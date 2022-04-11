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Новини Війна
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Битва за Донбас - ключовий момент війни, який змінить багато для всіх, - Єрмак

зсу

Битва за Донецьку та Луганську області - це той ключовий момент війни, який змінить багато для всіх.

Про це у Telegram заявив глава ОП Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

"Для України - це можливість позбавити росію здатності продовжувати агресію, розбивши їх армію. І змінити безповоротно хід бойових дій.

Для кремля ця битва - єдиний шанс на подальше існування міфу про силу військової машини. А для деяких відверто відсталих політичних еліт - можливість продовжити своє існування.

Для Заходу - це також принципова битва, бо від швидкості прийняття рішень по зброї залежить наша перемога. І саме ця швидкість стане маркером ефективності демократичної системи в боротьбі з автократією", - пояснив він.

За словами Єрмака, Захід не може собі дозволити програти, так само, як і Україна.

"Для нас - це вітчизняна війна. А в очах західних народів - це війна світла з темрявою, і вони також оцінюють ефективність своїх лідерів у цих подіях", - підсумував очільник ОП.

Також читайте: Якщо Україна вчасно отримає необхідне озброєння, то переможе, - Єрмак

Автор: 

Донбас (22355) Єрмак Андрій (1372)


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Топ коментарі
+51
Да, но при чём тут Ермак?
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11.04.2022 21:11
+36
Щось забагато цього завгоспа останнім часом.
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11.04.2022 21:12
+34
Шото завхоз седне раздухарился
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11.04.2022 21:12
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Тут кожен день щось змінює, бо для когось він останній
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11.04.2022 21:10 Відповісти
Да, но при чём тут Ермак?
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11.04.2022 21:11 Відповісти
он стратег. и сценарист. одним словом канцлер. а голова Зеленского только для озвучки.
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11.04.2022 21:17 Відповісти
уж не знаю, что там Зе, но ермак це справжня курва.
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11.04.2022 21:41 Відповісти
И для руССких агентов тоже!
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11.04.2022 21:12 Відповісти
Щось забагато цього завгоспа останнім часом.
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11.04.2022 21:12 Відповісти
Може людина кожен день щось в своєму тєлєграмі шкрябає. А скоріш за все якийсь його літературний нєгр з конкуруючої ботоферми. Просто комусь подобається перед вами як палкою по штакетнику торохтіти перед собакою
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11.04.2022 21:18 Відповісти
Певно, його атєц-камандір, що перебуває десь в глибині мокшанських боліт, віддав такий наказ. От болєзний і старається - дере дупу на німецький хрест.
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12.04.2022 03:58 Відповісти
Шото завхоз седне раздухарился
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11.04.2022 21:12 Відповісти
ПІЗДЕ..ЦЬ ДЄРЬМАКА СЬОГОДНІ ПРЕ..
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11.04.2022 21:12 Відповісти
"Наши делегации работают в круглосуточном формате, в видеорежиме. И этот формат позволит нам организовать встречу президентов," - А.Єрмак. 26.03.2022

Андрюша, то прозрєл чи знову просто попізд..ти?
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11.04.2022 21:20 Відповісти
а в них формат (у десятирукого ангела) 24 на 7 - нюхнув, курнув,переговорив, соснув ы так весь час.
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11.04.2022 21:53 Відповісти
його ще не посадили в СІЗО?
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11.04.2022 21:12 Відповісти
Скромно
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11.04.2022 21:20 Відповісти
Ми вже якось і без секретарки здогадались.
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11.04.2022 21:15 Відповісти
Уберите этого жирного Ермака от СМИ, отправьте на фронт !
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11.04.2022 21:16 Відповісти
Він в люк танка не пролазе...
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11.04.2022 21:21 Відповісти
Тоді видати йому лопату з моторчиком - хай окопи риє.
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12.04.2022 04:00 Відповісти
https://www.facebook.com/100007980725301/videos/771162377181120/
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11.04.2022 21:16 Відповісти
А на цензоре писали,что это орки по кадыровцам ошибочно долбанули(а может и не ошибочно)
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11.04.2022 21:30 Відповісти
Ермак уже в окопе на передке? Вот зачем нужны "глубокомысленные" изречения данного персонажа? Он же настолько лицемерен, что в зеркале себя не узнает. Где он был 15 дней с начала войны? Чего он сейчас активизировался. Не верю я ему от слова совсем!
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11.04.2022 21:17 Відповісти
Вот кто Дерьмак , что бы делать такие заявки? Военный ? Нет. Крупный политик? Нет. Военный эксперт с репутацией? Тоже нет. Нафига этого мутного типа пиарить , да еще на таких демократичных ресурсах , как Цензор.
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11.04.2022 21:17 Відповісти
Демократический ресурс говорите, однако по крайней мере до войны некоторые порохоботы утверждали, что это их ресурс и зеботам тут не место, говорю вам как просто давний читатель ресурса у которого враг кремль и раша, а не народ Украины
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11.04.2022 21:41 Відповісти
- Какие танки? Ах, те, что справа? Так я их давно уже отбил. -

