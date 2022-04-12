Рашисти захопили у полон близько 1,7 тис. українців, з них 500 - жінки, - Верещук

Російські окупанти принижують гідність полонених українок, відомо про факти зґвалтувань та побиття.

Про це Reuters повідомила віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, російські окупанти захопили в полон билзько 1700 українських військових і цивільних, 500 з яких — жінки.

Верещук розповіла, що рашисти принижують гідність полонених жінок, не дають їм сісти, голять наголо і щодня роздягають "для огляду".

Також є факти зґвалтувань та побиття українок.

"Вони хочуть, щоб ми злякалися. Вони хочуть, щоб ми плакали та були жертвами. Але ми не такі. Наші дівчата та жінки... просять нас продовжувати боротися за нашу перемогу", - зазначила міністерка.

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