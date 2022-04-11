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Команда Ward Racing розриває контракт із російським спортсменом Сєвєрюхіним, який продемонстрував нацистське вітання

сєвєрюхін

Шведська команда Ward Racing припиняє співпрацю із російським гонщиком Артемом Сєвєрюхіним, який, святкуючи перемогу на п'єдесталі, продемонстрував нацистське вітання.

Про це команда повідомила у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Ward Racing глибоко соромно за поведінку пілота, ми рішуче засуджуємо його. Відповідні заходи буде вжито негайно.

Дії Артема Сєвєрюхіна під час церемонії нагородження 10 квітня 2022 року були виключно його особистими та не відображали погляди та цінності команди. Навпаки, Ward Racing підтримує міжнародну співдружність, яка рішуче засуджує вторгнення Росії в Україну, і висловлює свою солідарність із людьми, які страждають через цей неспровокований та жахливий напад.

Виходячи з цих міркувань, Ward Racing не бачить можливості продовження співпраці з Артемом Сєвєрюхіним та ініціює процес розірвання його гоночного контракту", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Російський спортсмен Сєвєрюхін нацистським вітанням святкує свою перемогу на Чемпіонаті Європи. ВIДЕО

Автор: 

нацизм (148) росія (65098) спорт (1618)


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Топ коментарі
+57
Дивився як цей недоробок плаче на камеру та вибачається. Тепер тільки у пєрьмь, за порєбрік.
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11.04.2022 20:48
+53
Супер! Чекав чогось подібного. Всі кацапи від природи запрограмовані з усіх варіантів вибрати самих програшний.
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11.04.2022 20:48
+46
П*зда тобі, москалику!
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11.04.2022 20:48
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Сектор Газа - Пора Домой... путріот їде додому
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11.04.2022 20:46 Відповісти
а теперь домой,
со своей женой.(с)
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11.04.2022 20:51 Відповісти
А зараз і почнеться: пачємувинаснєлюбітє...
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11.04.2022 21:13 Відповісти
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11.04.2022 22:20 Відповісти
Просто дебил, из-за одного жеста -жизнь.
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11.04.2022 20:47 Відповісти
Такі не мають права на життя.
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11.04.2022 20:49 Відповісти
Та нічого через місяць знову привикне до діри в підлозі і жізнь наладіцца
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11.04.2022 20:50 Відповісти
теперь есть хорошая возможность попасть под мобилизацию. будем "денацифицировать"
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11.04.2022 21:54 Відповісти
Все навпаки - в цьому жесті все його життя.
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11.04.2022 20:51 Відповісти
Какая у него жизнь - по психическому смеху - там шизофрения с маниакальным синдромом.
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11.04.2022 21:01 Відповісти
то что этот младо-кацап долпайоп даже не обсуждается но то что на столько он поймет сам и уже очень скоро
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11.04.2022 21:36 Відповісти
П*зда тобі, москалику!
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11.04.2022 20:48 Відповісти
Супер! Чекав чогось подібного. Всі кацапи від природи запрограмовані з усіх варіантів вибрати самих програшний.
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11.04.2022 20:48 Відповісти
Зігував путяші?
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11.04.2022 20:48 Відповісти
зигануло дурноватэ путэнятко...
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11.04.2022 20:48 Відповісти
дебильнее чем главный дебил лавров
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11.04.2022 20:48 Відповісти
Дивився як цей недоробок плаче на камеру та вибачається. Тепер тільки у пєрьмь, за порєбрік.
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11.04.2022 20:48 Відповісти
ну а шо, родіна його прийме приголубить, і відправить на спецоперацію поденогофікації і дерукофікації
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11.04.2022 20:50 Відповісти
Нехай таксує на Лада-Калина )))
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11.04.2022 21:21 Відповісти
Так. На сходняк в "хромую лошадь".
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11.04.2022 21:24 Відповісти
Дайте пинка в сраку этому малолетнему Ху.ленышу так чтобы голова в трусы отвалилась
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11.04.2022 20:50 Відповісти
