На Миколаївщині ворожа ДРГ під виглядом біженців марно намагалася атакувати наші позиці, втратили 5 окупантів, - ОК "Південь"

Оперативне командування "Південь" прозвітувало про ситуацію протягом 11 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОК "Південь" у фейсбуці.

У повідомленні відзначається: "На Південнобузькому напрямку окупанти намагаються покращити тактичне положення та закріпитись по адміністративних кордонах Херсонської області.

Але у підрозділах противника спостерігаються непоодинокі випадки дезертирства.

Водночас, на Миколаївщині, вишукуючи відчайдушні способи диверсій, перевдягнені рашисти на 3 цивільних автівках намагалися видати себе за групу евакуйованих місцевих мешканців, що заблукали. Під’їхавши під таким прикриттям до наших позицій, окупанти спробували атакувати, але отримали гідну відсіч. Втративши 5 своїх, рашисти хутко вшилися з поля бою.

Через погіршення погодних умов - штормовий вітер та дощі - противник не може застосовувати безпілотні літальні апарати для розвідки і корегування вогнем.

В Чорноморській операційній зоні сили природи також на боці України: штормова погода значно ускладнює маневрування корабельного угруповання рашистів. Але загроза ракетних ударів з моря залишається".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Південному напрямку ворог випустив 3 ракети по Миколаївщині. Знищено 83 окупанти, 13 одиниць техніки, - ОК "Південь"