Військові дії Росії в Україні можна описати словами "провал" і "жах", - Боррель

Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що агресію Росії проти України можна охарактеризувати двома словами: провал у військових діях і жах, який чинять російські військовослужбовці на захопленій території.

Про це він заявив у Люксембурзі за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Російська агресія проти України має два слова для визначення. Перше - це провал. Це величезний провал для російської армії. Вони намагалися захопити Київ і зустріли опір. Зараз вони полишили Київ, оскільки не змогли захопити столицю, і перегруповують свої війська на сході", - сказав Боррель.

За його словами, українські сили знають про намір росіян розпочати великий наступ на сході і готуються зустріти ворога. Євросоюз та окремі країни-члени продовжують надавати Україні допомогу, аби ЗСУ могли гідно протистояти противнику.

"Друге слово – це жах, який за собою залишила російська армія. Це вбиті цивільні люди, зруйновані міста. Це наслідки невибіркового бомбардування, на кшатлт того, що ми бачили на залізничній станції (у Краматорську – ред.). Ми дуже занепокоєні гуманітарними наслідками цієї війни. Маріуполь нині перетворився на мертве місто", - заявив високий представник ЄС.

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Боррель наголосив, що з огляду на підготовку РФ до чергової атаки на сході України Євросоюз приділяє набагато більше уваги негайним заходам підтримки України для відбиття чергового наступу загарбників.