- Как отбили?

- Отважно

(Из фильма "Аты-баты...")
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11.04.2022 21:17 Відповісти
Что-то в последнее время эта мразь под именем ермак стал патриотичнее всех патриотов и храбрее сашки матросова, чует, падаль, что скоро и ему лапти сплетут как бы за него не впрягался напальйон современности!!
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11.04.2022 21:19 Відповісти
Щось це чмо розпатякалося, чого б це?
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11.04.2022 21:20 Відповісти
очах західних народів - це війна світла з темрявою,----довго ж у них очі відкриваються
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11.04.2022 21:20 Відповісти
Когда уже заткнут вонючее хлебало, из которого просто смердит Парашей, этому жирному крысокроту дЕрьмаку?
Кстати, что там с "покушением" на шефира?
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11.04.2022 21:21 Відповісти
єрмак-ссучєний кремлівський ********.
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11.04.2022 21:22 Відповісти
Єрмак, ми х#рами мірятися не будем, нам ця показуха не потрібна. Наша гнучкість нас завжди витягала з усіх проблем.
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11.04.2022 21:22 Відповісти
Оце вже реально Єрмака дохуа стає.
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11.04.2022 21:25 Відповісти
От же ****!!!!!! Як воно переобулось в повітрі!!!!!!! тИ падла згадай як і що тИ пиз...діло ще півтора року тому!!!!! пАтріотом воно стало, ГНИДА БОЛОТНА!!!!!!!
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11.04.2022 21:27 Відповісти
Посунув трохи абристовича і сам стратегом вирішив в момент стати, курва!
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11.04.2022 21:31 Відповісти
Эти "советники", "помощники, "эксперты" накатят вечером соточку и давай строчить по клаве...
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11.04.2022 21:34 Відповісти
битва за любой неселенный пункт...сейчас у нас война и мы можем воевать во всех направлениях...и покуда нам дают озброення и т.п...наша главная задача как можно больше нищити ворогив...а там донбасс или что то другое без разници...поддавливать на прослабленных направлениях...люди везде и на донбасе и на херсонщине...черничовщине...и тп...понятно что с приграничных территорий давление больше...но...
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11.04.2022 21:35 Відповісти
Не відволікайте Залужного своїми фотосесіями.
Чи це свідоме відволікання його уваги від подій на фронті?
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11.04.2022 21:35 Відповісти
это какой-то сюр - москальская консерва, фактически исполняет обязанности президента в стране, воюющей с москалями, при этом эта же консерва анонсирует предстоящую битву с этими же самыми москалями, но при этом типа крепко волнуется за Украину... думаю, что если дЕрьмак будет ходить по ОПе в футболке с ху..лом и в буденновке с двухголовым кацапским орлом, то вокруг все сделают вид, что так и надо...
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11.04.2022 21:36 Відповісти
в косоворотке и с балалайкой а на головоньке кипа.
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11.04.2022 21:55 Відповісти
Чому цей невіглас і росіянский завгосп щось там коментує? А канцтовари вже закупив?
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11.04.2022 21:37 Відповісти
Щось дуже багато стало в інформпросторі цієї паскуди !!
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11.04.2022 21:38 Відповісти
рашистська шльондра - дєрьмак - ПНХ!
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11.04.2022 21:43 Відповісти
Вопрос ко всем экспертам-диванным и военным. А не получится ли так-пока мы готовимся к сражению века кацапы возьмут Мариуполь, пробьют коридор в Крым и будут договариваться о прекращении огня, Ермак и компания согласятся с великим удовольствием???
