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Новини Допомога Україні
11 056 26

США планують новий пакет допомоги Україні, адаптований до змін на фронті, - CNN

пентагон,кірбі

США та Україна ведуть інтенсивні консультації щодо нового пакету військової допомоги, який буде враховувати специфіку ведення бойових дій на сході та півдні України, де місцевість відрізняється від попереднього головного фронту війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN з посиланням на представників оборонного відомства США.

Зокрема, пакет передбачатиме велику кількість безпілотників і ПТРК Javelin. "Частково це пов’язано з тим, що Україна вже має такі види зброї в своєму арсеналі і може їх швидко застосувати", – заявив один із співрозмовників CNN.

США також ведуть перемовини з союзниками в Європі, щоб дізнатися, які додаткові системи протиповітряної оборони великої дальності, танки, бронетехніку та артилерію вони можуть надати Україні зі своїх власних запасів.

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Зробити це потрібно оперативно, відзначає CNN, оскільки на південному та східному напрямках українській армії більше потрібне важке озброєння, таке як бронетехніка та артилерія.

За словами чиновників Пентагону, Україна все ще хоче отримати винищувачі, однак США залишаються проти цього.Міністерство оборони США також заявило, що зараз допомога для України поступає у значних обсягах.

"Від 8 до 10 рейсів (вантажних літаків) щодня надходять в регіон не тільки зі Сполучених Штатів, а й з інших країн, – сказав прес-секретар Пентагону Джон Кірбі. – У деяких випадках речі, які надходять зі Сполучених Штатів, потрапляють в руки українців упродовж чотирьох-шести днів з моменту, коли президент (США) санкціонує їх передачу".

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Автор: 

допомога (8336) США (22737)


