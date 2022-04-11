Росія посилює війська на сході України, - Пентагон

Росія почала передислокацію та поповнення своїх сил на тимчасово захоплених територіях України, зокрема поблизу Ізюма, перед імовірним наступом у цьому регіоні.

Про це повідомив речник Пентагону Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вони змінюють розташування", - зазначив він.

За словами Кірбі, американська розвідка виявила, як росіяни "намагаються поповнити запаси та поновити свої сили".

У цьому контексті речник оборонного відомства США прокоментував кадри, на яких видно колону транспортних засобів, що просувається в напрямку міста Ізюм.

"Схоже, що там наявні транспортні засоби для перевезення особового складу, бронетехніка та, можливо, деякі артилерійські системи й інші засоби", - вказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Javelin, Stinger, безпілотні літальні апарати, - у Пентагоні розповіли про нові пакети допомоги Україні