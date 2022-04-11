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На Миколаївщині ворожа ДРГ під виглядом біженців марно намагалася атакувати наші позиці, втратили 5 окупантів, - ОК "Південь"

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Оперативне командування "Південь" прозвітувало про ситуацію протягом 11 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОК "Південь" у фейсбуці. 

У повідомленні відзначається: "На Південнобузькому напрямку окупанти намагаються покращити тактичне положення та закріпитись по адміністративних кордонах Херсонської області.

Але у підрозділах противника спостерігаються непоодинокі випадки дезертирства.

Водночас, на Миколаївщині, вишукуючи відчайдушні способи диверсій, перевдягнені рашисти на 3 цивільних автівках намагалися видати себе за групу евакуйованих місцевих мешканців, що заблукали. Під’їхавши під таким прикриттям до наших позицій, окупанти спробували атакувати, але отримали гідну відсіч. Втративши 5 своїх, рашисти хутко вшилися з поля бою.

Через погіршення погодних умов - штормовий вітер та дощі - противник не може застосовувати безпілотні літальні апарати для розвідки і корегування вогнем.

В Чорноморській операційній зоні сили природи також на боці України: штормова погода значно ускладнює маневрування корабельного угруповання рашистів. Але загроза ракетних ударів з моря залишається".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Південному напрямку ворог випустив 3 ракети по Миколаївщині. Знищено 83 окупанти, 13 одиниць техніки, - ОК "Південь"

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Миколаївська область (2270) Одеська область (3204) Херсонська область (5735)


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Хотіли наїб@ти руссофашисти, але марно, тільки обісрались.
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12.04.2022 00:49 Відповісти
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12.04.2022 00:58 Відповісти
naduvulusja kinoschek vid mAXAJkova.
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12.04.2022 07:01 Відповісти
як це вшилися? шкода що до отих 5 не приєдналися....
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12.04.2022 18:06 Відповісти
Шкода що всих не вдалося покласти!
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12.04.2022 21:26 Відповісти
 
 