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Топ коментарі
+6
Жаль, что вы не знаете английский. В видео говорится о поставке 100 СИСТЕМ, каждая из которых состоит из 10 дронов. Всего 1000. Это пока.
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11.04.2022 23:51
+4
Для степової зони авіаці є незамінною але нажаль Україна згайнувала 30 рокі у коливаннях між Загодом і тайожним саюзам і залишилася залежною усі ці роки від совєцкого авіапрому. Того гівна у місцях звідки його можна отримати сьогодні, лишилося дуже мало а на перекваліфікацію у теперішніх умовах часу немає.
Залишається надіятись що у цім пакеті буде дальньобійна артилерія і дай Боже якісь ракетні комплекси.
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11.04.2022 23:32
+4
Не логична позиция администрации, по поводу передачи самолетов.
А ситуация на фронте действительно поменялась. Джавеллины и беспилотники-это всегда хорошо.
Но сейчас нужна артилерии, пкрс, ПВО дальнего и среднего радиуса действия, авиация и баллистические ракеты, чтобы уничтожать аэродромы и скопления орков
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11.04.2022 23:36
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Уже опоздали, там уже зим оружие применили
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11.04.2022 23:22 Відповісти
Хим?
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11.04.2022 23:30 Відповісти
Угу
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11.04.2022 23:36 Відповісти
Давайте, ребятки в Конгрессе, Пентагоне, работайте! Отрабатывайте деньги, которые МЫ вам платим!
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11.04.2022 23:29 Відповісти
***** опять джавеллины (хотя и они тоже нужны без сомнения).Надеюсь хоть беспилотники ударными будут как байрактары (может даже риперы какие -нибудь старые и списанные отдадут)
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11.04.2022 23:30 Відповісти
Боевые уже поставили. Switchblade-300 и Switchblade-600. Последний имеет такой же боезаряд, как и Javelin. Очень легко и быстро научиться использовать. Дроны - "камикадзе".
https://www.youtube.com/watch?v=FDZjR5a4NxA
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11.04.2022 23:39 Відповісти
Я знаю об этих дронах -камикадзе ,но вроде бы их всего 100 штук обещали ,а это как ни крути мало .Лучше бы ещё риперов поставили столько же,как и турки байрактаров
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11.04.2022 23:44 Відповісти
Жаль, что вы не знаете английский. В видео говорится о поставке 100 СИСТЕМ, каждая из которых состоит из 10 дронов. Всего 1000. Это пока.
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11.04.2022 23:51 Відповісти
где же вы раньше были? а мы тут спорили что 100 штук это только пусковые или еще что ..
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12.04.2022 00:14 Відповісти
Я наши сми читал .Там была информация о ста единицах этих дронов.О системах ничего не писалось
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12.04.2022 00:31 Відповісти
Включите видео, включите субтитры. Начаная с 47 секунды следите за субтитрами. Там будут цифры. Не знаю, чем ещё помочь.
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12.04.2022 00:39 Відповісти
Легкі і високо мобільні групи оснащені версіями Javelin Lightweight з дальністю ураження 4 км. що дає відстань безпечну від стрілецької зброї, також були б дуже ефективними і вагомими для південно-східної зони бойових дій.
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11.04.2022 23:58 Відповісти
тогда и квадроцыклы надо или мото-байки или пикапы внедорожники надо
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12.04.2022 00:16 Відповісти
А вот это ОЧЕНЬ надо для мобильных групп ССО.
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12.04.2022 00:20 Відповісти
Для степової зони авіаці є незамінною але нажаль Україна згайнувала 30 рокі у коливаннях між Загодом і тайожним саюзам і залишилася залежною усі ці роки від совєцкого авіапрому. Того гівна у місцях звідки його можна отримати сьогодні, лишилося дуже мало а на перекваліфікацію у теперішніх умовах часу немає.
Залишається надіятись що у цім пакеті буде дальньобійна артилерія і дай Боже якісь ракетні комплекси.
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11.04.2022 23:32 Відповісти
Не все, що робиться, афішується. Так треба у воєнні часи. Я десь читав, що пілот , який показував чудеса в київському небі у боротьбі з російськими льотчиками, після того, як його все ж збили, пересів на американський F16.
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11.04.2022 23:54 Відповісти
Не логична позиция администрации, по поводу передачи самолетов.
А ситуация на фронте действительно поменялась. Джавеллины и беспилотники-это всегда хорошо.
Но сейчас нужна артилерии, пкрс, ПВО дальнего и среднего радиуса действия, авиация и баллистические ракеты, чтобы уничтожать аэродромы и скопления орков
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11.04.2022 23:36 Відповісти
Див. мою відповідь на попередній пост. Не все на війні афішуєтья. Нендавно слухав інтерв'ю Арестовича Сергію Іванову. Так от, він/Арестович/ підтвердив, що усі крики Зеленського про те, що московія не нападе на Україну, були лише криками. Вже на початку грудня було достеменно відомо, що це обов'язково станеться. Не був відомий тільки конкретний день. Наш уряд прийняв міри для перенесення і розташування в несподіваних місцях те, що можна було перенести чи сховати. Тому, як на мене, і поширюється прохання до громадян про нерозповсюдження відео і світлин об'єктів, які зазанали бомбардувань. Щоб ворог не дізнався, що бомбив пусте місце! Ось, як на мене, основна причина таких звернень. Я регулярно слухаю Юрія Швеця. ВІін вже давно казав, що американці вже не тільки обіцяли любе озброєння, крмі, звісно атомного, але й вже почали постачати його. Треба оцінювати фактичний стан справ не по заявам політиків, а по реальним втратам ворога.
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12.04.2022 00:19 Відповісти
Ну звісно було відомо, ось тільки люсі і боневтіки нічого не зробили для укріплення оборони держави... Тетяна Чорновол рятувала Стугни під рашистськими обстрілами...Норм так? знали вони.
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12.04.2022 01:28 Відповісти
А продумати план евакуації, з зони потенційних бойових дій, щоб після початку війни швидко вивезти людей, цей уряд не здогадався?
Так що, чи арістович бреше, чи уряд проявив преступну безліяльність.
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12.04.2022 07:08 Відповісти
Все вірно! Звідси й Чорнобаївка!
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12.04.2022 00:22 Відповісти
"Від 8 до 10 рейсів щодня"
нічого так
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11.04.2022 23:41 Відповісти
Про байрактары давно не слышно, а орки хвастаются, что сбили где-то 38 из 36, что у нас были (вопросы их арифметики к ним, у них своя арифметика).
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11.04.2022 23:51 Відповісти
байрактары по сравнению с нашей артилерией менее эффективны
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12.04.2022 00:17 Відповісти
Доки скажений ********* не знищать, ніхто на планеті спокійно жити не буде.
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11.04.2022 23:56 Відповісти
Сказать, что ситуация с отказом поставки истребителей выглядит "странно" это ничего не сказать.
Во-первых, они крайне необходимы Украине. Больше них нужны только оперативно-тактические и крылатые ракеты с дальностью начиная от 400 км и более.
Во-вторых, а зачем они той-же Болгарии, Польше, Словакии?
Запчастей от рашки больше не будет, никогда! Модернизировать их будет больше негде. Утилизировать их сейчас в Украине это самое мудрое решение, со всех сторон: военной, экономической, технической.
Не понимаю.... Настолько не хотят, чтобы Украина победила, а только сражалась без явных успехов?
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12.04.2022 01:54 Відповісти
 
 