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11.04.2022 21:44 Відповісти
Похоже уже получилось.
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11.04.2022 22:10 Відповісти
Це не ключовий момент війни. Ми не наступаємо а "перемолюємо" живу силу та техніку ворога. Втрати наступаючих на підготовлені позиції як мінімум в пять разів вищі. В Україні, якщо вірити нашим посадовцям, сьогодні це 1 ВСУ до 8-10 кацапів. Навіть якщо потрібно буде відступити і змінити позиції для того щоб зберегти армію це не означатиме програшу в війні. Але чомусь Єрмак накачує нас "вирішальністю" моменту, Мене це турбує бо скоріш за все він виконує вказівку з кремля. Вони ж там в ********** мріють про деморалізацію нашої армії та населення в випадку тимчасового відступу. Такий відступ кацапи та їх холуї мріють використати як привід на "перемовах" злити інтереси України.
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11.04.2022 21:47 Відповісти
На кой взагалі цього Дєрмака перепощувати? Дєрмак сказав то, Дєрмак сказав цьо
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11.04.2022 21:52 Відповісти
А что там с направлением на Херсон?
Как Марченко сняли, так и остановилось все.
Совпадение?
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11.04.2022 21:53 Відповісти
Да, это точно. Все затихло. Херсонцы бьются как могут за Украину мирными путями, но их там просто кинули. Хотя при Марченко подходили к околицам города.
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11.04.2022 22:04 Відповісти
Небо для деяких особей українсько гополітикуму можна закрити лише "в клітку". Тут форумчани одностайні
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11.04.2022 21:58 Відповісти
Его работа - проверить чтобы мусорные баки вокруг ОП не были переполнены, какие "битвы за Донбас"? И вообще "Донбас" - это кацапский наратив, никакого баса не существует, пусть почитает Конституцию. Потом пойдет битва за Таврию, за Бессарабию, Гуцульшину и тд.
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11.04.2022 22:13 Відповісти
Ермак раздражает всех , этому жирному борову украинцы не доверяют .
ЗЕЛЕНСКИЙ наверно не понимает , что Ермака надо убрать как красную тряпку и не злить украинцев
Неужели нельзя взять канцелярскою УКРАИНЦА ( не жирного и без наглой морды) ???
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11.04.2022 22:58 Відповісти
Хм-м-м... А якщо саме д'Єрмак постачає Бубочку "дур'ю"? В такому випадку сподіватися, що цього хруня кудись приберуть - марна справа.
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12.04.2022 03:55 Відповісти
Завхоз-очевидность. И это вместо того, чтобы разложить туалетную бумагу по кабинкам.
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11.04.2022 22:59 Відповісти
Все понимают, что он неуместен и только раздражает людей. Все кроме зе
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11.04.2022 23:14 Відповісти
ХТО ТАКИЙ ЄРМАК?

СПЕЦПРОЄКТ "БЕЗ ЦЕНЗУРИ": Хто такий Андрій Єрмак? Все про людину, яка підмінила собою ЗЕ
Хто такий Андрій Єрмак? За останні півроку це питання не втратило актуальності, а набуло нового значення: що це за людина, яка змогла узурпувати владу в країні і тягне її до прірви капітуляції над російським ворогом?

https://www.youtube.com/watch?v=SoKzEv7_QZU
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11.04.2022 23:16 Відповісти
Яке озброєння і які ********** може виробляти Україна?

Що із цього потрібне нашій армії?

Чи виробляє Україна це озброєння і ці **********?
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12.04.2022 01:41 Відповісти
Коли вже цю кремлівську конзерву, нарешті, буде утилізовано?
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12.04.2022 03:51 Відповісти
 
 