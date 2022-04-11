Як і її нацистські попередники, Росія розпочала політику винищення всього народу, - Кислиця
Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що росія за прикладом своїх нацистських попередників провадить політику винищення всього народу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Розмаху звірств, яких нині зазнають українські жінки та діти, не було в регіоні від закінчення Другої світової війни. Як і її нацистські попередники, Росія розпочала політику винищення всього народу; російським солдатам керівництво дозволило вбивати всіх, хто вважає себе українцем", - зазначив він.
За словами Кислиці, Росія намагається поширювати брехню, аби приховати воєнні злочини.
Також з метою приховування вбивства тисяч мирних жителів у Маріуполі російські війська розгортають мобільні крематорії для спалювання тіл.
"Знову ж таки, легко простежуються історичні асоціації (з нацистами. - Ред.)", - зауважив Кислиця.
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https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/viyna-v-ukrajini-zelenskiy-ozvuchiv-umovu-dlya-ukladannya-peremir-ya-ostanni-novini-50228826.html
Forwarded from https://t.me/polkazov/4408 АЗОВ - Маріуполь
Увага!!!
Близько години тому російські окупаційні війська використали проти українських військових та цивільних осіб в місті Маріуполь отруюючу речовину невідомого походження, яку було скинуто з ворожого БПЛА.
У постражалих спостерігається дихальна недостатність, вестибуло-атактичний синдром.
Наслідки використання невідомої речовини уточнюються.
https://t.me/berezoview/14218
Но я помню, как Байден обещал Путину жёсткий ответ за использование в Украине химического оружия. Сегодня это произошло. Какой будет реакция Байдена теперь?
https://t.me/BerezaJuice/13293 Борислав Береза
МОЖЕ ПОЧАТИ СУСПІЛЬНЕ ОБГОВОРЕННЯ ПИТАННЯ ВИХОДУ УКРАЇНИ З ООН?
ЯКЩО НЕ ХОЧУТЬ ВИГОНЯТИ РАШКУ, ЯКА ВЖЕ ПОРУШИЛА ВСІ МОЖЛИВІ НОРМИ І ПРИНЦИПИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА, ТО ЩО НАМ ТАМ РОБИТИ?
ЗАВТРА ВИСЛОВЛЯТЬ СТУРБОВАНІСТЬ?
А КИТАЙ ВЗАГАЛІ РАШКУ ПІДТРИМАЄ.
А запад "вступится" , завтра , может быть, очередной обеспокоенностью... у них попкорна ещё много..