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Новини Агресія Росії проти України Війна
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На Донбасі відбито 6 атак окупантів, знищено 4 танки, 5 одиниць бронетехніки, 8 артсистем та 2 гелікоптери, - штаб ООС

донбас,оос

На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники продовжують захищати рідну землю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє прессцентр штабу ООС. 

У поавідомленні зазначається: "Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 6 атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам.

Зокрема, українські захисники знищили 4 танки, 5 одиниць броньованої та 26 одиниць автомобільної техніки, 8 артилерійських систем противника.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили два вертольоти та чотири безпілотних літальних апарата ворога.

Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донецькому та Луганському напрямках 10 квітня знищено 5 танків, 8 артсистем та 3 вертольоти окупантів, - пресцентр ОС

Автор: 

Донбас (22355) атака (339) операція Об’єднаних сил (6725)


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Молдці хлопці!
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11.04.2022 22:04 Відповісти
А кто-то заявлял что разбили колонну под Харьковом, сотни 200ых🤫
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11.04.2022 22:12 Відповісти
Новость про Донбасс а не Харьков
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11.04.2022 22:14 Відповісти
Шо там каратели ***********, не очень влажно на полях Украины, не захлебнулось ещё ваше преступление наступление...
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11.04.2022 22:14 Відповісти
Советник главы ОП прогнозирует ряд военных столкновений с РФ за этот период.

"Война с Россией может продлиться до 2035 года, за этот период "гарантированы" регулярные военные столкновения."

Похоже, что поставлена цель разогнать большую часть жителей Украины, если официальные лица такое говорят.
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11.04.2022 22:20 Відповісти
може продовжуватись і до 3547 року.... з регулярними боями... на красній площі наші селяни гречку начнуть сіяти... в кремлі буде стайня для коней і стоянка для тракторів, в мавзолеї свинарник, лєнін буде главним свиноводом..
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11.04.2022 23:09 Відповісти
Курочка по зернятку клює, так сита буває. Сьогодні тут чотири танка, там скільки-то, потім дивишся, і танкова армія зникла. А ще жарених бурят та іншої москальської падалі побільшало.
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11.04.2022 22:21 Відповісти
На наших якусь отруту в Маріке скинули...
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11.04.2022 22:23 Відповісти
Слава нашим мужнім захисникам ! і смерть рашиським варварам.
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11.04.2022 22:47 Відповісти
 
 