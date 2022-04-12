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Новини Війна
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Новий пакет санкцій має бути таким, щоб Росія навіть не говорила про зброю масового ураження, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський зазначив, що санкції проти РФ потрібно зробити такими, щоб навіть слова про зброю масового ураження з боку Росії більше не пролунало.

Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні з боку окупантів пролунала нова заява, яка свідчить про підготовку ними нового етапу терору проти України та наших захисників. Один з рупорів окупантів заявив про те, що вони можуть застосувати хімічну зброю проти захисників Маріуполя. Розглядаємо це максимально серйозно.

Хочу нагадати світовим лідерам, що можливе застосування хімічної зброї російськими військовиви вже обговорювалось. І вже на той час це означало, що потрібно реагувати на російську агресію значно жорсткіше і швидше.

Зараз ЄС почав обговорювати шостий санкційний пакет проти Росії. Час зробити цей пакет таким, щоб навіть слова про зброю масового ураження з російського боку більше не пролунало", - наголосив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вторгнення в Україну поступово викреслює Росію з міжнародних відносин, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23790)


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Топ коментарі
+11
ДЯКУЕМО ВАМ, БОЙОВІ ГЕНЕРАЛИ! СЛАВА ЗСУ!!!!!!
Залужний
Муженко
Забродський
Марченко
Павловський
Кривонос
Павлюк
Сирський
Бурба
Миргородський
Наєв
Ніколюк
Шаптала
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12.04.2022 00:25
+8
Тут речь должна быть не про санкции, а про поставки сотен танков, бронемашин, артиллерийских систем, пво. ***** санкции до *****.
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12.04.2022 00:20
+7
санкции нужны - но самое главное следить что бы они четко выполнялись а те кто их нарушает жестко наказывать деньгой
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12.04.2022 00:27
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Тут речь должна быть не про санкции, а про поставки сотен танков, бронемашин, артиллерийских систем, пво. ***** санкции до *****.
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12.04.2022 00:20 Відповісти
санкции нужны - но самое главное следить что бы они четко выполнялись а те кто их нарушает жестко наказывать деньгой
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12.04.2022 00:27 Відповісти
Санкции тоже важны но не для путлера, а для рядовых рашистов. Этот скот должен жить в нищете тотальной, в том числе и в мааааскве и ******
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12.04.2022 00:24 Відповісти
так они и так живут в нищете и говне , а если им скажут по телику шо ради "величи параши" надо ягель жрать -они и будут ягель жрать и говно будут жрать -они рабы... а верхушка как сидела в теплой ванной так и будет сидеть нах ..
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12.04.2022 00:36 Відповісти
Этот скот даже рад санкциям и ухудшению жизни, телевизор кормит вату говном, вата это жрет и требует добавки величия. Я потыкал нескольких таких умственно отсталых, в общем там медицина бессильна, только шоковая терапия. Бункерное ***** и вся верхушка не сильно отличается от глубинной ваты как минимум в моральной ущербности.
Походу 24.02.22 *****м выбрано не случайно, оно же любит нумерологию, и ***** хочет именно тотальной войны при поддержке китая.
Для тех кто не в курсе про цифры:
начало 1 мировой 28.07.1914 --- 28+7+19+14 = 68;
начало 2 мировой 1.09.1939 --- 1+9+19+39 = 68;
24.02.2022 --- 24+2+20+22 = 68.
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12.04.2022 00:51 Відповісти
ДЯКУЕМО ВАМ, БОЙОВІ ГЕНЕРАЛИ! СЛАВА ЗСУ!!!!!!
Залужний
Муженко
Забродський
Марченко
Павловський
Кривонос
Павлюк
Сирський
Бурба
Миргородський
Наєв
Ніколюк
Шаптала
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12.04.2022 00:25 Відповісти
то точно! маємо знати наших Героїв! Героям Слава!
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12.04.2022 00:27 Відповісти
років через 10-ть закриють, але... до того треба дожити...
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12.04.2022 00:32 Відповісти
Враньё это. Они в первый день сказали, что все ПВО уничтожили. Кому вы верите?
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12.04.2022 00:36 Відповісти
нажаль, вже заюзали хімзброю... я не знаю що це робиться... просто жах... хто зупинить росію? люди добрі, зробіть щось!
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12.04.2022 00:30 Відповісти
моя вам порада - валіть скоріше за кордон куди подалі.. Влада показала шо вона не в змозі захистити мирне населення не від градів, не від бомб, не від ракет, не від хімічної зброї ...
Далі буде складніше.

З.І. До речі вже сьогодні "речник" влади анонсував війну до 2035 року.
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12.04.2022 00:44 Відповісти
Нам необхідна зброя, але й санкції дуже важливі.

Але Захід забув ввести вкрай важливі санкції проти гундяєва кирила, який підтримав війну. Та й проти всієї РПЦ. Бо гундяєв це вершина цієї структури. Треба ввести санкції і щоб всі про це знали.
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12.04.2022 01:05 Відповісти
Треба спочатку нашим ввести санкції проти РПЦ
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12.04.2022 07:29 Відповісти
Їм простіше ніж нам вводити такі санкції. Їх населення менше під впливом РПЦ.
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12.04.2022 10:49 Відповісти
 
 