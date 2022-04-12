Будь-який санкційний пакет проти Росії, який не торкатиметься нафти, буде сприйнятий у Москві з посмішкою, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив на обов'язковому нафтовому ембарго проти Росії у нових санкційних пакетах.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Нафтове ембарго проти Росії - обов'язкове. Будь-який новий санкційний пакет проти Росії, який не торкатиметься нафти, буде сприйнятий у Москві з посмішкою", - зазначив президент.

Водночас Зеленський наголосив, що ключове ж завдання як сьогодні, так і кожного дня в цей час – це конкретні оборонні заходи. Це конкретне посилення наших можливостей відбивати будь-які атаки російських військ.

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