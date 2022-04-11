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Майже дві третини дітей залишили свої домівки через війну з Росією, - ЮНІСЕФ

дети,діти

Майже дві третини дітей України були змушені залишили свої домівки після повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Половина з тих, які залишились вдома, зіткнулися з відсутністю продовольчої безпеки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Усього за шість тижнів майже дві третини всіх українських дітей було переміщено. Вони були змушені залишити все: свої будинки, школи та часто членів своїх сімей", - заявив Мануель Фонтейн, директор з надзвичайних ситуацій ЮНІСЕФ.

Згідно з даними ЮНІСЕФ:

  • дві третини українських дітей було переміщено;
  • близько 3,2 млн дітей залишились вдома, однак половина з них зіткнулася з ризиком нестачі їжі.

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Ситуація для дітей у Маріуполі й Херсоні, як зауважив Фонтейн, ще гірша.

"Діти та їхні сім'ї вже тижнями не мають доступу до водопроводу та каналізації, не отримують регулярного постачання продуктів харчування та медичної допомоги. Вони ховаються у своїх будинках і під землею, чекаючи, коли припиняться бомби та насильство", - відзначив директор з надзвичайних ситуацій ЮНІСЕФ.

Водночас він акцентував увагу й на збої у навчанні дітей по усій Україні.

"Закриття шкіл по всій країні впливає на навчання та майбутнє 5,7 мільйона дітей шкільного віку та 1,5 мільйона студентів вищих навчальних закладів", - додав Фонтейн.

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Автор: 

діти (5063) ЮНІСЕФ (156)


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Топ коментарі
+3
Це величезна трагедія бо більшість з них навряд чи повернеться до України
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11.04.2022 21:10
+3
Лучше перебдеть,я своих отправил подальше и рад теперь)
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11.04.2022 21:11
+3
Мої вдома! Комусь же потрібно і тут жити! Хата поки що ціла а сирени то таке...
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11.04.2022 21:14
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та да. мои в нюртке. очень скучаю.
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11.04.2022 21:07 Відповісти
в нюрике.
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11.04.2022 21:08 Відповісти
У нас в доме (72 кварттиры) было 22 ребёнка в возрасте от 4 до 14 лет осталось 2.остальных родители вывезли. Так это учитывая что я из Кривбасса и нас не обстреливали(кроме 24 февраля)
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11.04.2022 21:09 Відповісти
Лучше перебдеть,я своих отправил подальше и рад теперь)
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11.04.2022 21:11 Відповісти
Полностью согласен
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11.04.2022 21:13 Відповісти
обстрелива, обстреливали, и аеропорт, и ИнГОК, и Зеленодольск, и Апостолово, и принудительное вьіселение южньіх районов бьіло на Терньі и в Софиевку, и сплошное минирование подступов к Кривому Рогу бьіло, и подрьівьі, и ДРГ бьіли. И если бьі Не Мариуполь, то те 10 000 орков, что отвлекают защитники на себя, , бьіли бьі брошеньі на К. Рог
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11.04.2022 21:25 Відповісти
Дети наше будущее. Их безопасность стоит наравне с защитой государства.
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11.04.2022 21:09 Відповісти
Це величезна трагедія бо більшість з них навряд чи повернеться до України
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11.04.2022 21:10 Відповісти
Трагедия здесь оставаться,как они там останутся?Прикольно бегать по подвалам с грудниками и чуть постарше
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11.04.2022 21:13 Відповісти
Мої вдома! Комусь же потрібно і тут жити! Хата поки що ціла а сирени то таке...
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11.04.2022 21:14 Відповісти
Выходит что по тексту публикации так, если как указано осталось 3,2млн детей - это 1/3 от общего количества детей в Україні и 2/3 выехали. Это получается числится минимум 9млн детей в стране. А если учесть что общего населения примерно 40млн, то выходит что у нас каждый 4й или 5й - ребенок. И это в условиях демографического кризиса, такая арифметика по Юнисеф.
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11.04.2022 21:27 Відповісти
Якби не фашистська поведінка наших прикордонників, я б свою доцю теж вивіз(((
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11.04.2022 21:19 Відповісти
А в чем именно проявляется фашизм пограничников?
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11.04.2022 21:32 Відповісти
Ну, дивись. У мене дружина у Криму. Померла. Звісно, оригінала довідки про смерть - нема. Не випустили. Але то таке... Я бачив як не випустили чоловіка з одним оком, інваліда 3 групи, з усіма документами(((
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11.04.2022 23:03 Відповісти
сегодня завезли еще 100 модульных домиков. ставят в два этажа. во дворе "цыганский табор". прикольно. люди сидят до ночи, общаются, бегают дети.
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11.04.2022 21:23 Відповісти
Україна є і буде!
Діти і батьки повернуться.
Все буде добре.
Зриває мозок - те що тисячі закатованих, вбитих дітей, дівчат, жінок....
Ми не маємо права забути, ми не маємо права схибити - на нас відповідальність минулих і майбутніх поколіннь.
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11.04.2022 22:01 Відповісти
 
 