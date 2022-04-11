США планують новий пакет допомоги Україні, адаптований до змін на фронті, - CNN
США та Україна ведуть інтенсивні консультації щодо нового пакету військової допомоги, який буде враховувати специфіку ведення бойових дій на сході та півдні України, де місцевість відрізняється від попереднього головного фронту війни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN з посиланням на представників оборонного відомства США.
Зокрема, пакет передбачатиме велику кількість безпілотників і ПТРК Javelin. "Частково це пов’язано з тим, що Україна вже має такі види зброї в своєму арсеналі і може їх швидко застосувати", – заявив один із співрозмовників CNN.
США також ведуть перемовини з союзниками в Європі, щоб дізнатися, які додаткові системи протиповітряної оборони великої дальності, танки, бронетехніку та артилерію вони можуть надати Україні зі своїх власних запасів.
Зробити це потрібно оперативно, відзначає CNN, оскільки на південному та східному напрямках українській армії більше потрібне важке озброєння, таке як бронетехніка та артилерія.
За словами чиновників Пентагону, Україна все ще хоче отримати винищувачі, однак США залишаються проти цього.Міністерство оборони США також заявило, що зараз допомога для України поступає у значних обсягах.
"Від 8 до 10 рейсів (вантажних літаків) щодня надходять в регіон не тільки зі Сполучених Штатів, а й з інших країн, – сказав прес-секретар Пентагону Джон Кірбі. – У деяких випадках речі, які надходять зі Сполучених Штатів, потрапляють в руки українців упродовж чотирьох-шести днів з моменту, коли президент (США) санкціонує їх передачу".
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Залишається надіятись що у цім пакеті буде дальньобійна артилерія і дай Боже якісь ракетні комплекси.
А ситуация на фронте действительно поменялась. Джавеллины и беспилотники-это всегда хорошо.
Но сейчас нужна артилерии, пкрс, ПВО дальнего и среднего радиуса действия, авиация и баллистические ракеты, чтобы уничтожать аэродромы и скопления орков
Так що, чи арістович бреше, чи уряд проявив преступну безліяльність.
нічого так
Во-первых, они крайне необходимы Украине. Больше них нужны только оперативно-тактические и крылатые ракеты с дальностью начиная от 400 км и более.
Во-вторых, а зачем они той-же Болгарии, Польше, Словакии?
Запчастей от рашки больше не будет, никогда! Модернизировать их будет больше негде. Утилизировать их сейчас в Украине это самое мудрое решение, со всех сторон: военной, экономической, технической.
Не понимаю.... Настолько не хотят, чтобы Украина победила, а только сражалась без явных успехов?