Просимо США запровадити повне блокування всіх російських банків та санкції проти активів уряду РФ, - Шмигаль

Росія прагне вбити якнайбільше мирного населення, завдати максимальної шкоди інфраструктурі та створити гуманітарну кризу на території України.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час онлайн-зустрічі з членами Конгресу Сполучених Штатів, передає Цензор.НЕТ.

На зустрічі були також присутні Міністр оборони Олексій Резніков та Міністр фінансів Сергій Марченко.

Глава уряду наголосив, що дії РФ демонструють, що агресор прагне вбити якнайбільше мирного населення, завдати максимальної шкоди інфраструктурі та створити гуманітарну кризу на нашій території.

"Щоб покласти край війні, геноциду та стражданням українців, нам потрібна подальша підтримка США, насамперед із більшою військовою допомогою та посиленням санкційного тиску.

Ми просимо вжити термінових заходів і ввести повне блокування всіх російських банків і фінансових установ, включаючи "Газпромбанк", "Банк Москви" та "Россельхозбанк". Ми закликаємо вас визнати росію державою-спонсором тероризму, запровадити санкції проти активів російського уряду та російських державних підприємств у США, заблокувати доступ російським суднам і морським компаніям до всіх внутрішніх морських портів США", - наголосив прем'єр-міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін виділив перший мільярд гривень на відбудову звільнених від російських військ територій, - Шмигаль