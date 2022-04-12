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Новини Санкції проти Росії Війна
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Будь-який санкційний пакет проти Росії, який не торкатиметься нафти, буде сприйнятий у Москві з посмішкою, - Зеленський

буча,зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив на обов'язковому нафтовому ембарго проти Росії у нових санкційних пакетах.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Нафтове ембарго проти Росії - обов'язкове. Будь-який новий санкційний пакет проти Росії, який не торкатиметься нафти, буде сприйнятий у Москві з посмішкою", - зазначив президент.

Водночас Зеленський наголосив, що ключове ж завдання як сьогодні, так і кожного дня в цей час – це конкретні оборонні заходи. Це конкретне посилення наших можливостей відбивати будь-які атаки російських військ.

Дивіться також: Новий пакет санкцій має бути таким, щоб Росія навіть не говорила про зброю масового ураження, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23790) нафта (5505) росія (65098) ембарго (305)


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Знову всіх повчає. Мало Джонсон пі$дюлей вставив.
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12.04.2022 00:35 Відповісти
Не тільки нафта. Є дуже багато речей до яких ми настільки звикаємо що навіть забуваємо про їх існування. Але варто їх позбутися і наше життя перетворюється на суцільний жах. Здоровий не знає де в нього печінка доки по ній добряче не гупнуть зліва...
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12.04.2022 00:40 Відповісти
Если Европа откажется от нефти, то где мы будем брать топливо??????? Мы же все 100% бензинов, автогаза и дизеля экспортируем из Европы. Ау, проснись!
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12.04.2022 01:01 Відповісти
Нефть только в РФ есть?
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12.04.2022 04:22 Відповісти
 
 