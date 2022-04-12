Близько 10% площ в Україні можуть залишитися невикористаними під час посівної через мінування окупантами, - Мінагрополітики
Близько 10% площ в Україні можуть залишитися невикористаними за нинішньої посівної кампанії через ризик їх замінування.
Про це заявив заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Справді, близько половини територій, які були окуповані і звільнені або на яких тривають воєнні дії, є ризик мінування. Це не стосується всієї території України. Якщо ці площі оцінити в межах усієї держави, то це може бути до 10% посівних площ. Залишається великим ризик того, що ми можемо не встигнути фізично їх розмінувати та використати для цьогорічної посівної кампанії", - пояснив він.
За словами заступника міністра, у ці 10% також слід віднести і посівні площі на тимчасово окупованих територіях, звідки російські окупанти викрадають сільгосптехніку або знищують її там же, на місці.
Водночас він наголосив, що 70% площ, які вдасться засіяти навіть за найпесимістичнішими прогнозами, достатньо для повного забезпечення всієї внутрішньої потреби України, зокрема й для часткового експорту.
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Жодна система прогнозу погоди не здатна дати більш-менш реальне передбачення більш ніж на тиждень, а більш ніж на 2 тижні ніхто навіть не наважується рахувати, бо варіантів розвитку стає більше ніж атомів у всіх всесвітах.
Але з того, яким була зима та беручи до увагу приблизне збереження середньої температури за рік - травень вже буде теплий.
Чи це, як у теба завжди, порожні балачки?
Думаю, що з твоїм "прогнозом", буде приблизно те саме. Але я нагадаю, якщо буду живий.