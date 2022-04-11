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Новини Війна
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Окупанти в Мелітополі затримують бізнесменів та відпускають лише після виплати "компенсації", - мер Федоров

У тимчасово окупованому Мелітополі рашисти масово затримують підприємців.

Про це в прямому ефірі заявив мер Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні масово затримують підприємців та бізнесменів. У них проводяться обшуки. І тільки після виплати якоїсь компенсації їх відпускають.

На сьогодні в Мелітополі підприємцям знаходитись абсолютно небезпечно. Також їх намагаються на сьогодні обкласти податком та платами", - наголосив він.

Також, за словами Федорова, на сьогодні окупантами ведеться "пресинг" колишніх співробітників поліції та чоловіків загалом для того, щоб вони вступали до лав зс рф та в лави "народної міліції".

Також дивіться: У Мелітополі рашисти готують святкування 9 травня з провокаціями. ВIДЕО

Автор: 

Мелітополь (770) Федоров Іван (648)


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Топ коментарі
+9
"Народ, який не бажає годувати свою армію, незабаром буде вимушений годувати чужу"(с)
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11.04.2022 20:25
+6
Вполне ожидаемый результат. Пугает одно, что чем дольше оккупация, тем сильнее каловьевщина промоет неокрепшие умы.
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11.04.2022 20:21
+3
мож теперь бизнесюки скинутся на истребители для ВСУ?
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11.04.2022 20:19
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Да неужели, кто бы мог подумать.
Опять будем кидать заклики "незабудем#непростим"?
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11.04.2022 20:17 Відповісти
мож теперь бизнесюки скинутся на истребители для ВСУ?
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11.04.2022 20:19 Відповісти
Вы уже скинулись?
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11.04.2022 20:44 Відповісти
долучышся?
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11.04.2022 20:45 Відповісти
Я с 2014 периодически долучаюсь, но вопрос был адресован вам, вы уже скинулись или просто пописдеть
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11.04.2022 20:54 Відповісти
никогда никакой коммерцией не занимался...трудно сообразить, шо я о пинчуках,ахметовых,коломойских...?
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11.04.2022 21:03 Відповісти
Ну им тут есть что терять, поэтому я уверен что они отдали немалую часть своих скарбов. Просто далеко не все это делают перед камерой как некоторые
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11.04.2022 21:10 Відповісти
та да...больше добкиных православнутых на душу населения...
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11.04.2022 21:14 Відповісти
я раніше був в мелітополі. вкрай приватнене місто.
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11.04.2022 20:20 Відповісти
Вполне ожидаемый результат. Пугает одно, что чем дольше оккупация, тем сильнее каловьевщина промоет неокрепшие умы.
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11.04.2022 20:21 Відповісти
"Народ, який не бажає годувати свою армію, незабаром буде вимушений годувати чужу"(с)
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11.04.2022 20:25 Відповісти
На падвал.
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11.04.2022 20:34 Відповісти
Чому досі ніхто не купив бойові літаки?В цьому винувата лільки влада!Восени потрібно було провести добровільно-примусому експропріацію, адже всі знали, що буде вторгнення!А замість цього лише "ковід та щеплення.."
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11.04.2022 20:42 Відповісти
 
 