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Терористи "ДНР" відкрито погрожують застосувати хімічну зброю проти українських бійців у Маріуполі, - Денісова

азовсталь

Представники окупаційної адміністрації терористичного формування "ДНР" заявляють про намір застосувати хімічну зброю проти українських військових, які обороняються на "Азовсталі" в Маріуполі.

Про це повідомляє уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ

"Рашистські ЗМІ поширюють заяву Едуарда Басуріна, одного із ватажків так званої "народної міліції ДНР", що штурмувати підземні укріплення "Азовсталі" у Маріуполі немає сенсу. Доцільно перекрити всі виходи та застосувати хімічну зброю", - зазначає Людмила Денісова.

Також вона нагадала, що, Конвенція про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про її знищення, яку країна-окупант ратифікувала у 1997 році, встановила зобов’язання для всіх держав ніколи, ні за яких умов не застосовувати хімічну зброю та не проводити будь-яких військових підготувань до застосування хімічної зброї. Її використання є воєнним злочином відповідно до статті 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду.

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"Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати цей факти потенційного воєнного злочину РФ в Україні", - заявила Денісова.

Денісова Людмила (883) Маріуполь (3227) Азовсталь (442)


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Топ коментарі
+14
Які Конвенції? Хто такий "едуард басурін" щоб згадувати про якісь конвенції? Чи цього сцикливого наркомана хтось теж збирається чаєм поїти в полоні?
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11.04.2022 22:00
+6
Він не говорив про цей пункт. Погрожував, але без конкретики. Чесно, не видно щоб вони збирались воювати.
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11.04.2022 22:06
+4
Хімічна зброя активує 5 статтю НАТО. Так принаймні обіцяв Байден...
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11.04.2022 22:02
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Які Конвенції? Хто такий "едуард басурін" щоб згадувати про якісь конвенції? Чи цього сцикливого наркомана хтось теж збирається чаєм поїти в полоні?
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11.04.2022 22:00 Відповісти
цензор уже применили против военных и гражданского населения чего вы новости не обновляете!!!!!!!!!?
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11.04.2022 22:18 Відповісти
да.
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11.04.2022 22:19 Відповісти
https://t.me/censor_net/11190 Російські окупанти застосували хімічну зброю проти захисників та мешканців Маріуполя
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11.04.2022 22:33 Відповісти
мож бубе спочатку на вушко?потом оон...
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11.04.2022 22:00 Відповісти
Байден как то сказал, что это будет иметь огромные последствия.
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11.04.2022 22:00 Відповісти
Як сильно ці вівці з єс і нато будуть занепокоєні на цей раз?
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11.04.2022 22:01 Відповісти
Хімічна зброя активує 5 статтю НАТО. Так принаймні обіцяв Байден...
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11.04.2022 22:02 Відповісти
Він не говорив про цей пункт. Погрожував, але без конкретики. Чесно, не видно щоб вони збирались воювати.
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11.04.2022 22:06 Відповісти
В тг видел видео вроде как свежее в Германии на жд большие манверы Леопардов вторых
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11.04.2022 22:13 Відповісти
А Украина член НАТО? Все это херня
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11.04.2022 22:08 Відповісти
Давайте не заводите опять песню про *апалченцов* зеленых человечков и *террористов днр*. Украина воюет с ********** и не нужно ее отмазывать. И химическое и другое оружие есть только у Нацистской Раzzии
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11.04.2022 22:10 Відповісти
по российским каналам это уже звучит, а им не привыкать
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11.04.2022 22:13 Відповісти
https://t.me/berezoview BEREZOVIEW (Taras Berezovets) WAR IN UKRAINE

Forwarded from https://t.me/polkazov/4408 АЗОВ - Маріуполь

Увага!!!
Близько години тому російські окупаційні війська використали проти українських військових та цивільних осіб в місті Маріуполь отруюючу речовину невідомого походження, яку було скинуто з ворожого БПЛА.

У постражалих спостерігається дихальна недостатність, вестибуло-атактичний синдром.
Наслідки використання невідомої речовини уточнюються.

https://t.me/berezoview/14218
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11.04.2022 22:17 Відповісти
Чи відреагують?
Доказів же нема. Відео нема. Складно довести заходу.
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11.04.2022 22:18 Відповісти
що характерно: по-сутті, застосували ХО як проти військових, так і проти цивільного населення.
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11.04.2022 22:29 Відповісти
ну його вибіркорво не застосуєш, газ повітрям розносить і труїть все.
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11.04.2022 22:49 Відповісти
Азовці вже пишуть, що в Маріуполі використали хімічну зброю.
Розпили з безпілотника.
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11.04.2022 22:17 Відповісти
уже!
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11.04.2022 22:18 Відповісти
Вже застосували.
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11.04.2022 22:20 Відповісти
У полку Азов заявили, що російські війська застосували хімічну речовину, скинуту з дрона, у постраждалих - дихальна недостатність, вестибуло-атактичний синдром

https://twitter.com/Polk_Azov

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11.04.2022 22:31 Відповісти
Иприт похоже
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11.04.2022 22:37 Відповісти
Зарин. Іприт шкірно-наривної дії.
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11.04.2022 23:10 Відповісти
Все подтверждается. Химическое оружие завезено из РФ еще в начале так называемых учений возле украинской границы и будет применено с территории ОРДЛО.

Там еще есть сюрпризы.
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11.04.2022 23:03 Відповісти
Пора уже заканчивать с этой недонацией.Такие ублюдки должны быть изолированы от всего мира.В каждой цивилизованной стране они должны быть персоны нон грата,полная изоляция по всем направлениям.Мы победим!!!!
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12.04.2022 08:28 Відповісти
 
 