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Китайські державні ЗМІ повторюють російську пропаганду щодо вбивств у Бучі, – The New York Times

буча,вбивство

Як пише The New York Times, китайські державні медіа підтримують російську дезінформацію, зокрема, щодо убивств українців у Бучі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"Коли минулого тижня Twitter опублікував попередження щодо посту російського МЗС, в якому заперечувалися вбивства цивільного населення в Бучі, державні ЗМІ Китаю кинулися на захист Росії", – зазначає видання.

Зокрема, Frontline, обліковий запис Twitter, пов’язаний з офіційним англомовним мовником Китаю CGTN, написав, що Twitter піддав цензурі МЗС РФ.

У газеті Комуністичної партії Китаю опублікували текст, в якому стверджувалось, що росіяни запропонували "неспростовні докази" того, що жахливі фотографії тіл на вулицях Бучі були містифікацією.

Партійний телеканал у Шанхаї заявив, що український уряд створив жахливу картину, щоб завоювати симпатії на Заході. "Очевидно, що такі докази не будуть прийняті в суді", – йшлося у повідомленні телеканалу.

Редактор газети China Daily, яка належить китайському уряду, ретвітнув пост, у якому говорилося, що немає жодних доказів різанини в Бучі. Він також звинуватив Захід у "інсценуванні звірств для збурення емоцій, демонізації супротивників та продовження війни".

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Китайські дипломати також часто повторюють тези російської пропаганди, зазначає The New York Times."Фактично, дипломати та офіційні журналісти Китаю стали учасниками інформаційної війни, спрямованої на те, щоб узаконити претензії Росії та дискредитувати міжнародні занепокоєння з приводу того, що видається військовими злочинами", – стверджує видання.

The New York Times також пише, російські та китайські державні ЗМІ використовують коментарі однієї і тієї ж групи західних "лідерів думок", які стверджують, що у війні Росії проти України винні США. Майже ідентичні і формулювання у медіа обох країн.

Автор: 

Китай (4575) Буча (541) воєнні злочини (1859)


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Топ коментарі
+38
Зато ара-хамія мріє, щоб Україна дружила з Китаєм, і щоб він був гарантом безпеки.
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11.04.2022 22:26
+33
Китай постепенно склоняется помогать москве, но нарвется на дополнительные санкции, другого не будет.
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11.04.2022 22:22
+21
Кандидат в країни-гаранти, нема слів
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11.04.2022 22:26
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Ки педалюють свої мілітарні апетити. Ки щерить гнилі зуби
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11.04.2022 22:21 Відповісти
Китай постепенно склоняется помогать москве, но нарвется на дополнительные санкции, другого не будет.
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11.04.2022 22:22 Відповісти
Коммуняк птидараки хоть и желто рото узкопленочные
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11.04.2022 22:25 Відповісти
Желаю уродцам Си , прочувствовать на себя этот"ФЕЙК"🪃🪃🪃🪃🪃
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12.04.2022 01:02 Відповісти
Путин до начала вторжения договорился с Китаем, но все почему то уверены что Китай не причем)))
Но все пошло не так...так как Путин сам был дезинформирован о состоянии армии, но я больше чем уверена что эти двое решили сделать 3 мировую и сменить правление в мире с европейского на азиатское.
Верить Китаю себя не уважать, тем более коммунистам
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12.04.2022 08:43 Відповісти
Китай тоже провалы в экономике и ошибках управления государством пытается решать репрессиями внутри государства и внешней агрессией. Не зря Трамп пытался поставить на место Китай, давно пора. Но сейчас импотентные, администрация байдена почти ни на что не способна.
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12.04.2022 13:02 Відповісти
Вимальовується союз гадюки і жаби , чудово тепер стає все ясно і це багато чого полегшує насправді
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11.04.2022 22:23 Відповісти
Ну то запросіть і їх до Бучі...
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11.04.2022 22:24 Відповісти
В перший день треба було привезти, зараз вже закатованих поховали або перевезли
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11.04.2022 22:26 Відповісти
Руйнування та плями крові нікуди не поділися...
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11.04.2022 22:31 Відповісти
Китай знает что русские лгут, но им так надо, есть договорённости с пу ...
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12.04.2022 08:44 Відповісти
їхнє посольство ще не закрили? вони вороги
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11.04.2022 22:24 Відповісти
Ну то нехай китайськы державні ЗМІ приїдуть і все побачать своїми очима.
Нам приховувати нічого.
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11.04.2022 22:25 Відповісти
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11.04.2022 22:26 Відповісти
Зато ара-хамія мріє, щоб Україна дружила з Китаєм, і щоб він був гарантом безпеки.
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11.04.2022 22:26 Відповісти
https://mediavektor.org/22896-rf-nachala-perebrasyvat-tyazheluyu-********-tehniku-k-granitse-s-finlyandiej.html
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11.04.2022 22:26 Відповісти
чи нам не пох, что они своему пиплу показывают. Все, кто что-то решают в мире уже высказались по поводу Бучи.
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11.04.2022 22:26 Відповісти
Кандидат в країни-гаранти, нема слів
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11.04.2022 22:26 Відповісти
Український народ Китай в гаранти не вибирав
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11.04.2022 22:32 Відповісти
На телеграмі пишуть, що нелюди скинули з бпла отруйну речовину на Маріуполь((
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11.04.2022 22:27 Відповісти
І скільки там речовини можна скинути з тієї кацапської галоші "сдєлай сам"?
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11.04.2022 22:30 Відповісти
Хз, але там і так ледве живі люди і Азов, страшно навіть думати що там і як.
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11.04.2022 22:35 Відповісти
згадай від якої кількості новичка люди Богу душу віддали
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11.04.2022 23:45 Відповісти
https://twitter.com/Polk_Azov https://twitter.com/Polk_Azov

