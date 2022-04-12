Якби ми отримали літаки, достатньо важкої бронетехніки, необхідну артилерію, ми б змогли деблокувати Маріуполь, - Зеленський

Україна все ще залежить від постачання зброї від партнерів.

На цьому глава держави наголосив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, ми не отримуємо стільки, скільки необхідно, щоб швидше закінчити цю війну. Щоб повністю знищити ворога на нашій землі. І щоб виконати ті завдання, які для кожної нашої людини є очевидними. Зокрема, щоб деблокувати Маріуполь.

Якби ми отримали літаки й достатню кількість важкої бронетехніки, необхідну артилерію, ми б могли це зробити. Але...", - зазначив президент.

Зеленський розповів, що все ще доводиться про це домовлятися, переконувати, витискати необхідні рішення.

"Впевнений, що ми отримаємо майже все, чого потребуємо. Але втрачається не тільки час. Втрачаються життя українців. Життя, які вже не повернути. І це – відповідальність і тих, хто досі тримає необхідну Україні зброю на складах. Відповідальність, яка назавжди залишиться в історії.

Як залишиться в історії й наша вдячність. Вдячність тим державам і тим політикам, які реально допомогли. Які не зволікали. Які не торгувалися, коли від допомоги залежало життя", - підсумував він.

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