Терористи "ДНР" відкрито погрожують застосувати хімічну зброю проти українських бійців у Маріуполі, - Денісова
Представники окупаційної адміністрації терористичного формування "ДНР" заявляють про намір застосувати хімічну зброю проти українських військових, які обороняються на "Азовсталі" в Маріуполі.
Про це повідомляє уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ
"Рашистські ЗМІ поширюють заяву Едуарда Басуріна, одного із ватажків так званої "народної міліції ДНР", що штурмувати підземні укріплення "Азовсталі" у Маріуполі немає сенсу. Доцільно перекрити всі виходи та застосувати хімічну зброю", - зазначає Людмила Денісова.
Також вона нагадала, що, Конвенція про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про її знищення, яку країна-окупант ратифікувала у 1997 році, встановила зобов’язання для всіх держав ніколи, ні за яких умов не застосовувати хімічну зброю та не проводити будь-яких військових підготувань до застосування хімічної зброї. Її використання є воєнним злочином відповідно до статті 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду.
"Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати цей факти потенційного воєнного злочину РФ в Україні", - заявила Денісова.
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Увага!!!
Близько години тому російські окупаційні війська використали проти українських військових та цивільних осіб в місті Маріуполь отруюючу речовину невідомого походження, яку було скинуто з ворожого БПЛА.
У постражалих спостерігається дихальна недостатність, вестибуло-атактичний синдром.
Наслідки використання невідомої речовини уточнюються.
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Доказів же нема. Відео нема. Складно довести заходу.
Розпили з безпілотника.
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Там еще есть сюрпризы.