На кордонах Сумщини наразі не спостерігається ударного угруповання військ РФ, - Живицький

На кордонах Сумщини не спостерігається ударного угруповання російських військ.

Про це у відеозверненні повідомив глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Війська на кордоні з Україною є, на кордоні з Сумською область є: вони постійно переміщуються, передислоковуються, їх то більше, то менше. Але наразі ми не спостерігаємо такого ударного угруповання на кордоні із Сумською областю, і сподіваємось, молимося та працюємо над тим, щоб ситуації з таким вторгненням не відбулося. І я впевнений, що вже ніхто не допустить. І ми працюємо над тим, щоб вони не каталися територією нашої області, як у себе вдома: не заїжджали-виїжджали", - наголосив він.

За словами Живицького, наразі для мешканців регіону немає необхідності евакуюватися.

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