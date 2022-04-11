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Новини Війна
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"Нет вообще ничего страшного в том, чтобы признать ошибку", - російське подружжя пропагандистів Симоньян-Кеосаян визнало поразку військ РФ на Київському напрямку

Російські пропагандисти Тигран Кеосаян і Маргарита Симоньян визнали, що помилялись стосовно можливості окупувати Київ армією РФ.

Відповідне визнання подружжя пропагандистів розмістило у соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Можливо, ми планували на п'ятий день опинитися у Києві, і це була помилка. Немає взагалі нічого страшного у тому, щоб визнати помилку. Ми не з якимось збродом воюємо, а з дуже мотивованими нацистами, які готувалися вісім років усією Європою та усією Америкою.

Від цього подвиг наших бійців, офіцерів, нашого народу лише збільшується в очах нащадків та з погляду історії", - йдеться у дописі.

Нет вообще ничего страшного в том, чтобы признать ошибку, - російське подружжя пропагандистів Симоньян-Кеосаян визнало поразку військ РФ на Київському напрямку 01

Також дивіться: "До этого я тоже думала, что их там чуть-чуть. Но я не могла представить, что их там столько!": російська пропагандистка Симоньян шокована тим, що всі українці виявилися "нацистами". ВIДЕО

Автор: 

Київ (19448) росія (65098) Симоньян Маргарита (36)


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Топ коментарі
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11.04.2022 20:48
+70
Як знати що кацап бреше? Він відкриває рота.
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11.04.2022 20:52
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11.04.2022 20:51
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самое обидное что мы вообще не готовились...ну разве что зеленский и рада 1.5 мес. просидели в Буковеле да на каникулах.....
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12.04.2022 00:21 Відповісти
Це якась нова народність РОСІЙСЬКІ ВІРМЕНИ? Скільки живу ще такої не чув. Це щось нове. Що це таке русскіє армяні?
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27.04.2022 17:46 Відповісти
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