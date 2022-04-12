За декілька годин до хімічної атаки у Маріуполі терорист Басурін анонсував залучення Росією "хімічних військ" для штурму "Азовсталі". ВIДЕО

Один із ватажків російських окупантів на Донбасі, донецький терорист Едуард Басурін в ефірі пропагандистського телеканалу розповідав про залучення "хімічних військ" для штурму "Азовсталі" у Маріуполі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Він заявив, що штурмувати підземні укріплення "Азовсталі" в Маріуполі немає сенсу, тому потрібно "звернутися до хімічних військ".

"Там підземні поверхи, тому брати цей об'єкт штурмом не має сенсу. Тому що можна покласти велику кількість своїх солдатів, а противник втрат не понесе. Тому зараз треба розібратися з блокуванням цього заводу, знайти всі виходи та входи - в принципі, це можливо зробити. А після цього вже звернутися, я думаю, до хімічних військ, які знайдуть спосіб, як викурити кротів зі своїх нор", - сказав він.

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