Малоймовірно, що Росія покращила свої військові спроможності за останні 2-3 тижні, - Волкер
Малоймовірно, що Росія покращила свої військові спроможності після втрат в Україні за останні 2-3 тижні війни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявив колишній спецпредставник США по Україні, експосол Сполучених Штатів при НАТО Курт Волкер, передає Укрінформ.
Волкер сказав, що очікує ще на один наступ росії вже на сході України. Проте, за його словами, малоймовірно, що РФ покращила свої військові спроможності за останні 2-3 тижні.
"Насправді вони стали тільки гіршими, адже їхнє обладнання нищили, їхні солдати діставали поранення, тепер вони мусять відновити підрозділи, яких разом раніше не тренували", - зазначив дипломат.
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Від себе - добавлю - малоймовіно , що керівництво РФ порозумнішало за останні 2-3 тижні