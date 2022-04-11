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Новини Війна
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Росія найближчими місяцями не матиме достатньо ресурсу для успіху на Донбасі, - Institute for the Study of War

рф,війна

Протягом наступних кількох місяців російським військам буде важко знайти достатній ресурс, аби досягти успіху у війні проти України на Донбасі.

До таких висновків прийшли аналітики Інституту дослідження війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"За нашими оцінками, протягом наступних кількох місяців російським військовим буде важко зібрати значну боєздатну силу з механізованих підрозділів для операції на Донбасі. Росія, ймовірно, продовжить кидати сильно пошкоджені й частково перегруповані підрозділи в наступ по частинах, що дасть обмежену користь за дуже високу ціну", - цитує висновки Інституту CNN.

Військові аналітики та спостерігачі стверджують, що Росії може бути важко реорганізувати сили, які постраждали у боях із ЗСУ, особливо на Київщині та північних областях України.

Напередодні вторгнення РФ розмістила близько 120 батальйонних тактичних груп навколо України. За словами неназваного європейського чиновника, якого цитує CNN, близько чверті цих сил "фактично небоєздатні" після великих втрат і знищення їхньої техніки.

Хоча офіційний представник Пентагону 8 квітня дав дещо іншу оцінку, заявивши, що РФ зберегла менше 85% від початкової кількості, в ISW вважають, що представники оборони США "ненавмисно перебільшують поточні можливості російських військових для боротьби".

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Попри вищезазначене, згідно з повідомленням ISW, не варто вважати, що найближчі дні будуть легкими для ЗСУ. На думку експертів, армія РФ може досягти певних успіхів і взяти під контроль значні частини Донецької і Луганської областей.

Автор: 

армія рф (17317) Донбас (22355)


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Топ коментарі
+8
Настав час бАмбить воронєж
Русня зібрала не менше 32 винищувачів Су-27, а також кілька Іл-76 та інших літаків на військовому аеродромі у Воронежі Про це свідчать супутникові фотографії компанії Planet Labs від 9 квітня.
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11.04.2022 23:16
+7
Ну якщо раніше вимушені були перекидати сили зі східного регіону мокшандії то скорше всього вже не мають вільних ресурсів. Хіба що наважаться оголювати європейський регіон.
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11.04.2022 23:16
+4
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11.04.2022 23:16
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не понимаю я аналитиков и военных неужели их военных особенно не учили азам науки взять это стратегия как взять это тактика а вот как удержать завоеванное этому нигде не учат и каждая война проходит в этой плоскости по своему...
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11.04.2022 23:10 Відповісти
З чого вони про хронічну війну говорять, не думаю,що до цього йтиметься та і санкції зроблять свою справу
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11.04.2022 23:15 Відповісти
Настав час бАмбить воронєж
Русня зібрала не менше 32 винищувачів Су-27, а також кілька Іл-76 та інших літаків на військовому аеродромі у Воронежі Про це свідчать супутникові фотографії компанії Planet Labs від 9 квітня.
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11.04.2022 23:16 Відповісти
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11.04.2022 23:16 Відповісти
Ну якщо раніше вимушені були перекидати сили зі східного регіону мокшандії то скорше всього вже не мають вільних ресурсів. Хіба що наважаться оголювати європейський регіон.
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11.04.2022 23:16 Відповісти
*****, старий ти імпотент, пора подихати.
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11.04.2022 23:21 Відповісти
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11.04.2022 23:32 Відповісти
Поки є чим стріляти та є ким стріляти, ***** буде це робити. А з приводу успіхів, вбивство українців та руйнування міст він якраз до успіхів собі і приписує.
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11.04.2022 23:31 Відповісти
если бы зеленский перед войной не обманывал бы украинцев - а хотя бы неофициально дал указ готовится к эвакуации и обороне - то сколько бы жизней и нажитого добра удалось бы спасти
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12.04.2022 00:24 Відповісти
Ну, захопити вони, можливо, і зможуть..., але утримати , довгостроково, велику площу - ні.
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12.04.2022 20:55 Відповісти
 
 