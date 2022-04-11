УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10531 відвідувач онлайн
Новини Війна
9 409 14

Росія посилює війська на сході України, - Пентагон

рф,окупанти

Росія почала передислокацію та поповнення своїх сил на тимчасово захоплених територіях України, зокрема поблизу Ізюма, перед імовірним наступом у цьому регіоні.

Про це повідомив речник Пентагону Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вони змінюють розташування", - зазначив він.

За словами Кірбі, американська розвідка виявила, як росіяни "намагаються поповнити запаси та поновити свої сили".

У цьому контексті речник оборонного відомства США прокоментував кадри, на яких видно колону транспортних засобів, що просувається в напрямку міста Ізюм.

"Схоже, що там наявні транспортні засоби для перевезення особового складу, бронетехніка та, можливо, деякі артилерійські системи й інші засоби", - вказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Javelin, Stinger, безпілотні літальні апарати, - у Пентагоні розповіли про нові пакети допомоги Україні

Автор: 

Пентагон (1419) росія (65098) Кірбі Джон (526)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+8
В Мариуполе критическая, на востоке в целом нет. Нефиг разгонять то чего не знаете. Из под Киева они не вывели, а ели свалили под обстрелами
показати весь коментар
11.04.2022 23:51
+5
в рот калцапов, ******! я извиняюсь за свой французский!
показати весь коментар
11.04.2022 23:35
+5
Дядя, с кацапской пропагандой иди вслед за кораблем
показати весь коментар
11.04.2022 23:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
в рот калцапов, ******! я извиняюсь за свой французский!
показати весь коментар
11.04.2022 23:35 Відповісти
Очень серьёзные силы орки вывели из под Киева. У многих подразделений потери огромны, да, но большинство фактически не воевало - грубо говоря так и стояло колонной. Так что силы для битвы за Донбасс у них есть. А учитывая, что даже без этих сил они взяли Изюм, 90% Мариуполя и давят по всему восточному фронту, то ситуация критическая. Завтра не начнут - День космонавтики, но 13-го уже может быть масштабная атака.
показати весь коментар
11.04.2022 23:38 Відповісти
В Мариуполе критическая, на востоке в целом нет. Нефиг разгонять то чего не знаете. Из под Киева они не вывели, а ели свалили под обстрелами
показати весь коментар
11.04.2022 23:51 Відповісти
Вывели после переговоров. Перед этим даже объявив, что отводят!
Что значит не критическая? Пока нет, просто давят. Но с приходом частей из под Киева будет критическая. Надеюсь у Генштаба есть какой-то план контрудара, но честно говоря не уверен. Всё очень похоже на догворняк - что-то вроде "нам безопасные Киев,Чернигов,Сумы, вам Донбасс".
показати весь коментар
11.04.2022 23:55 Відповісти
Дядя, с кацапской пропагандой иди вслед за кораблем
показати весь коментар
11.04.2022 23:56 Відповісти
Будем опять себя убаюкивать, что "кацапские ракеты мультяшные", "ударные силы не сформированы", "пока не запущен СП-2 они не нападут", "Китай заберёт Сибирь" и т.п. детский лепет? 24 февраля ничему не научило?
показати весь коментар
12.04.2022 00:00 Відповісти
донбас и юг.....
показати весь коментар
11.04.2022 23:57 Відповісти
Было у меня предположение, что подготовка операции на Донбассе - дезинформация и на самом деле они попрут на Одессу. Но сейчас думаю, что всё-же будут наступать на Донбассе.
показати весь коментар
12.04.2022 00:03 Відповісти
Кацапам думать не положено.
показати весь коментар
12.04.2022 07:49 Відповісти
Спасибо кеп
показати весь коментар
11.04.2022 23:41 Відповісти
кацапське органічне добриво готове піти на перегній.За )(уйла,ротенбергів та абрамовича.
показати весь коментар
11.04.2022 23:51 Відповісти
показати весь коментар
11.04.2022 23:57 Відповісти
Украине нужен не мир а ПОБЕДА ! иначе все ужасные смерти были зря
показати весь коментар
12.04.2022 00:10 Відповісти
Тиждень дощів , техніка піде тільки по дорогах. Почнуть не раніше 5-7 діб.
показати весь коментар
12.04.2022 00:00 Відповісти
 
 