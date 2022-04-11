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Новини Війна
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Як і її нацистські попередники, Росія розпочала політику винищення всього народу, - Кислиця

путин,путін

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що росія за прикладом своїх нацистських попередників провадить політику винищення всього народу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Розмаху звірств, яких нині зазнають українські жінки та діти, не було в регіоні від закінчення Другої світової війни. Як і її нацистські попередники, Росія розпочала політику винищення всього народу; російським солдатам керівництво дозволило вбивати всіх, хто вважає себе українцем", - зазначив він.

За словами Кислиці, Росія намагається поширювати брехню, аби приховати воєнні злочини.

Також з метою приховування вбивства тисяч мирних жителів у Маріуполі російські війська розгортають мобільні крематорії для спалювання тіл.

"Знову ж таки, легко простежуються історичні асоціації (з нацистами. - Ред.)", - зауважив Кислиця.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представник РФ визнав, що Росія веде війну проти України, - Кислиця на Радбезі ООН

Автор: 

ООН (3346) Кислиця Сергій (207)


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Топ коментарі
+14
Потом когда крым освободим, то надеюсь убийство гражданина параши, если он там появится не будет уголовным преступлением!!!
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11.04.2022 23:22
+9
так воно і зараз не є злочином.А є ознакою героїзму та захисту України.
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11.04.2022 23:33
+8
тільки ліквідація ..і чим скоріше , бо буде ще більша біда..
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11.04.2022 23:32
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Потом когда крым освободим, то надеюсь убийство гражданина параши, если он там появится не будет уголовным преступлением!!!
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11.04.2022 23:22 Відповісти
так воно і зараз не є злочином.А є ознакою героїзму та захисту України.
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11.04.2022 23:33 Відповісти
Не смій сперечатись з наймудрішим президентом! Крим - то "компромісна територія"!
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12.04.2022 03:39 Відповісти
«Вивести війська Російської Федерації на компромісні території - а це все, що було до 24 лютого, до нападу». Зеленський озвучив вимогу України до РФ для укладання перемир'я
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/viyna-v-ukrajini-zelenskiy-ozvuchiv-umovu-dlya-ukladannya-peremir-ya-ostanni-novini-50228826.html
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12.04.2022 03:52 Відповісти
https://t.me/berezoview BEREZOVIEW (Taras Berezovets) WAR IN UKRAINE

Forwarded from https://t.me/polkazov/4408 АЗОВ - Маріуполь

Увага!!!
Близько години тому російські окупаційні війська використали проти українських військових та цивільних осіб в місті Маріуполь отруюючу речовину невідомого походження, яку було скинуто з ворожого БПЛА.

У постражалих спостерігається дихальна недостатність, вестибуло-атактичний синдром.
Наслідки використання невідомої речовини уточнюються.

https://t.me/berezoview/14218
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11.04.2022 23:22 Відповісти
Только что "Азов" сообщил, что рашисты сбросили на Мариуполь бомбы с химическим веществом, которое по симптомам похоже на "Зарин". Путин не смог взять Мариуполь и применил химическое оружие. Не первый раз. Сегодня оккупанты ударили по Северодонецку фосфорными бомбами. На видео было видно и слышно, как шипит земля под воздействием фосфора. А теперь ещё и "Зарин". Кстати, его он использовал ранее в Сирии. Теперь похоже, что использует в Украине. Новое кощунственное действие русни, которое так же является военным преступлением.

Но я помню, как Байден обещал Путину жёсткий ответ за использование в Украине химического оружия. Сегодня это произошло. Какой будет реакция Байдена теперь?

https://t.me/BerezaJuice/13293 Борислав Береза
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11.04.2022 23:24 Відповісти
Байден в діменції, він забув, що обіцяв. При всій повазі до США та уряду, але маємо те, що маємо.
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12.04.2022 07:32 Відповісти
ВЗАГАЛІ-ТО З ЦІЄЮ ООН ХЕРНЯ ПОВНА ВИХОДИТЬ.
МОЖЕ ПОЧАТИ СУСПІЛЬНЕ ОБГОВОРЕННЯ ПИТАННЯ ВИХОДУ УКРАЇНИ З ООН?
ЯКЩО НЕ ХОЧУТЬ ВИГОНЯТИ РАШКУ, ЯКА ВЖЕ ПОРУШИЛА ВСІ МОЖЛИВІ НОРМИ І ПРИНЦИПИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА, ТО ЩО НАМ ТАМ РОБИТИ?
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11.04.2022 23:24 Відповісти
ТУТ ВЖЕ І ХІМІЧНА ЗБРОЯ.
ЗАВТРА ВИСЛОВЛЯТЬ СТУРБОВАНІСТЬ?
А КИТАЙ ВЗАГАЛІ РАШКУ ПІДТРИМАЄ.
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11.04.2022 23:25 Відповісти
путину и его пособникам нужна 100% изоляция от всего мира вместе со своими рабами, вот он и бесчинствует. Западу нужно это понять и влепить все возможные санкции, чтобы его мечта сбылась. Подохнуть вместе с рабами как Фараоны в Египте несколько тысяч лет назад.
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11.04.2022 23:26 Відповісти
тільки ліквідація ..і чим скоріше , бо буде ще більша біда..
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11.04.2022 23:32 Відповісти
Значить і пьотр пєрвий був нацист...і сталін був нацист...
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11.04.2022 23:28 Відповісти
Авжеж винищення - гради, ракети, бомби на вокзали, фосфор на голови, плять, нарешті сьогодні вже хімічна зброя - і це майже все застосоване проти мирного населення .. А шо ви , сцуки, зробили шоб захистити населення від цієї напасті ??? -розповідаєте, плять, свої "заспокійливі казочки на ніч" про війну до 2035 року...
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11.04.2022 23:29 Відповісти
Запад же кричал, что если только "химия" пойдёт, то вступятся..И??Пошла., а дальше?
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11.04.2022 23:31 Відповісти
А дальше - терпите терпилы , до 2035 года ... пока орки всех не уничтожат...
А запад "вступится" , завтра , может быть, очередной обеспокоенностью... у них попкорна ещё много..
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11.04.2022 23:36 Відповісти
Русня нацистів вже перевершила, застосувавши проти захисників Маріуполя та цивільних хімічне зброю. Реакція ЗСУ та світової спільноти повинна бути нищівною для окупантів та їх країни абсолютного зла.
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11.04.2022 23:34 Відповісти
Як і їх ординсько-москотські попередники..
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11.04.2022 23:34 Відповісти
Нацисти гітлера вже давно стоять у куточку і нервово курять бамбук.
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11.04.2022 23:38 Відповісти
уничтожь русского нацистского унтерменша ! спаси МИР !
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11.04.2022 23:38 Відповісти
Не начала, а продолжила (орда уже 780 лет бесчинствует на территории Украины).
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12.04.2022 09:42 Відповісти
 
 