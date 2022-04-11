Зміна керівництва російської армії вторгнення не виправить стратегічний провал Кремля, - Білий дім

Російська Федерація призначила генерала Олександра Дворнікова командувачем військ в Україні. Однак, в Білому домі переконані у тому, що це не виправить стратегічний провал Кремля.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN.

"Ми знаємо, що це генерал, відповідальний за звірствами, які ми спостерігали в Сирії. І ми очікуємо, що це буде продовженням того типу звірств, які ми вже спостерігали в Україні. Але знову ж таки все пішло не за планом президента Путіна, і ми не очікуємо, що кадрові зміни це виправлять", - заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

Псакі відзначила, що на думку адміністрації США, Росія спробує оточити українських бійців на сході України, куди були стягнуті окупанти після безуспішних спроб захопити столицю.

"І ми очікуємо, що цей етап конфлікту може тривати довго, і ми не повинні обманювати себе, що Росія збирається скоригувати свою тактику або зробити її менш жорстокою", - додала Псакі.

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