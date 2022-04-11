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Новини Санкції проти Росії Війна
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Просимо США запровадити повне блокування всіх російських банків та санкції проти активів уряду РФ, - Шмигаль

шмигаль,резніков

Росія прагне вбити якнайбільше мирного населення, завдати максимальної шкоди інфраструктурі та створити гуманітарну кризу на території України.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час онлайн-зустрічі з членами Конгресу Сполучених Штатів, передає Цензор.НЕТ.

На зустрічі були також присутні Міністр оборони Олексій Резніков та Міністр фінансів Сергій Марченко.

Глава уряду наголосив, що дії РФ демонструють, що агресор прагне вбити якнайбільше мирного населення, завдати максимальної шкоди інфраструктурі та створити гуманітарну кризу на нашій території.

"Щоб покласти край війні, геноциду та стражданням українців, нам потрібна подальша підтримка США, насамперед із більшою військовою допомогою та посиленням санкційного тиску.

Ми просимо вжити термінових заходів і ввести повне блокування всіх російських банків і фінансових установ, включаючи "Газпромбанк", "Банк Москви" та "Россельхозбанк". Ми закликаємо вас визнати росію державою-спонсором тероризму, запровадити санкції проти активів російського уряду та російських державних підприємств у США, заблокувати доступ російським суднам і морським компаніям до всіх внутрішніх морських портів США", - наголосив прем'єр-міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін виділив перший мільярд гривень на відбудову звільнених від російських військ територій, - Шмигаль

Автор: 

санкції (11816) США (22737) Шмигаль Денис (4570)


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Топ коментарі
+10
Правильно, только уже не спонсором терроризма, а террористом.
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11.04.2022 22:52
+5
Рашисти застосовували зарин в Сирії, зараз застосовують хімічну зброю в Україні.А якісь орбани говорять, що це все інсценування, не все так однозначно.У вас не вистачило яєць прийняти Україну в НАТО, то хоча б допоможіть санкційнним тиском та зброєю. Введіть вже це повне ембарго.
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11.04.2022 23:00
+2
Если проглотят химию,то ***** будет в нас пулять ядеркой...
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11.04.2022 23:36
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Правильно, только уже не спонсором терроризма, а террористом.
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11.04.2022 22:52 Відповісти
послухають та зберуться обговорити, десь у травні може . А поки занепокоєння в зв'язку з хім атакою у Маріуполі
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11.04.2022 22:54 Відповісти
Томагавки требуй, дубина. Чтоб аеродром русни бить.
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11.04.2022 23:00 Відповісти
Бред какой-то с этими санкциями. До санкций платили 400млн в сутки за газ и нефть. После санкций чуть ли не 600, сейчас уже под упало. В итоге русфюррер еще больше денег получал на войну.

Лучше бы ни одной санкции не делали, не тратили деньги на поддержку своих народов от роста цен существенных на отопление и бензин, а поставили максимально много всех видов вооружений. Притом такие страны как Германия лучше не свой хлам 60-ти летней давности, а отдали бы все деньги Великобритании и США и те поставили бы свою качественную технику, а сами разве что гаубицы буксируемые и самоходные со снарядами, это лучше дырявых бмп-1, в которых никто не полезет, если жить хочет.
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11.04.2022 23:00 Відповісти
Shell обходит санкции смешивая нефть в Вентспилсе
https://iauto.lv/pie-stures/kimijas/40716-papildints-11-04-ar-satiksmes-ministrijas-atbildi-bloomberg-pateicoties-latvijas-maisjumam-putina-dzelis-plst-uz-eiropu
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12.04.2022 00:22 Відповісти
Рашисти застосовували зарин в Сирії, зараз застосовують хімічну зброю в Україні.А якісь орбани говорять, що це все інсценування, не все так однозначно.У вас не вистачило яєць прийняти Україну в НАТО, то хоча б допоможіть санкційнним тиском та зброєю. Введіть вже це повне ембарго.
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11.04.2022 23:00 Відповісти
Пока воины воюют , в Киеве вокруг будущей застройки разбитых городов уже идёт делёж шкуры .
журналистам не мешало бы поинтересоваться.

еще вопрос - слишком коорупционирована разрешительная система , какие то ушлые пацаны подмяли под себя выдачу лицензий за немалые деньги
КОРОЧЕ ДЕНЬГИ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ УКРАИНЫ СРАЗУ ПОЙДЁТ В КАРМАНЫ ЗИТРОЖОПЫХ РЕБЯТ
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11.04.2022 23:02 Відповісти
Освоением денег на восстановление Украины должны заниматься исключительно те кто эти деньги дает. То есть западные инвесторы и грантодатели. Иначе нам крышка. Начнут трясти медалями и званиями, требовать кормушки и прочие плюшки. Зачтабаролись. Нужен тотальный контроль.
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11.04.2022 23:10 Відповісти
без победы над рашкой-никто никаких денег не даст,как и инвестиций ,пусть и не мечтают
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12.04.2022 00:54 Відповісти
Я до сих пор не услышал, будет ли разрешено населению открыто, свободно, с минимум справок от психиатра покупать недорогое, мощное нарезное огнестрельное оружие с дешевыми патронами? А не бред с гладкоствольным хламом.

Если у 25% населения будет калаш, то 80% проблем с властью и коррупцией сойдут на нет. Сразу притом. Все будут работать как положено или мирно уходить в отставку, а не с наглой рожей заявлять, что у них иммунитет и удостоверение, плюя в избирателей.

Мало того, что оружие раздали уже после войны, приняв ничтожных, не работающих, копирующий старый закон об оружии за несколько дней до войны, так еще и не гарантировали, что его оставят после.
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11.04.2022 23:14 Відповісти
Зачем тебе его покупать?
Кацапы танки, БМП, БТРы и Грады с Урагани бросают... Выходи и собирай урожай )
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12.04.2022 05:20 Відповісти
Я сразу сказал что рашка применит химоружие так как поставили генерала который специализировался на таком оружии в Сирии.
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11.04.2022 23:04 Відповісти
Если проглотят химию,то ***** будет в нас пулять ядеркой...
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11.04.2022 23:36 Відповісти
в свою очередь Западу и США нужно поставить жесткие условия украинской власти - перестать плести интриги и заигрывать с тоталитарным коммунистическим режимом Китая
а то как то некрасиво получается
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12.04.2022 01:08 Відповісти
Хотели бы покончить с рЮсскими давно бы отказались от рЮсского газа и нефти. Американцы любят воевать чужыми руками, чем дальше будет идти войны тем больше оружия будет поставлено. Просто никто не ожидал что Украина продержится так долго, все думали даже сам Х%йло что все решится за 3-5 дней (даже сухпай на 3 дня токо.так и топливо для танков) а оно вон как вышло.Будет оружие,будет победа,все будет хорошо вы токо держитесь и ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА.
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12.04.2022 06:04 Відповісти
Запад даже обещанный SWIFT рашке не выключил, потому что это может повлечь некоторые убытки. Но вы держитесь. Б/У оружия на Западе хватит чтобы Украина сопротивлялась московитам десятилетиями.
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12.04.2022 07:02 Відповісти
ЕС собирается через Газпромбанк покупать газ за рубли. В какой параллельной вселенной живет украинская власть?
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12.04.2022 07:25 Відповісти
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12.04.2022 07:28 Відповісти
 
 