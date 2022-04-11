На Східному напрямку відбито 1 атаку ворога, знищено 92 окупанти, 1 танк, 3 артсистеми, 1 гелікоптер, - ОТУ "Схід"
Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Як інформу Цензор.НЕТ, про це пвідомляється в фейсбуці ОТУ "Схід".
У повідомленні зазначається: "11 квітня російські фашистські війська здійснили 1 атаку. Також наша артилерія завдавала вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки. У ході боїв наші воїни знищили: особового складу – 92; танків – 1; БТР/БМП – 3; артилерійських систем – 3; АТ – 24; гелікоптерів – 1; БПЛА – 3"
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