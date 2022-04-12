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Новини Війна
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На кордонах Сумщини наразі не спостерігається ударного угруповання військ РФ, - Живицький

зсу

На кордонах Сумщини не спостерігається ударного угруповання російських військ.

Про це у відеозверненні повідомив глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Війська на кордоні з Україною є, на кордоні з Сумською область є: вони постійно переміщуються, передислоковуються, їх то більше, то менше. Але наразі ми не спостерігаємо такого ударного угруповання на кордоні із Сумською областю, і сподіваємось, молимося та працюємо над тим, щоб ситуації з таким вторгненням не відбулося. І я впевнений, що вже ніхто не допустить. І ми працюємо над тим, щоб вони не каталися територією нашої області, як у себе вдома: не заїжджали-виїжджали", - наголосив він.

За словами Живицького, наразі для мешканців регіону немає необхідності евакуюватися.

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Автор: 

Сумська область (3655) Живицький Дмитро (466)


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12.04.2022 02:09 Відповісти
о, ми таку хєрню вже чули
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12.04.2022 02:10 Відповісти
"не спостерігається ударного угруповання військ РФ" - таку херню ми чули від наших дебілоїдів у владі, а саме я чув від маляр та від рєзнікова, тому слідує напрягтися. Як то кажуть янєлохи, ми все знали, але шашликі ніхто не відміняв.
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12.04.2022 07:21 Відповісти
И эти дебилы ещё не ушли в отставку (((
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12.04.2022 07:39 Відповісти
И эти дебилы ещё не ушли в отставку (((
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12.04.2022 07:40 Відповісти
 
 