Якби ми отримали літаки, достатньо важкої бронетехніки, необхідну артилерію, ми б змогли деблокувати Маріуполь, - Зеленський
Україна все ще залежить від постачання зброї від партнерів.
На цьому глава держави наголосив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
"На жаль, ми не отримуємо стільки, скільки необхідно, щоб швидше закінчити цю війну. Щоб повністю знищити ворога на нашій землі. І щоб виконати ті завдання, які для кожної нашої людини є очевидними. Зокрема, щоб деблокувати Маріуполь.
Якби ми отримали літаки й достатню кількість важкої бронетехніки, необхідну артилерію, ми б могли це зробити. Але...", - зазначив президент.
Зеленський розповів, що все ще доводиться про це домовлятися, переконувати, витискати необхідні рішення.
"Впевнений, що ми отримаємо майже все, чого потребуємо. Але втрачається не тільки час. Втрачаються життя українців. Життя, які вже не повернути. І це – відповідальність і тих, хто досі тримає необхідну Україні зброю на складах. Відповідальність, яка назавжди залишиться в історії.
Як залишиться в історії й наша вдячність. Вдячність тим державам і тим політикам, які реально допомогли. Які не зволікали. Які не торгувалися, коли від допомоги залежало життя", - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
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Пане-добродію, може, вже достатньо нести всяку дічь по телевізору?
А посли войны -- вы можете отголосовать его с офиса, как Великобританцы с Черчиллем.
Их ждет большое разочарование после выборов, когда выяснится, что мнение в народе и на Цензоре будет кардинально отличаться.
Что не так с новостью то? Сказал бы что не нужно нам тяжелое вооружение - плохой. Сказал нужно - все равно плохой. Клиника и секта это уже, а не Цензор.
полномасштабная война в Украине именно благодаря твоему симпатику, который "не верил" в расейское вторжение и больше трех месяцев ссал в глаза гражданам Украины, что привело к многотысячным жертвам и разрухе!
P.S. Якщо диванні, всим незадоволенні експерти знають, що потрібно робити в воєнний час, підніміть свої дупи і ідіть до лав ВСУ, або, на крайній випадок в тероборону.
P.S.S. Редакція порталу: якщо це нормально обливати лайном кожне повідомлення, закрийте коменти. Я здогадуюсь, що тут повно ватних ботів, а не щирих українських патрівотів!
Яка кількість ворожих військ блокує Маріуполь з півночі і з заходу? Який склад цих військ?
Яка кількість ворожих військ окупувала залізничний і автомобільний шляхи від Запоріжжя до Маріуполя? Який склад цих військ? - Хоча би, в БЕРДЯНСЬКу?!
Їх же там не 1 мільйон, і не 2 мільйони, так? - Оцінка можливостей починається з розвідданих - з оцінки ресурсів ворога.
Хіба у України немає можливості нейтралізувати 5-7 тис. окупантів, роззосереджених у зоні від Запоріжжя до Бердянська, Маріуполя і Волновахи? (Заодно і Мелітополь з Генічеськом можна було би розглянути на предмет створення коридору до Криму, бо такий коридор мав би дуже сильний психологічний ефект на ворожі війська, частина з яких з Криму.)
Хіба немає можливості підтягти підкріплення з Києва, наприклад, забезпечивши можливість дуже швидко повернути ці сили назад до Києва в разі потреби?
думаю, що якби Сили оборони України звільнили Бердянськ і таким чином опинились в тилу ворожого угруповання, яке блокує і обстрілює Маріуполь з заходу,
то у тому ворожому угрупованні одразу відбулися б такі психічні процеси, внаслідок яких те угруповання розбіглося б дуже швидко, боючись опинитися без постачання БК, пального і їжі, і головне - боючись опинитися в блокаді.
...
(Хоча через Волноваху, звичайно, більш зручне транспортне сполучення.)
Генштаб регулярно повідомляє, що ворог проводить приховану (таємну) мобілізацію в Росії (а в окупованих зонах на Донеччині, Луганщині та Криму - не приховану, а відкриту примусову мобілізацію), збільшуючи таким чином свої сили. А про мобілізацію навіть добровольців в Україні інформації нема, зате є дані про відмову добровольцям навіть з досвідом і відправлення їх додому - "бути на зв'язку" і чекати (без здійснення підготовки) незрозуміло чого і для чого. При цьому зведення Генштабу виглядають так, ніби на деяких напрямках, особливо у невеликих населених пунктах, захисникам України не вистачає сил іноді навіть для оборони, і, тим більше, для наступу.
А наявність значної, особливо, - багатократної чисельної переваги могла би бути фактором, який може значно прискорити процеси звільнення від окупантів і їх результати.
При тому, що втрата часу для нас - це втрати людей від обстрілів і бомбардувань, і можливість для ворога укріпитися на захоплених позиціях.
Вовочка, нужно было армию развивать, а не бизнес кошмарить и на дорогах бабки дерибанить.
За 8 років чому не можно було зрабити на виході з Криму та навколо Маріуполя якісь фортифікаційні споруди, перешкоди чи протитанкові рови, іи може ще якусь бідосю. Професійним військовим то мабуть більш зрозуміло про що я. Чи може то зараз таке не акуальне і немеає змісту того робити.
Може хтось може поянснити?