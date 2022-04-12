Близько 10% площ в Україні можуть залишитися невикористаними під час посівної через мінування окупантами, - Мінагрополітики

Близько 10% площ в Україні можуть залишитися невикористаними за нинішньої посівної кампанії через ризик їх замінування.

Про це заявив заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Справді, близько половини територій, які були окуповані і звільнені або на яких тривають воєнні дії, є ризик мінування. Це не стосується всієї території України. Якщо ці площі оцінити в межах усієї держави, то це може бути до 10% посівних площ. Залишається великим ризик того, що ми можемо не встигнути фізично їх розмінувати та використати для цьогорічної посівної кампанії", - пояснив він.

За словами заступника міністра, у ці 10% також слід віднести і посівні площі на тимчасово окупованих територіях, звідки російські окупанти викрадають сільгосптехніку або знищують її там же, на місці.

Водночас він наголосив, що 70% площ, які вдасться засіяти навіть за найпесимістичнішими прогнозами, достатньо для повного забезпечення всієї внутрішньої потреби України, зокрема й для часткового експорту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цьогоріч засіють щонайменше 70% посівних площ, - Мінагро