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11.04.2022 22:38 Відповісти
Не знаю. Зустрічав в твіттері і ютюбі дописи китайською, - практично всі були за Україну.
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11.04.2022 22:28 Відповісти
китайці підтримують, але пишуть, що їхні СМІ кажуть що це можуть бути американські фейки
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11.04.2022 23:03 Відповісти
Китайцы проводят свой собственный геноцид в Уйгуристане. Так шо русский с китайцем - братья навек.
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11.04.2022 22:28 Відповісти
они не братья они любовники, ну а как известно от любви до ненависти один шаг
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11.04.2022 23:00 Відповісти
Ніхто і не вірив в добропорядність жовтопиких. Вузькоморді покидьки переслідують свої власні інтереси. Гегемонія в світі-це чомусь в пріоритеті у різноманітної наволочі в 21 сторіччі. Прямо як в дешевому голівудському бойовику
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11.04.2022 22:28 Відповісти
Нехай поідуть в Бучу та інші міста, подивляться руіни, побачать і сфоьографують тіла закатованих украінців. Парті нє вєліт, атнашенія с вєлікім саседом не хотять псувати
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11.04.2022 22:29 Відповісти
їм *****.
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11.04.2022 22:33 Відповісти
Косоглазі
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11.04.2022 22:29 Відповісти
Китай така же сволота фашиська,Почитайте що вони зробили с мусульманами.
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11.04.2022 22:30 Відповісти
типа раньше китаёзы топили во всех голосованиях в оон за нас...вслед за моkшанским военным кораблём...
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11.04.2022 22:30 Відповісти
китай буде воювати зі США до останнього росіянина...
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11.04.2022 22:31 Відповісти
Комуняка не може бути нормальним
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11.04.2022 22:32 Відповісти
Все що треба знати про китайске "співчуття"...
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11.04.2022 22:32 Відповісти
В Китаї нема демократичних ЗМІ тому це варто сприймати як їх державну політику ворожу до нашої країни.Україні після завершення війни потрібно буде переглянути свою торгову політику щодо поставок кукурудзи,кормів,олії та інших продуктів на їх ринок.
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11.04.2022 22:34 Відповісти
Надо взять китайского посла , повезти в Бучу и Бородянку и ткнуть носом
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11.04.2022 22:37 Відповісти
Поки там щось "введуть" просто не буду свідомо купувати китайське. Це таки складно! Але можливо хоча б звести купівлю китайського ширпотребу до мінімуму.
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11.04.2022 22:37 Відповісти
От, нехай, найвеличнійший накричить на китай, як на нато, а потім виступить перед їх політбюро і попросить допомоги...
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11.04.2022 22:38 Відповісти
пригласите китаёзу в Бучу, тащите туда китайского посла, тыкайте мордой!
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11.04.2022 22:38 Відповісти
Дуже жаль що Захід допоміг Китаю стати одним з економічних лідерів ,адже до 90 -х років Китай був технологічно відстала краіна на жаль ставилось на перше місце прибуток компаній і великий ринок і ніхто не хотів звертати увагу що це тоталітарна диктатура .
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11.04.2022 22:38 Відповісти
Це очевидно... Китай союзник путлєра і допомагає оркам у всьому !
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11.04.2022 22:41 Відповісти
С самых первых дней. Без одобрения китайцев хло не сунулось бы в Украину. Да только не помогло это кацапам.
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11.04.2022 22:53 Відповісти
Це китайози зараз такі круті, а потім опа і немає українських харчів для китайських свинок і бац мінус 100 млн китайців
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11.04.2022 22:47 Відповісти
китайози за дешеву нафту все зроблять
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11.04.2022 22:49 Відповісти
Хочет и рыбку сьесть и на... сесть. Выглядеть друзями России и за это время забрать Сибирь за безценок.
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11.04.2022 22:54 Відповісти
Нічого дивного, ці змі навіть виправдовували агресію росії, що то велика сестра хоче допомогти малій, тут іншого не треба чекати від Китаю, вони дуже хитрі та підступні
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11.04.2022 22:54 Відповісти
Мабуть Китай теж саме буде стверджувати про трупи на маацьві!
Хм.., може на маацьві, китайці мають рацію, кацапи...
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11.04.2022 22:57 Відповісти
