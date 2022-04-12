Через окупантів територія України сьогодні є однією з найбільш забруднених мінами у світі, - Зеленський

Російські окупанти, тікаючи з півночі України, залишали міни всюди.

Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"У північних районах нашої країни, звідки вигнали окупантів, тривають безпекові роботи. Передусім це розмінування. Російські війська залишили по собі десятки, якщо не сотні тисяч небезпечних предметів. Це й снаряди, які не вибухнули, міни, розтяжки. Щодня знешкоджується не менше декількох тисяч таких предметів", - зазначив він.

За словами Зеленського, окупанти залишали міни всюди.

"В будинках, які захоплювали. Просто на вулицях, у полях. Вони мінували майно людей, мінували машини, двері. Свідомо робили все, щоб повернення в ці райони після деокупації було максимально небезпечним. Через дії російської армії наша територія на сьогодні є однією з найбільш забруднених мінами у світі. І я вважаю, що це також має розглядатися як воєнний злочин російських військ. Вони свідомо зробили все, щоб убити чи покалічити якомога більше наших людей навіть тоді, коли були змушені відступити з нашої землі. Без відповідних наказів вони б цим не займались", - наголосив глава держави.

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