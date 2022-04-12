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Будь-який санкційний пакет проти Росії, який не торкатиметься нафти, буде сприйнятий у Москві з посмішкою, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський наголосив на обов'язковому нафтовому ембарго проти Росії у нових санкційних пакетах.
Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Нафтове ембарго проти Росії - обов'язкове. Будь-який новий санкційний пакет проти Росії, який не торкатиметься нафти, буде сприйнятий у Москві з посмішкою", - зазначив президент.
Водночас Зеленський наголосив, що ключове ж завдання як сьогодні, так і кожного дня в цей час – це конкретні оборонні заходи. Це конкретне посилення наших можливостей відбивати будь-які атаки російських військ.
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Viktor Orenich #483980
показати весь коментар12.04.2022 00:35 Відповісти Мені подобається 3
НБ
показати весь коментар12.04.2022 00:40 Відповісти Мені подобається 0
Dimitri Xizanishvili
показати весь коментар12.04.2022 01:01 Відповісти Мені подобається 0
Roman Zamno #508911
показати весь коментар12.04.2022 04:22 Відповісти Мені подобається 1
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