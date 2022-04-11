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Новини Війна
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Військові дії Росії в Україні можна описати словами "провал" і "жах", - Боррель

боррель

Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що агресію Росії проти України можна охарактеризувати двома словами: провал у військових діях і жах, який чинять російські військовослужбовці на захопленій території.

Про це він заявив у Люксембурзі за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Російська агресія проти України має два слова для визначення. Перше - це провал. Це величезний провал для російської армії. Вони намагалися захопити Київ і зустріли опір. Зараз вони полишили Київ, оскільки не змогли захопити столицю, і перегруповують свої війська на сході", - сказав Боррель.

За його словами, українські сили знають про намір росіян розпочати великий наступ на сході і готуються зустріти ворога. Євросоюз та окремі країни-члени продовжують надавати Україні допомогу, аби ЗСУ могли гідно протистояти противнику.

"Друге слово – це жах, який за собою залишила російська армія. Це вбиті цивільні люди, зруйновані міста. Це наслідки невибіркового бомбардування, на кшатлт того, що ми бачили на залізничній станції (у Краматорську – ред.). Ми дуже занепокоєні гуманітарними наслідками цієї війни. Маріуполь нині перетворився на мертве місто", - заявив високий представник ЄС.

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Боррель наголосив, що з огляду на підготовку РФ до чергової атаки на сході України Євросоюз приділяє набагато більше уваги негайним заходам підтримки України для відбиття чергового наступу загарбників.

Автор: 

росія (65098) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+5
Военная тактика рашки всегда формировалась на идеологии ненависти.
Первый фазой является массовое убийство мирных граждан народа "жертвы агрессии" - детей, стариков, женщин. Насилие, расстрелы, мародерство и.т.д чтобы поднять уровень ненависти у народа жертвы до максимального предела.
Вторая фаза - направление этой ненависти на раздел народа "жертвы агрессии". Стравливание народа лоб в лоб. Большое количество провокаций против мирных жителей "Краматорск - Точка У" это и есть та самая провокация на раздел народа. Во время второй фазы, агрессор как бы отдаляется и начинает играть в миротворца осуждая и одних и других с призывами что нужно разбираться.
Третья фаза - Навязывание вины чтобы народ который подвергся агрессии, чувствовал себя виноватым и ненавидел свою же нацию. В таком состоянии, народ находится под полным влиянием и контролем у агрессора.
Это известный, психологический треугольник Карпмана - Жертва, Агрессор, Спасатель где один и тот же субъект выступает в трех лицах. Украинцам нужно выйти с игры которую навязывает центр психологических операций Кремля и занять позицию Творца, того кто прекрасно понимает суть треугольника и не позволит себя втянуть в эту игру.
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11.04.2022 21:54
+4
Вигляда так що Боррель реально прозрів. Сьогодні навіть лаврошадь окуївала що ЕС з діпконсьорнів перейшов на воєнну риторику, - мовляв так не договарювались...
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11.04.2022 21:59
+3
жах?раньше это называлось фашизмом...
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11.04.2022 21:56
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Военная тактика рашки всегда формировалась на идеологии ненависти.
Первый фазой является массовое убийство мирных граждан народа "жертвы агрессии" - детей, стариков, женщин. Насилие, расстрелы, мародерство и.т.д чтобы поднять уровень ненависти у народа жертвы до максимального предела.
Вторая фаза - направление этой ненависти на раздел народа "жертвы агрессии". Стравливание народа лоб в лоб. Большое количество провокаций против мирных жителей "Краматорск - Точка У" это и есть та самая провокация на раздел народа. Во время второй фазы, агрессор как бы отдаляется и начинает играть в миротворца осуждая и одних и других с призывами что нужно разбираться.
Третья фаза - Навязывание вины чтобы народ который подвергся агрессии, чувствовал себя виноватым и ненавидел свою же нацию. В таком состоянии, народ находится под полным влиянием и контролем у агрессора.
Это известный, психологический треугольник Карпмана - Жертва, Агрессор, Спасатель где один и тот же субъект выступает в трех лицах. Украинцам нужно выйти с игры которую навязывает центр психологических операций Кремля и занять позицию Творца, того кто прекрасно понимает суть треугольника и не позволит себя втянуть в эту игру.
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11.04.2022 21:54 Відповісти
Какие треугольники? Тут уже самые что ни на есть русскоязычные поняли, что кацапов нужно убивать, убивать и ещё много раз убивать
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12.04.2022 02:04 Відповісти
Но почему ведь так и было предложена ненависть к Бандере...
Зашло всему советскому народу и на западе тоже
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12.04.2022 08:52 Відповісти
жах?раньше это называлось фашизмом...
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11.04.2022 21:56 Відповісти
Вигляда так що Боррель реально прозрів. Сьогодні навіть лаврошадь окуївала що ЕС з діпконсьорнів перейшов на воєнну риторику, - мовляв так не договарювались...
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11.04.2022 21:59 Відповісти
Провал -- тому що військовий, це професія!!
А не прищавий контрастрайкер, чи дро*ер онлайнових "танчіків".. Ось чому провал рф-шної армії!
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11.04.2022 22:00 Відповісти
Да, дно это уже небо для них(((((((((((
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11.04.2022 22:00 Відповісти
Цими самими словами можна описати і євроатлантичну політику задобрення диктаторів, *****. І тим паче проросійську позицію німців і особливо угорців і сербів...
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11.04.2022 22:04 Відповісти
Тепер українці будуть дуже любити "кацапів-андрофагів"
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11.04.2022 22:05 Відповісти
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11.04.2022 22:05 Відповісти
фото, яке облетіло весь світ...
Буча. рудий котик на фоні іржавої підбитої техніки русні... фотокори кинули знімати іржавих потвор а впали на коліна для зйомки вижившого рудого красеня... життя ветається в Бучу.

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11.04.2022 22:15 Відповісти
фото епічне...
.
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11.04.2022 22:25 Відповісти
Боррель и Джонсон чуть ли не единственные политики которые прозрели так что начали работать на полную катушку. Но это ребята высокого уровня, что добавляет нам оптимизма.
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11.04.2022 22:16 Відповісти
 
 