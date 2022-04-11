Окупанти на Харківщині використовують міни відкладеної дії, їх знаходять на дахах та навіть дитмайданчиках, - Синєгубов

Російські окупаційні війська на Харківщині використовують міни відкладеної дії.

Про це у Telegram повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми зафіксували використання ворогом мін відкладеної дії. Вони не спрацьовують одразу, лише тоді, коли їх зачепить людина чи інший фактор руху. Тому вони ще більш небезпечні. Знаходили їх в різних районах міста Харків - Індустріальному, Київському, Немишлянському та ін. Окупанти такі міни розкидали близько 01.30 години ночі із артилерії. Рятувальники ліквідовували їх весь день, вдалося знищити більше 80 мін. Ми продовжуємо знаходити їх на дахах, на горищах і навіть на дитячих майданчиках", - наголосив Синєгубов.

Глава ОВА закликає містян бути вкрай обережними, не підходити до об’єктів та при виявленні одразу телефонувати 101.

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