуться переговори з інвесторами з Китаю, Об’єднаних Арабських Еміратів та Туреччини. Продані активи в основному складаються з трьох великих виробничих заводів у Фряново, Кучино, Сизрані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Business Insider з посиланням на офіційну заяву компанії.

"Війна та  загибель громадян України – це неймовірна драма, і неможливо знайти раціональне пояснення цій ситуації. Cersanit підтримує Україну з першого дня цієї трагедії. І умови для того, щоб пережити важкі часи", – сказав президент Cersanit, Маріуш Соснєж.

Соснєж додає, що "за цих обставин продаж активів у Росії (в якій Cersanit присутня з 1998 року) є єдиним категоричним і останнім кроком, який можна зробити, щоб не бути помилково звинуваченим у будь-якій причетності до конфлікту чи в щонайменше опосередковано підтримуючи це".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада запровадила санкції проти 33 російських підприємств оборонного сектора

Як повідомляють журналісти, у компанії запевняють, що 24 лютого Cersanit вирішив призупинити всі інвестиції в російські заводи, заплановані та вже триваючі. Загальна вартість цих інвестицій склала 83 млн євро.

Польща (8494) санкції (11816)


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Топ коментарі
+16
В стране, население которой спрашивает у бабок, что такое унитаз, такой бизнес изначально не имел никаких перспектив
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11.04.2022 20:12
+8
орки знали...
тому тягли унітази у українців
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11.04.2022 20:12
+7
Та й те, очевидно, проблеми виникають зважаючи на напис:

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11.04.2022 20:24
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В стране, население которой спрашивает у бабок, что такое унитаз, такой бизнес изначально не имел никаких перспектив
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11.04.2022 20:12 Відповісти
орки знали...
тому тягли унітази у українців
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11.04.2022 20:12 Відповісти
та ну , в дыру в земле оно как скрепнее
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11.04.2022 20:13 Відповісти
Та й те, очевидно, проблеми виникають зважаючи на напис:

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11.04.2022 20:24 Відповісти
Обозначили куда👍. Раньше наверно рядом с дыркой какали, а в дырку просто для заглянуть😁❗
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11.04.2022 20:30 Відповісти
Та нехай заглядають, в них добре виходить: https://24tv.ua/u_rosiyi_cholovik_vtopivsya_v_tualeti_n559016 У росії чоловік втопився в туалеті
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11.04.2022 20:42 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ritBqI1-_60 Cersanit
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11.04.2022 20:13 Відповісти
тепер кацапи будуть без унітазів
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11.04.2022 20:13 Відповісти
Шта???? - каждый первый кацап замкадья.
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11.04.2022 20:16 Відповісти
Цапи вже стільки сантехніки з України навезли, що продавати унітази вна расєє вже не актуально. Потреба закрита на 200 %.
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11.04.2022 20:14 Відповісти
Да, не даремно підоРашки унітази по усій Україні тирять!
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11.04.2022 20:15 Відповісти
гут. будут срать из окна и мыться в луже. та они так и делают.
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11.04.2022 20:15 Відповісти
Замість унітазів тепер в кацапів будуть дерев'яні "кадки"
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11.04.2022 20:15 Відповісти
всё! цивилизация заканчивается. Только пусть технологии производства унитазов с собой забирают.
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11.04.2022 20:15 Відповісти
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11.04.2022 20:16 Відповісти
Хз или правда , но:

"Вы будете смеяться, но российские z-источники сообщили об аресте Владислава Суркова:"Владислав Сурков находится под домашним арестом. Сейчас проводятся следственные мероприятия по делу о хищениях на Донбассе с 2014 года"
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11.04.2022 20:21 Відповісти
кароче неспособны освоить сооружение типа сортир...
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11.04.2022 20:21 Відповісти
как они избавятся от активов? за рубли? нет валюты в раше. а зарубежные инвесторы жахаются как от чумы. это токсичные активы а значит прямые убытки.
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11.04.2022 20:27 Відповісти
Хай відкриють виробництво в Україні, наприклад на Львівщині, де оселилось багато робочих рук, переселенців. Нам треба багато сантехніки щоб відбудовувати розбиті орками регіони ! Буде і компанія в плюсах і українці !
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11.04.2022 20:39 Відповісти
А ж скільки там було виробництв ... Краще б в Україну вкладали.
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11.04.2022 20:59 Відповісти
Україна має запропонувати таким компаніям відкривати виробництво у нас. Дати податкові пільги і хай компанії створють робочі місця для українців!
Бо заробітчан - мужиків за кордон не пускають через війну тому надходження від заробітчан зменшаться + війна дала сильний удар по економіці!

Зараз кожне робоче місце на ціну золота!
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11.04.2022 21:59 Відповісти
 
 