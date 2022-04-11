11 квітня внаслідок обстрілів у Донецькій області загинули 3 людини, ще 8 постраждали, - ОВА
За понеділок 11 квітня унаслідок ворожих обстрілів у населених пунктах Донецької області загинули 3 людини, поранені – 8.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова обласної Військової адміністрації Павло Кириленко.
"11 квітня унаслідок російських обстрілів у Донецькій області загинули ще 3 людини: у Вугледарі, Михайлівці та Красногорівці. Поранень дістали вісім цивільних", - написав він у телеграм-каналі.
Крім цього він повідомив, що в понеділок "в Бахмуті медичну допомогу отримали дві людини, поранених у Луганській області".
Кириленко зазначив, що"вдалося уточнити інформацію про ще 7 загиблих у Маріуполі, проте точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити неможливо".
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показати весь коментар11.04.2022 22:55 Відповісти Мені подобається 0
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