***** ****** с ******** в алиаду,червякиядное...
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11.04.2022 22:57 Відповісти
Это же коммунистическое д3рьмо! Они популистически поддерживают союзничков (которых не прочь захватить), но полностью соблюдают санкции Запада, как закон в последней инстанции.
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11.04.2022 23:03 Відповісти
Очень ЖАЛЬ,что Япония в своё время не стёрла с лица Земли этих маудзедунов
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11.04.2022 23:05 Відповісти
это просто закономерность какая-то - зеленая шобла симпатизирует всем врагам украинской государственности, совсем недавно они восхищались китайским коммунизмом, хотя там бы их первых к стенке поставили, а с неделю назад они предложили страну-террориста, *********, назвать нашим "гарантом"
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11.04.2022 23:13 Відповісти
нажаль, у китайців ще буде шанс подивитись на звірства їхнії любих друзів-рашистів, бо ще не всі місся деокуповані... я вже не кажу про Маріуполь...
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11.04.2022 23:14 Відповісти
Китайцы ****@ят потому, что боятся гнева своей толпы против русских.
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11.04.2022 23:44 Відповісти
Всю ускоглазу жовту нечесть вигнать отсюда з базарів. А може вони і самі по виїжджали. Якщо так то невпускать сюди. І не купувати нічого на алі експрес.
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11.04.2022 23:51 Відповісти
китайская бл*два
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12.04.2022 00:01 Відповісти
Китайського посла поставити раком, заборонити китайський експорт на час війни, визнати геноцид уйгурів Китаєм - останнє розриває китайські скріпи разом зі сракою.
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12.04.2022 00:01 Відповісти
І хто б ще мав сумніви шо комуняцькі китайози стануть на бік *****? Де там наш великий шанувальник "учєнія мао" шмарахамія? Шо він тепер буде мекати на рахунок "пєрєніманія опита кітайськіх таварісчей?" Україна повинна як мінімум - послати китайську "гуманітарку" та їх запевнення у їх нейтралітеті вслід за рюзьгєкарабльом!🖕Як і заборонити будь-які китайські інвестиції(прямі чи через афільовані структури) після нашої Перемоги, бо "допомога" китайозів- це саме те про шо говориться:"бійтесь данайців(читайте- китайців) - що підносять дари!"
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12.04.2022 00:17 Відповісти
Нам нужно симметрично признать Нанкинскую резню фейком и китайской мистификацией.Посмотрим что они запоют тогда
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12.04.2022 02:35 Відповісти
Не видать Китаю никаких строительных контрактов при восстановлении Украины. Турки и без них справятся.
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12.04.2022 00:20 Відповісти
А хочете "диванний" прогноз? Після невідворотнього падіння кацападлії, її денуклеаризації та неминучого розпаду на шматки квазідержавних утворень "колективний захід" негайно візьметься за ліквідацію китайського монстра. І тоді вже Україна зможе згадати вузькоглазим собакоїдам усі їх реверанси у бік нашого ворога, приєднавшись до антикитайської коаліції і доклавшись до повалення комуняцького режиму у Китаї, після чого контрольована ним територія зменшиться до розміру кількох його ******** провінцій, та виникнуть(відновляться) нові державні утворення: Уйгурія, Тибет та багато інших.
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12.04.2022 00:30 Відповісти
Х..й им, а не украинского зерна.

Героям Слава!!! Слава Украине!!!
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12.04.2022 00:37 Відповісти
Коммунистический Китай - это те же фашисты. Просто одни в мацкве, другие в пекине.
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12.04.2022 00:51 Відповісти
комунисты не Китай
настоящий Китай это Тайвань
Украинской власти пора понять что нельзя клянчить у Запада и США оружие и двурушничать и плести за их спинамт интриги с тоталитарным режимом
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12.04.2022 01:02 Відповісти
Это глобальная война Америки-Европы против Азии.
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12.04.2022 02:25 Відповісти
Китай последовательно поддерживает рашку не один год. А для Украины Китай главный торговый партнер. Хитрая Украина и западную рыбку ест и на китайском сидит.
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12.04.2022 07:06 Відповісти
Маленькая Литва послала на хер Китай, пора и Украине поставить вопрос ребром тоже.
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12.04.2022 07:08 Відповісти
Гандоны китайские
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12.04.2022 08:24 Відповісти
Вбивця-маніяк завжди буде вигороджувати іншого вбивцю-маніяка
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12.04.2022 10:38 Відповісти
китаёзы идут вслед за русским кораблём!
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12.04.2022 19:19 Відповісти
 
 