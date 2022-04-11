Битва за Донбас - ключовий момент війни, який змінить багато для всіх, - Єрмак

Битва за Донецьку та Луганську області - це той ключовий момент війни, який змінить багато для всіх.

Про це у Telegram заявив глава ОП Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

"Для України - це можливість позбавити росію здатності продовжувати агресію, розбивши їх армію. І змінити безповоротно хід бойових дій.



Для кремля ця битва - єдиний шанс на подальше існування міфу про силу військової машини. А для деяких відверто відсталих політичних еліт - можливість продовжити своє існування.



Для Заходу - це також принципова битва, бо від швидкості прийняття рішень по зброї залежить наша перемога. І саме ця швидкість стане маркером ефективності демократичної системи в боротьбі з автократією", - пояснив він.

За словами Єрмака, Захід не може собі дозволити програти, так само, як і Україна.

"Для нас - це вітчизняна війна. А в очах західних народів - це війна світла з темрявою, і вони також оцінюють ефективність своїх лідерів у цих подіях", - підсумував очільник ОП.

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