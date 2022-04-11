Окупанти в Мелітополі затримують бізнесменів та відпускають лише після виплати "компенсації", - мер Федоров

У тимчасово окупованому Мелітополі рашисти масово затримують підприємців.

Про це в прямому ефірі заявив мер Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні масово затримують підприємців та бізнесменів. У них проводяться обшуки. І тільки після виплати якоїсь компенсації їх відпускають.

На сьогодні в Мелітополі підприємцям знаходитись абсолютно небезпечно. Також їх намагаються на сьогодні обкласти податком та платами", - наголосив він.

Також, за словами Федорова, на сьогодні окупантами ведеться "пресинг" колишніх співробітників поліції та чоловіків загалом для того, щоб вони вступали до лав зс рф та в лави "народної міліції".

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