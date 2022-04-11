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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Зміна керівництва російської армії вторгнення не виправить стратегічний провал Кремля, - Білий дім

псакі

Російська Федерація призначила генерала Олександра Дворнікова командувачем військ в Україні. Однак, в Білому домі переконані у тому, що це не виправить стратегічний провал Кремля.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN.

"Ми знаємо, що це генерал, відповідальний за звірствами, які ми спостерігали в Сирії. І ми очікуємо, що це буде продовженням того типу звірств, які ми вже спостерігали в Україні. Але знову ж таки все пішло не за планом президента Путіна, і ми не очікуємо, що кадрові зміни це виправлять", - заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

Псакі відзначила, що на думку адміністрації США, Росія спробує оточити українських бійців на сході України, куди були стягнуті окупанти після безуспішних спроб захопити столицю.

"І ми очікуємо, що цей етап конфлікту може тривати довго, і ми не повинні обманювати себе, що Росія збирається скоригувати свою тактику або зробити її менш жорстокою", - додала Псакі.

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Автор: 

армія рф (17317) вторгнення (380) Псакі Джен (148)


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Всему миру нужно уже понять что даже 1 цент который попадет в рашку, будет израсходован на войну. Пора уже наглухо заблокировать россию и выдворить всех гастробайтеров на родину.
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11.04.2022 23:51 Відповісти
провал провалом а поки новопризначений кацап застосував у Маріуполі зарин
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11.04.2022 23:52 Відповісти
Да, и Байден и Макрон и Шольц - могли бы уже подогнать в Чёрное море авианосцы и успокоить *****
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11.04.2022 23:54 Відповісти
а ты типа не в курсе что турция не пропустит через босфор
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12.04.2022 00:07 Відповісти
Дворникова давно ( ЕЩЁ С СИРИИ) надо было назвать военным преступником и ввести против него и его семьи санкции с запретом въезда в цивилизованные страны и арест на счета и недвижимость . А где учатся его дети и внуки ?
ДА , уже за Сирию надо было его карать . Но все интеллигентно молчали - ждут фосфорные бомбы на Лазурном Берегу ?
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11.04.2022 23:52 Відповісти
Блин, столько экспертов, что я в ****... Только за один (!!!) день обязательно должны высказаться Белый дом, Пентагон, министр обороны США, какие-то там институты, какие-то бывшие командующие каких-то там армий (сил, родов войск и т.д.) в каких-то там годах. И это ещё без учёта целой оравы журналистов, спецкоров и разных там исследователей - расследователей... То ли дело у нас - один Арестович ****** каждый час и нормально.
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11.04.2022 23:54 Відповісти
Да ещё на цензоре все поголовно эксперты.
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12.04.2022 07:44 Відповісти
Бабушку не влаштовує перемога. Бабушку влаштовує воєнний стан без кінця, відсутність виборів. Бо інакше доведеться їхати у гості до фбр...
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11.04.2022 23:55 Відповісти
Пусть цыгане пригонят авианосец Украине

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11.04.2022 23:56 Відповісти
 
 