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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Протягом 11 квітня знищений літак, 2 гелікоптери та 4 безпілотники російських окупантів, - Повітряні Сили

гелікоптер,харківшина

Повітряні Сили України протягом 11 квітня знищили 7 повітряних цілей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Командування Повітряних Сил.

У повідомленні зазначаєтья: "11 квітня зенітними-ракетними підрозділами Повітряних Сил та ППО Сухопутних військ Збройних Сил України знищено сім повітряних цілей російських окупантів:  один літак;  два вертольоти;  чотири безпілотних літальних апарати.

Винищувачі Повітряних Сил Збройних Сил України продовжують повітряне протистояння із переважаючими силами противника – патрулюють повітряний простір, прикриваючи ударні групи штурмовиків Су-25 та бомбардувальників Су-24м, які на різних напрямках завдають ракетно-бомбових ударів по позиціях російських окупаційних військ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 10 квітня знищено 1 літак, 4 гелікоптери, 3 безпілотники та 3 крилаті ракети, - Повітряні Сили

Автор: 

безпілотник (4144) літак (2900) вертоліт (878) Повітряні сили (2625)


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Один в Николаеве и один в Днепре, а в сводке только один самолёт
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12.04.2022 00:20 Відповісти
сводка буде зранку, від міноборони. до її озвучення чсто фантазії озвучують.
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12.04.2022 00:29 Відповісти
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12.04.2022 00:24 Відповісти
Хлопці, вдачі вам у повітрі.
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12.04.2022 01:25 Відповісти
Під Харковом та на Луганському напрямку вже кілька днів як мав початися генеральний наступ рашистів та мала розпочатися генеральна битва цієї війни. Та й по Маріуполю рашисти обіцяли одночасно нанести «остаточний удар». Про це постійно казали наші військові та керівництво країни. На це вказували й іноземні експерти.
Втім все з дня на день відкладається.

Причина такої «паузи» стає зрозумілою з офіційних повідомлень Генштабу ЗСУ та місцевих ВЦА. Кожного дня ми отримуємо повідомлення про 5-8 відбитих ворожих атак та знищення колон ворожої техніки. От як сьогодні, на Харківському напрямку, де була розбита колона довжиною у 13 км.

Отже маємо парадоксальну ситуацію. Росіяни підтягують живу силу й техніку для концентрації її на головних напрямках. А ЗСУ все це нищять на марші або вже на місці прибуття. Тобто, вже щонайменш тиждень, ЗС РФ не можуть остаточно накопичити необхідної маси для початку вирішальної битви.

То може вирішальна битва, з точки зору к*цапів, вже почалася. А наші ЗСУ її не помічають й знищують ворога у звичайному режимі? Може й тут працює «ефект Чорнобаївки»!?

Вибачте мене за такий тупий оптимізм.
Може, хтось надасть більш розумне та логічне пояснення.

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12.04.2022 01:41 Відповісти
Так, суто оборонна стратегія ЗСУ працює на всі 100% через неможливість кацапів відійти від жуковсько-суворовської моделі ведення війни.
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12.04.2022 10:53 Відповісти
патрулюють повітряний простір, прикриваючи ударні групи штурмовиків Су-25 та бомбардувальників Су-24м, які на різних напрямках завдають ракетно-бомбових ударів по позиціях російських окупаційних військ

Чесне слово, я не уявляю як ВПС вдалося не лише врятувати якусь кількість бойових літаків, але ще й продовжувати їх застосовувати.
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12.04.2022 10:47 Відповісти
 
 