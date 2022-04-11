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Новини Агресія Росії проти України Війна
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На Східному напрямку відбито 1 атаку ворога, знищено 92 окупанти, 1 танк, 3 артсистеми, 1 гелікоптер, - ОТУ "Схід"

схід,оту

Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Як інформу Цензор.НЕТ, про це пвідомляється в фейсбуці ОТУ "Схід".

У повідомленні зазначається: "11 квітня російські фашистські війська здійснили 1 атаку. Також наша артилерія завдавала вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки. У ході боїв наші воїни знищили: особового складу – 92; танків – 1; БТР/БМП – 3; артилерійських систем – 3; АТ – 24; гелікоптерів – 1; БПЛА – 3"

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Східному напрямку знищено 26 окупантів, 1 БМП та 2 гелікоптера, - ОТУ "Схід"

Автор: 

техніка (1825) ЗСУ (7536)


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Топ коментарі
+19
На Луганщині ЗСУ збили російський літак та накрили артилерійський склад ворога, - голова ОВА Гайдай
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11.04.2022 21:03
+9
Чудово......
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11.04.2022 21:03
+8
Жечь,только жечь
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11.04.2022 21:01
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Жечь,только жечь
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11.04.2022 21:01 Відповісти
На Луганщині ЗСУ збили російський літак та накрили артилерійський склад ворога, - голова ОВА Гайдай
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11.04.2022 21:03 Відповісти
И родня не узнает, где могилка его!!!!
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11.04.2022 21:16 Відповісти
Що збили то звісно чудово, але чому використовуєте одне і те ж фото для відображення зовсім різних подій?
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11.04.2022 22:20 Відповісти
Чудово......
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11.04.2022 21:03 Відповісти
Орки на стільки конченні що навіть при такому темпі через пару місяців половина їх орк армії не буде.Не будє даже чим свій оркостан захищати.
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11.04.2022 21:04 Відповісти
ну куда они прутся. или бухие или упоротые. или два в одном.
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11.04.2022 21:05 Відповісти
наркомани на городі
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11.04.2022 21:23 Відповісти
Чим більше збитих гелікоптерів у них, тим міцніший сон у нас.
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11.04.2022 21:06 Відповісти
нифигассэ...ото царь леонид сьогодни попрацював...
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11.04.2022 21:07 Відповісти
коли 20-точка?
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11.04.2022 21:10 Відповісти
Как гласит наша древняя пословица-кто к нам с мечем придёт,тому пиз…ей дадим и танк заберём
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11.04.2022 21:13 Відповісти
Єдине що радує це як наші ЗСУ нищать ворога ,слава нашим захисникам !
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11.04.2022 21:20 Відповісти
Древние персы, те, что противостояли нашествию арабов, в своих молитвах (мантрах и яштах) обращались к умершим предками, где есть такие слова (перевод Стеблин-Каменского): "Добрым, сильным, святым фравашам (то есть предкам), поклоняемся, которые лучшие из наступающих и обороняющихся, которые во время атаки не поворачиваются (спиной), которые с оружием в руках, перепоясанные, подобно доблестному воину, обороняют своё имущество, праведные. Которые долго прежде тут неподвижно стояли, перед притеснением и нападками нечестивых. И они, приходят на помощь, если они не будут обижены, если будут довольны, не обижающие, не притесняющие, добрые фраваши праведных, прилетают на помощь, подобно птицам быстрокрылым.
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11.04.2022 21:58 Відповісти
 
 