На Миколаївщині ворожа ДРГ під виглядом біженців марно намагалася атакувати наші позиці, втратили 5 окупантів, - ОК "Південь"
Оперативне командування "Південь" прозвітувало про ситуацію протягом 11 квітня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОК "Південь" у фейсбуці.
У повідомленні відзначається: "На Південнобузькому напрямку окупанти намагаються покращити тактичне положення та закріпитись по адміністративних кордонах Херсонської області.
Але у підрозділах противника спостерігаються непоодинокі випадки дезертирства.
Водночас, на Миколаївщині, вишукуючи відчайдушні способи диверсій, перевдягнені рашисти на 3 цивільних автівках намагалися видати себе за групу евакуйованих місцевих мешканців, що заблукали. Під’їхавши під таким прикриттям до наших позицій, окупанти спробували атакувати, але отримали гідну відсіч. Втративши 5 своїх, рашисти хутко вшилися з поля бою.
Через погіршення погодних умов - штормовий вітер та дощі - противник не може застосовувати безпілотні літальні апарати для розвідки і корегування вогнем.
В Чорноморській операційній зоні сили природи також на боці України: штормова погода значно ускладнює маневрування корабельного угруповання рашистів. Але загроза ракетних ударів з моря залишається".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль