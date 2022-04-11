Майже дві третини дітей залишили свої домівки через війну з Росією, - ЮНІСЕФ

Майже дві третини дітей України були змушені залишили свої домівки після повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Половина з тих, які залишились вдома, зіткнулися з відсутністю продовольчої безпеки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Усього за шість тижнів майже дві третини всіх українських дітей було переміщено. Вони були змушені залишити все: свої будинки, школи та часто членів своїх сімей", - заявив Мануель Фонтейн, директор з надзвичайних ситуацій ЮНІСЕФ.

Згідно з даними ЮНІСЕФ:

дві третини українських дітей було переміщено;

близько 3,2 млн дітей залишились вдома, однак половина з них зіткнулася з ризиком нестачі їжі.

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Ситуація для дітей у Маріуполі й Херсоні, як зауважив Фонтейн, ще гірша.

"Діти та їхні сім'ї вже тижнями не мають доступу до водопроводу та каналізації, не отримують регулярного постачання продуктів харчування та медичної допомоги. Вони ховаються у своїх будинках і під землею, чекаючи, коли припиняться бомби та насильство", - відзначив директор з надзвичайних ситуацій ЮНІСЕФ.

Водночас він акцентував увагу й на збої у навчанні дітей по усій Україні.

"Закриття шкіл по всій країні впливає на навчання та майбутнє 5,7 мільйона дітей шкільного віку та 1,5 мільйона студентів вищих навчальних закладів", - додав Фонтейн.

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