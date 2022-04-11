Росія посилює війська на сході України, - Пентагон
Росія почала передислокацію та поповнення своїх сил на тимчасово захоплених територіях України, зокрема поблизу Ізюма, перед імовірним наступом у цьому регіоні.
Про це повідомив речник Пентагону Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Вони змінюють розташування", - зазначив він.
За словами Кірбі, американська розвідка виявила, як росіяни "намагаються поповнити запаси та поновити свої сили".
У цьому контексті речник оборонного відомства США прокоментував кадри, на яких видно колону транспортних засобів, що просувається в напрямку міста Ізюм.
"Схоже, що там наявні транспортні засоби для перевезення особового складу, бронетехніка та, можливо, деякі артилерійські системи й інші засоби", - вказав він.
Топ коментарі
+8 Дмитрий Иванов #512538
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+5 Слава Гнатенко
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+5 Дмитрий Иванов #512538
показати весь коментар11.04.2022 23:56
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Что значит не критическая? Пока нет, просто давят. Но с приходом частей из под Киева будет критическая. Надеюсь у Генштаба есть какой-то план контрудара, но честно говоря не уверен. Всё очень похоже на догворняк - что-то вроде "нам безопасные Киев,Чернигов,Сумы, вам Донбасс".