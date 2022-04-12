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Новини Війна
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Рашисти захопили у полон близько 1,7 тис. українців, з них 500 - жінки, - Верещук

рф

Російські окупанти принижують гідність полонених українок, відомо про факти зґвалтувань та побиття.

Про це Reuters повідомила віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, російські окупанти захопили в полон билзько 1700 українських військових і цивільних, 500 з яких — жінки.

Верещук розповіла, що рашисти принижують гідність полонених жінок, не дають їм сісти, голять наголо і щодня роздягають "для огляду".

Також є факти зґвалтувань та побиття українок.

"Вони хочуть, щоб ми злякалися. Вони хочуть, щоб ми плакали та були жертвами. Але ми не такі. Наші дівчата та жінки... просять нас продовжувати боротися за нашу перемогу", - зазначила міністерка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні відбувся третій обмін полоненими. Повернули 12 військових та 14 цивільних осіб, - Верещук

Автор: 

полонені (2260) Верещук Ірина (683)


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Топ коментарі
+15
пленные - это комбатанты, захваченные войсками. А гражданские захваченные террористами - это заложники. Не надо это путать.
И да, к сведению - пленных на заложников не меняют.
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12.04.2022 01:46
+11
Цікаво скільки полонених віддасть москальна за дєрьмака і його ставлеників у урядових структурах?

Хоча може і нічого як за уже спалених і ні дочого непридатних.
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12.04.2022 01:34
+8
Заручникі, а не полонені. Вони не військові.
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12.04.2022 02:03
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Где Мураев?

Чтобы хотя бы на одного пленного гражданского поменять?
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12.04.2022 01:29 Відповісти
Цікаво скільки полонених віддасть москальна за дєрьмака і його ставлеників у урядових структурах?

Хоча може і нічого як за уже спалених і ні дочого непридатних.
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12.04.2022 01:34 Відповісти
пленные - это комбатанты, захваченные войсками. А гражданские захваченные террористами - это заложники. Не надо это путать.
И да, к сведению - пленных на заложников не меняют.
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12.04.2022 01:46 Відповісти
Тих кого вивезли примусово на москальщину, також полонені. А таких вже десятки тисяч.
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12.04.2022 01:50 Відповісти
Заручникі, а не полонені. Вони не військові.
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12.04.2022 02:03 Відповісти
Сотні тисяч!
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12.04.2022 08:35 Відповісти
так дайте киздюлей полоненим мацкалям.. відріжте ноги-баш -на баш око за око
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12.04.2022 03:05 Відповісти
Для Верещук заручники та полоненні одне й те саме.
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12.04.2022 07:52 Відповісти
Бо - зільона дура.
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14.04.2022 16:48 Відповісти
Це така кількість полонених наших військових?
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12.04.2022 08:18 Відповісти
в первую очередь нужно обменять военных
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12.04.2022 09:38 Відповісти
ще до початку масованого наступу 24 лютого в полоні рашистів пребувало чимало нашіх військових,що з ними?
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12.04.2022 09:46 Відповісти
Тоді треба діяти дзеркально,заходити на територію рф хапати їх цивільних людей і міняти.
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12.04.2022 09:43 Відповісти
 
 