Битва за Донбас - ключовий момент війни, який змінить багато для всіх, - Єрмак
Битва за Донецьку та Луганську області - це той ключовий момент війни, який змінить багато для всіх.
Про це у Telegram заявив глава ОП Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.
"Для України - це можливість позбавити росію здатності продовжувати агресію, розбивши їх армію. І змінити безповоротно хід бойових дій.
Для кремля ця битва - єдиний шанс на подальше існування міфу про силу військової машини. А для деяких відверто відсталих політичних еліт - можливість продовжити своє існування.
Для Заходу - це також принципова битва, бо від швидкості прийняття рішень по зброї залежить наша перемога. І саме ця швидкість стане маркером ефективності демократичної системи в боротьбі з автократією", - пояснив він.
За словами Єрмака, Захід не може собі дозволити програти, так само, як і Україна.
"Для нас - це вітчизняна війна. А в очах західних народів - це війна світла з темрявою, і вони також оцінюють ефективність своїх лідерів у цих подіях", - підсумував очільник ОП.
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Андрюша, то прозрєл чи знову просто попізд..ти?
- Как отбили?
- Отважно
(Из фильма "Аты-баты...")
Кстати, что там с "покушением" на шефира?
Чи це свідоме відволікання його уваги від подій на фронті?
Как Марченко сняли, так и остановилось все.
Совпадение?
ЗЕЛЕНСКИЙ наверно не понимает , что Ермака надо убрать как красную тряпку и не злить украинцев
Неужели нельзя взять канцелярскою УКРАИНЦА ( не жирного и без наглой морды) ???
СПЕЦПРОЄКТ "БЕЗ ЦЕНЗУРИ": Хто такий Андрій Єрмак? Все про людину, яка підмінила собою ЗЕ
Хто такий Андрій Єрмак? За останні півроку це питання не втратило актуальності, а набуло нового значення: що це за людина, яка змогла узурпувати владу в країні і тягне її до прірви капітуляції над російським ворогом?
https://www.youtube.com/watch?v=SoKzEv7_QZU
Що із цього потрібне нашій армії?
Чи виробляє Україна це озброєння і ці **********?