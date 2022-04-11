Санкції проти РФ мають бути максимально жорсткими, - прем'єр-міністри Польщі і Бельгії

Санкції Європейського Союзу проти Російської Федерації мають бути настільки жорсткими, наскільки це можливо.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявили прем’єр-міністри Польщі і Бельгії Матеуш Моравецький й Александер де Кроо.

"Незабаром розпочнеться, мабуть, найрішучіша битва, а водночас і найбільша танкова битва в цій частині Європи з часів Другої світової війни: я маю на увазі навколо Донбасу, Луганська, Маріуполя. Ми не можемо сидіти склавши руки, ми повинні активно допомагати українцям захищати свій суверенітет та територіальну цілісність", - зазначив глава польського уряду.

За словами Моравецького, запроваджені проти РФ раніше санкції є недостатніми. Також він наголосив, що Україні потрібно надати зброю, щоб вона могла захистити себе і цінності західної цивілізації.

Прем'єр Бельгії де Кроо уточнив, що санкції проти рф мають бути "максимально жорсткими", зокрема, необхідно "ще більше ускладнити росії доступ до фінансових ринків та заблокувати російські фінансові інституції".

"Ціна для Росії, яка розпочала цю війну, має бути настільки високою, наскільки це можливо", - зазначив він.

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