"Нет вообще ничего страшного в том, чтобы признать ошибку", - російське подружжя пропагандистів Симоньян-Кеосаян визнало поразку військ РФ на Київському напрямку

Російські пропагандисти Тигран Кеосаян і Маргарита Симоньян визнали, що помилялись стосовно можливості окупувати Київ армією РФ.

Відповідне визнання подружжя пропагандистів розмістило у соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Можливо, ми планували на п'ятий день опинитися у Києві, і це була помилка. Немає взагалі нічого страшного у тому, щоб визнати помилку. Ми не з якимось збродом воюємо, а з дуже мотивованими нацистами, які готувалися вісім років усією Європою та усією Америкою.

Від цього подвиг наших бійців, офіцерів, нашого народу лише збільшується в очах нащадків та з погляду історії", - йдеться у дописі.

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