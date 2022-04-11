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Новини Санкції проти Росії Війна
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Санкції проти РФ мають бути максимально жорсткими, - прем'єр-міністри Польщі і Бельгії

кремль,росія

Санкції Європейського Союзу проти Російської Федерації мають бути настільки жорсткими, наскільки це можливо.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявили прем’єр-міністри Польщі і Бельгії Матеуш Моравецький й Александер де Кроо.

"Незабаром розпочнеться, мабуть, найрішучіша битва, а водночас і найбільша танкова битва в цій частині Європи з часів Другої світової війни: я маю на увазі навколо Донбасу, Луганська, Маріуполя. Ми не можемо сидіти склавши руки, ми повинні активно допомагати українцям захищати свій суверенітет та територіальну цілісність", - зазначив глава польського уряду.

За словами Моравецького, запроваджені проти РФ раніше санкції є недостатніми. Також він наголосив, що Україні потрібно надати зброю, щоб вона могла захистити себе і цінності західної цивілізації.

Прем'єр Бельгії де Кроо уточнив, що санкції проти рф мають бути "максимально жорсткими", зокрема, необхідно "ще більше ускладнити росії доступ до фінансових ринків та заблокувати російські фінансові інституції".

"Ціна для Росії, яка розпочала цю війну, має бути настільки високою, наскільки це можливо", - зазначив він.

Також читайте: Росія пристосувалась до санкцій, запроваджені наразі обмеження не діють, - Моравецький

Автор: 

Бельгія (412) Польща (8494) росія (65098) санкції (11816) Моравецький Матеуш (371)


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як діти, чессловомашувать!
між МАЮТЬ БУТИ та БУДУТЬ різниця як між каналом та каналізацією
себто як на мій розсуд, то досить велика
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11.04.2022 21:39 Відповісти
вот у меня якась уверенность,шо поляки не включат заднюю...николы
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11.04.2022 21:42 Відповісти
нафтове ембарго прийміть на рівні ЄС.
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11.04.2022 21:44 Відповісти
Kak raz pro neft i govorili segodnia.Tak jest protiv vengry,nemci kak bi sogglasni no oni skazali togda i vse drugyje dolzni ES soglasitsia
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11.04.2022 22:04 Відповісти
не потрібно санкцій. просто введіть ембарго на нафту і газ.
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11.04.2022 21:45 Відповісти
Ещё раз убеждаюсь что Польша реально братский народ не смотря на прошлые разногласия в истории.
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11.04.2022 21:45 Відповісти
там больше разногласия были по религии-за что отдельное "спасибо" церковным иерархам с обеих сторон.
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11.04.2022 21:52 Відповісти
 
 