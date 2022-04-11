На Донбасі відбито 6 атак окупантів, знищено 4 танки, 5 одиниць бронетехніки, 8 артсистем та 2 гелікоптери, - штаб ООС
На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники продовжують захищати рідну землю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє прессцентр штабу ООС.
У поавідомленні зазначається: "Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 6 атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам.
Зокрема, українські захисники знищили 4 танки, 5 одиниць броньованої та 26 одиниць автомобільної техніки, 8 артилерійських систем противника.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили два вертольоти та чотири безпілотних літальних апарата ворога.
Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!"
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"Война с Россией может продлиться до 2035 года, за этот период "гарантированы" регулярные военные столкновения."
Похоже, что поставлена цель разогнать большую часть жителей Украины, если официальные лица такое говорят.