Новий пакет санкцій має бути таким, щоб Росія навіть не говорила про зброю масового ураження, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський зазначив, що санкції проти РФ потрібно зробити такими, щоб навіть слова про зброю масового ураження з боку Росії більше не пролунало.

Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні з боку окупантів пролунала нова заява, яка свідчить про підготовку ними нового етапу терору проти України та наших захисників. Один з рупорів окупантів заявив про те, що вони можуть застосувати хімічну зброю проти захисників Маріуполя. Розглядаємо це максимально серйозно.

Хочу нагадати світовим лідерам, що можливе застосування хімічної зброї російськими військовиви вже обговорювалось. І вже на той час це означало, що потрібно реагувати на російську агресію значно жорсткіше і швидше.

Зараз ЄС почав обговорювати шостий санкційний пакет проти Росії. Час зробити цей пакет таким, щоб навіть слова про зброю масового ураження з російського боку більше не пролунало", - наголосив він.

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