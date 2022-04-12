Застосування хімічної зброї у Маріуполі було б безсердечною ескалацією, вимагатимемо від Путіна відповіді, - глава МЗС Великої Британії Трасс

Велика Британія з партнерами перевіряє деталі можливого застосування хімічної зброї окупантами в Маріуполі.

Про це у Twitter повідомила глава МЗС Великої Британії Елізабет Трасс, інформує Цензор.НЕТ.

"Повідомляється, що російські війська могли застосувати отруйні речовини під час нападу на жителів Маріуполя. Ми терміново працюємо із партнерами для перевірки деталей. Будь-яке застосування такої зброї було б безсердечною ескалацією цього конфлікту, і ми вимагатимемо від Путіна та його режиму відповіді", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 11 квітня російські окупанти застосували хімічну зброю проти захисників та мешканців Маріуполя.

За декілька годин до хімічної атаки у Маріуполі терорист Басурін анонсував залучення Росією "хімічних військ".

Пізніше стало відомо, що від хімічної атаки росіян в Маріуполі постраждало троє людей.

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