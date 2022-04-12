Протягом 11 квітня знищений літак, 2 гелікоптери та 4 безпілотники російських окупантів, - Повітряні Сили

Повітряні Сили України протягом 11 квітня знищили 7 повітряних цілей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Командування Повітряних Сил.

У повідомленні зазначаєтья: "11 квітня зенітними-ракетними підрозділами Повітряних Сил та ППО Сухопутних військ Збройних Сил України знищено сім повітряних цілей російських окупантів: один літак; два вертольоти; чотири безпілотних літальних апарати.

Винищувачі Повітряних Сил Збройних Сил України продовжують повітряне протистояння із переважаючими силами противника – патрулюють повітряний простір, прикриваючи ударні групи штурмовиків Су-25 та бомбардувальників Су-24м, які на різних напрямках завдають ракетно-бомбових ударів по позиціях російських окупаційних військ".

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