Відомий гігант сантехніки Cersanit має намір позбутися всіх своїх активів у РФ, - ЗМІ
Наразі ведуться переговори з інвесторами з Китаю, Об’єднаних Арабських Еміратів та Туреччини. Продані активи в основному складаються з трьох великих виробничих заводів у Фряново, Кучино, Сизрані.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Business Insider з посиланням на офіційну заяву компанії.
"Війна та загибель громадян України – це неймовірна драма, і неможливо знайти раціональне пояснення цій ситуації. Cersanit підтримує Україну з першого дня цієї трагедії. І умови для того, щоб пережити важкі часи", – сказав президент Cersanit, Маріуш Соснєж.
Соснєж додає, що "за цих обставин продаж активів у Росії (в якій Cersanit присутня з 1998 року) є єдиним категоричним і останнім кроком, який можна зробити, щоб не бути помилково звинуваченим у будь-якій причетності до конфлікту чи в щонайменше опосередковано підтримуючи це".
Як повідомляють журналісти, у компанії запевняють, що 24 лютого Cersanit вирішив призупинити всі інвестиції в російські заводи, заплановані та вже триваючі. Загальна вартість цих інвестицій склала 83 млн євро.
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