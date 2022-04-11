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Новини Війна
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Окупанти на Харківщині використовують міни відкладеної дії, їх знаходять на дахах та навіть дитмайданчиках, - Синєгубов

міни

Російські окупаційні війська на Харківщині використовують міни відкладеної дії.

Про це у Telegram повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми зафіксували використання ворогом мін відкладеної дії. Вони не спрацьовують одразу, лише тоді, коли їх зачепить людина чи інший фактор руху. Тому вони ще більш небезпечні. Знаходили їх в різних районах міста Харків - Індустріальному, Київському, Немишлянському та ін. Окупанти такі міни розкидали близько 01.30 години ночі із артилерії. Рятувальники ліквідовували їх весь день, вдалося знищити більше 80 мін. Ми продовжуємо знаходити їх на дахах, на горищах і навіть на дитячих майданчиках", - наголосив Синєгубов.

Глава ОВА закликає містян бути вкрай обережними, не підходити до об’єктів та при виявленні одразу телефонувати 101.

Також читайте: В результаті обстрілів окупантами на Харківщині загинули 8 осіб, зокрема дитина

Автор: 

мінування (1218) Харківщина (6054) Синєгубов Олег (858)


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11.04.2022 23:11 Відповісти
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12.04.2022 04:59 Відповісти
это противотанковая мина ПТМ-1, устанавливается с помощью систем дистанционного минирования или реактивными системами залпового огня РСЗО "Ураган", использующими снаряды, вмещающие в себя по 24 мины каждый. В боевое положение мина переводится автоматически через минуту после выброса из кассеты или реактивного снаряда. Она содержит 1,1 кг ВВ, снабжена датчиком цели нажимного действия на усилие 200-1200 кг. Но в данном случае она применяется с целью террора мирного населения, так как считается неизвлекаемой, так как время ее самоликвидации составляет в пределах от 3 до 40 часов и точно не известно.
Поэтому НЕ ПОДХОДИТЬ, и вызывать взрывотехников.
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12.04.2022 05:29 Відповісти
Все таки кацапам гораздо легче в этой войне. У них полностью развязаны руки, они не скованы законами, моралью.
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11.04.2022 23:15 Відповісти
Ми теж не сковані мораллю, головне, щоб на мобільний ніхто не знімав, коли ми кацапів ловимо.
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11.04.2022 23:23 Відповісти
Зараз рашисти у Маріуполі використали нервово-паралітичну речовину-зарин.Це як пробний шар кинутий у світову спільноту ,що б перевірити реакцію і якщо не буде жорстких дій до рф то у кремлі можуть вирішити використати хімічну зброю і в інших містах України.
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11.04.2022 23:19 Відповісти
насчет зарина - это как-то подтверждено?
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12.04.2022 00:03 Відповісти
 
 