Ключове завдання у звільнених містах – забезпечити роботу аптек і доступ до ліків, - Ляшко

Ключовим завданням Міністерства охорони здоров'я у звільнених українських містах є забезпечення роботи аптек та доступу до ліків, вважає міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Ключове завдання – це забезпечити доступ до препаратів аптечного сегмента, відродити роботу аптек, щоб повноцінно запрацювала програма "доступні ліки", - сказав він в ефірі телемарафону в понеділок увечері, пердає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Ляшко повідомив, що, зокрема, в Чернігові "станом на вчора із 200 аптек, які працювали до війни, працювали лише 22".

"Ми розуміємо, що це обмежений доступ до препаратів за їх наявності. Ліки насамперед поставляються в медустанови, але це не завжди зручно з погляду логістичного. Це все стає бар'єром до доступу до лікарського засобу. І наше завдання зробити так, щоб усе працювало на довоєнному чи хоча б на 80% від довоєнного періоду", - сказав він.

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Крім того, Ляшко повідомив, що медичній інфраструктурі у Чернігові завдано значної шкоди, і не всі пошкоджені лікарні міста підлягають відновленню.

"Лише у Чернігові постраждали дев'ять медустанов, причому двоє постраждали так, що вже не підлягають відновленню, щодо одного медзакладу буде додаткова експертиза, щоб побачити, що буде з тримальними стінами", - сказав він.

При цьому міністр охорони здоров'я наголосив, що у лікарнях на підконтрольних територіях наразі проводяться планові операції та госпіталізації.

"Планові операції були заборонені лише перші два тижні, тому що ми повинні були підготувати та переорієнтувати лікарні на хірургічний та травматологічний профіль. Станом на сьогодні лише головний лікар ухвалює рішення щодо відновлення планових операцій та в більшості лікарень, розміщених в центрі та на заході країни, планові операції та госпіталізації проводяться", - сказав він.

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