конь педальный, так себе насрать в "трудовую книжку". Терь может разве что сторожем устроится на росии...
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11.04.2022 20:50 Відповісти
Чувак прийшов до успіху...
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11.04.2022 20:50 Відповісти
Нічо,ще є чемпіонат мухосранська,де цьому покидьку й місце
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11.04.2022 20:50 Відповісти
Ещё немного, и слово «русский» станет ругательством на этой планете.
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11.04.2022 20:50 Відповісти
Вже. Кожний кацап протягом життя всмоктує в себе середовище в якому перебуває. Бути кацапом і бути нормальною людиною неможливо. Винятків немає. В кожному сидить закомплексоване чортило і тільки питання часу або лишньої склянки горілки щоб чортило з нього вилізло назовні і почало творити зло.
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11.04.2022 20:57 Відповісти
В ханты мансийск пусть едет мразь...на оленях вместе с шайгой гонять...
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11.04.2022 20:51 Відповісти
ну и ...депортируйте эту заразу , пусть на родине зигует
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11.04.2022 20:51 Відповісти
Плак плак
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11.04.2022 20:51 Відповісти
Самое смешное, что его русня сама растерзать теперь готова )) они ж все такие правильные, борцы с нациками, а тут такой зашквар )))
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11.04.2022 20:55 Відповісти
Кому він ***** потрібен...
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11.04.2022 20:56 Відповісти
Світ повинен відвернутися від цих фашистів, показувало воно чи не показувало всі кацапи це фашисти
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11.04.2022 20:58 Відповісти
Дурачок зиганул =) В россиюшку на родину, путин-югенд ждет тебя=)
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11.04.2022 21:01 Відповісти
https://twitter.com/SNurpeis/status/1513464056359055369?cxt=HHwWksDTuczi84AqAAAA Россиянин в Алматы вызвал полицию на адрес, где люди собирают гуманитарную помощь Украине и собираются пообщаться. Ну не нравится человеку, что люди поддерживают Украину
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11.04.2022 21:01 Відповісти
Москалі не нацисти,хоча хочуть такими бути.Завжди на картинках себе зображають такими високими і стрункими.Вони зброд,бидлячки,вбивці і тд.В них і нації,як такої і немає.
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11.04.2022 21:05 Відповісти
Не сдержался и по привычке зиганул? Марш на родину вслед за русским кораблём.
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11.04.2022 21:05 Відповісти
теперь только на педальной машинке - той шо дед бате алкашу в детстве дарил... )))
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11.04.2022 21:16 Відповісти
А как дышал, как дышал...
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11.04.2022 21:16 Відповісти
Подарите ему унитаз...
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11.04.2022 21:18 Відповісти
Ще один професійний таксист в Сизрані )
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11.04.2022 21:23 Відповісти
Зігував правильно від серця до сонця. На радощах спалився . Тепер тю-тю. На расєю!
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11.04.2022 21:23 Відповісти
Маленький кончений довбойоб.
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11.04.2022 21:34 Відповісти
Мразь вернётся в Мразестан...
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11.04.2022 21:35 Відповісти
В Воронеж, на маршруте шоферить. Животное.
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11.04.2022 21:46 Відповісти
Он чистый продукт своих родителей ,семьи,друзей и страны ,которую возглавляет рашист «пу
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11.04.2022 21:46 Відповісти
имхо, мы скоро его увидим у нас, среди 200-х, как и следует.
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11.04.2022 22:08 Відповісти
Тепер в цього утирка одна дорога - в військоматі. ****...😂
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11.04.2022 22:29 Відповісти
за звичкою кацапні думав всякої х*йні понаробить, повийобу*ться і всьо буде ок
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11.04.2022 22:33 Відповісти
Необходимый эффект в борьбе с путинским русско-фашизмом дадут только ковровые бомбардировки с последующей зачисткой огнеметами.
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11.04.2022 22:48 Відповісти
Родные ***** ждут дебила с распростёртыми объятиями. Там как раз танк освободили от горелого бурята
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11.04.2022 23:50 Відповісти
 
 