Просимо США запровадити повне блокування всіх російських банків та санкції проти активів уряду РФ, - Шмигаль
Росія прагне вбити якнайбільше мирного населення, завдати максимальної шкоди інфраструктурі та створити гуманітарну кризу на території України.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час онлайн-зустрічі з членами Конгресу Сполучених Штатів, передає Цензор.НЕТ.
На зустрічі були також присутні Міністр оборони Олексій Резніков та Міністр фінансів Сергій Марченко.
Глава уряду наголосив, що дії РФ демонструють, що агресор прагне вбити якнайбільше мирного населення, завдати максимальної шкоди інфраструктурі та створити гуманітарну кризу на нашій території.
"Щоб покласти край війні, геноциду та стражданням українців, нам потрібна подальша підтримка США, насамперед із більшою військовою допомогою та посиленням санкційного тиску.
Ми просимо вжити термінових заходів і ввести повне блокування всіх російських банків і фінансових установ, включаючи "Газпромбанк", "Банк Москви" та "Россельхозбанк". Ми закликаємо вас визнати росію державою-спонсором тероризму, запровадити санкції проти активів російського уряду та російських державних підприємств у США, заблокувати доступ російським суднам і морським компаніям до всіх внутрішніх морських портів США", - наголосив прем'єр-міністр.
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Лучше бы ни одной санкции не делали, не тратили деньги на поддержку своих народов от роста цен существенных на отопление и бензин, а поставили максимально много всех видов вооружений. Притом такие страны как Германия лучше не свой хлам 60-ти летней давности, а отдали бы все деньги Великобритании и США и те поставили бы свою качественную технику, а сами разве что гаубицы буксируемые и самоходные со снарядами, это лучше дырявых бмп-1, в которых никто не полезет, если жить хочет.
https://iauto.lv/pie-stures/kimijas/40716-papildints-11-04-ar-satiksmes-ministrijas-atbildi-bloomberg-pateicoties-latvijas-maisjumam-putina-dzelis-plst-uz-eiropu
журналистам не мешало бы поинтересоваться.
еще вопрос - слишком коорупционирована разрешительная система , какие то ушлые пацаны подмяли под себя выдачу лицензий за немалые деньги
КОРОЧЕ ДЕНЬГИ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ УКРАИНЫ СРАЗУ ПОЙДЁТ В КАРМАНЫ ЗИТРОЖОПЫХ РЕБЯТ
Если у 25% населения будет калаш, то 80% проблем с властью и коррупцией сойдут на нет. Сразу притом. Все будут работать как положено или мирно уходить в отставку, а не с наглой рожей заявлять, что у них иммунитет и удостоверение, плюя в избирателей.
Мало того, что оружие раздали уже после войны, приняв ничтожных, не работающих, копирующий старый закон об оружии за несколько дней до войны, так еще и не гарантировали, что его оставят после.
Кацапы танки, БМП, БТРы и Грады с Урагани бросают... Выходи и собирай урожай )
а то как то некрасиво получается