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Малоймовірно, що Росія покращила свої військові спроможності за останні 2-3 тижні, - Волкер

волкер

Малоймовірно, що Росія покращила свої військові спроможності після втрат в Україні за останні 2-3 тижні війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявив колишній спецпредставник США по Україні, експосол Сполучених Штатів при НАТО Курт Волкер, передає Укрінформ.

Волкер сказав, що очікує ще на один наступ росії вже на сході України. Проте, за його словами, малоймовірно, що РФ покращила свої військові спроможності за останні 2-3 тижні.

"Насправді вони стали тільки гіршими, адже їхнє обладнання нищили, їхні солдати діставали поранення, тепер вони мусять відновити підрозділи, яких разом раніше не тренували", - зазначив дипломат.

Також читайте: Безполітну зону над Україною зробити можливо, – Волкер

Автор: 

армія рф (17317) Волкер Курт (609)


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Нація і армія. ЗУшечку оперативно переставляють.
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12.04.2022 02:07 Відповісти
да все разворовано, ушло на дворцы Хутина, часть на генералов, поэтому тувинцев нанимают, самый бедный народ в империи, резиновые сапоги им выдают, броники это вообще дорого
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12.04.2022 02:09 Відповісти
Хоть унитаз увидят перед смертью, кому повезет
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12.04.2022 02:24 Відповісти
Курт Волкер 21.02.22 - "Повномасштабний напад на Україну малоймовірний"
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12.04.2022 06:32 Відповісти
З такою кількістю військ, 200 тис., тільки дибіл міг напасти, але ***** не дибіл, він закінчений дибіл.
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12.04.2022 06:45 Відповісти
малоймовірно, що РФ покращила свої військові спроможності за останні 2-3 тижні. Джерело:
Від себе - добавлю - малоймовіно , що керівництво РФ порозумнішало за останні 2-3 тижні
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12.04.2022 10:17 Відповісти
Звичайню. Чиста логіка. Не треба бути військовим експертом щоб дійти цього висновку. Все найкраще використано при нападі і вже знищено. навряд чи б орки використали металолом на початку і притримали найкраще для якоїсь битви два місяці згодом. Тепер будуть кидати массу розконсевованого металобрухту і зібраного поспіхом м"яса. Кількість проти якості і вмотивованості.
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12.04.2022 10:28 Відповісти
 
 