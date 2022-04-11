Як і її нацистські попередники, Росія розпочала політику винищення всього народу, - Кислиця

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що росія за прикладом своїх нацистських попередників провадить політику винищення всього народу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Розмаху звірств, яких нині зазнають українські жінки та діти, не було в регіоні від закінчення Другої світової війни. Як і її нацистські попередники, Росія розпочала політику винищення всього народу; російським солдатам керівництво дозволило вбивати всіх, хто вважає себе українцем", - зазначив він.

За словами Кислиці, Росія намагається поширювати брехню, аби приховати воєнні злочини.

Також з метою приховування вбивства тисяч мирних жителів у Маріуполі російські війська розгортають мобільні крематорії для спалювання тіл.

"Знову ж таки, легко простежуються історичні асоціації (з нацистами. - Ред.)", - зауважив Кислиця.

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