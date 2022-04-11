Військові дії Росії в Україні можна описати словами "провал" і "жах", - Боррель
Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що агресію Росії проти України можна охарактеризувати двома словами: провал у військових діях і жах, який чинять російські військовослужбовці на захопленій території.
Про це він заявив у Люксембурзі за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Російська агресія проти України має два слова для визначення. Перше - це провал. Це величезний провал для російської армії. Вони намагалися захопити Київ і зустріли опір. Зараз вони полишили Київ, оскільки не змогли захопити столицю, і перегруповують свої війська на сході", - сказав Боррель.
За його словами, українські сили знають про намір росіян розпочати великий наступ на сході і готуються зустріти ворога. Євросоюз та окремі країни-члени продовжують надавати Україні допомогу, аби ЗСУ могли гідно протистояти противнику.
"Друге слово – це жах, який за собою залишила російська армія. Це вбиті цивільні люди, зруйновані міста. Це наслідки невибіркового бомбардування, на кшатлт того, що ми бачили на залізничній станції (у Краматорську – ред.). Ми дуже занепокоєні гуманітарними наслідками цієї війни. Маріуполь нині перетворився на мертве місто", - заявив високий представник ЄС.
Боррель наголосив, що з огляду на підготовку РФ до чергової атаки на сході України Євросоюз приділяє набагато більше уваги негайним заходам підтримки України для відбиття чергового наступу загарбників.
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Первый фазой является массовое убийство мирных граждан народа "жертвы агрессии" - детей, стариков, женщин. Насилие, расстрелы, мародерство и.т.д чтобы поднять уровень ненависти у народа жертвы до максимального предела.
Вторая фаза - направление этой ненависти на раздел народа "жертвы агрессии". Стравливание народа лоб в лоб. Большое количество провокаций против мирных жителей "Краматорск - Точка У" это и есть та самая провокация на раздел народа. Во время второй фазы, агрессор как бы отдаляется и начинает играть в миротворца осуждая и одних и других с призывами что нужно разбираться.
Третья фаза - Навязывание вины чтобы народ который подвергся агрессии, чувствовал себя виноватым и ненавидел свою же нацию. В таком состоянии, народ находится под полным влиянием и контролем у агрессора.
Это известный, психологический треугольник Карпмана - Жертва, Агрессор, Спасатель где один и тот же субъект выступает в трех лицах. Украинцам нужно выйти с игры которую навязывает центр психологических операций Кремля и занять позицию Творца, того кто прекрасно понимает суть треугольника и не позволит себя втянуть в эту игру.
Зашло всему советскому народу и на западе тоже
А не прищавий контрастрайкер, чи дро*ер онлайнових "танчіків".. Ось чому провал рф-шної армії!
Буча. рудий котик на фоні іржавої підбитої техніки русні... фотокори кинули знімати іржавих потвор а впали на коліна для зйомки вижившого рудого красеня... життя ветається в Бучу.
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