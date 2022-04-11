Команда Ward Racing розриває контракт із російським спортсменом Сєвєрюхіним, який продемонстрував нацистське вітання

Шведська команда Ward Racing припиняє співпрацю із російським гонщиком Артемом Сєвєрюхіним, який, святкуючи перемогу на п'єдесталі, продемонстрував нацистське вітання.

Про це команда повідомила у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Ward Racing глибоко соромно за поведінку пілота, ми рішуче засуджуємо його. Відповідні заходи буде вжито негайно.

Дії Артема Сєвєрюхіна під час церемонії нагородження 10 квітня 2022 року були виключно його особистими та не відображали погляди та цінності команди. Навпаки, Ward Racing підтримує міжнародну співдружність, яка рішуче засуджує вторгнення Росії в Україну, і висловлює свою солідарність із людьми, які страждають через цей неспровокований та жахливий напад.

Виходячи з цих міркувань, Ward Racing не бачить можливості продовження співпраці з Артемом Сєвєрюхіним та ініціює процес розірвання його гоночного контракту", - йдеться в повідомленні.

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