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Новини Війна
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Застосування хімічної зброї у Маріуполі було б безсердечною ескалацією, вимагатимемо від Путіна відповіді, - глава МЗС Великої Британії Трасс

трасс,ліз

Велика Британія з партнерами перевіряє деталі можливого застосування хімічної зброї окупантами в Маріуполі.

Про це у Twitter повідомила глава МЗС Великої Британії Елізабет Трасс, інформує Цензор.НЕТ.

"Повідомляється, що російські війська могли застосувати отруйні речовини під час нападу на жителів Маріуполя. Ми терміново працюємо із партнерами для перевірки деталей. Будь-яке застосування такої зброї було б безсердечною ескалацією цього конфлікту, і ми вимагатимемо від Путіна та його режиму відповіді", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 11 квітня російські окупанти застосували хімічну зброю проти захисників та мешканців Маріуполя.

За декілька годин до хімічної атаки у Маріуполі терорист Басурін анонсував залучення Росією "хімічних військ".

Пізніше стало відомо, що від хімічної атаки росіян в Маріуполі постраждало троє людей.

Також читайте: Якби ми отримали літаки, достатньо важкої бронетехніки, необхідну артилерію, ми б змогли деблокувати Маріуполь, - Зеленський

Автор: 

Велика Британія (5573) Маріуполь (3227) хімічна зброя (346) Трасс Елізабет (172)


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Топ коментарі
+8
Что то мне кажется что ***** наплевать на ваши вимоги
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12.04.2022 02:17
+8
Зброя вже їде. Багато збої
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12.04.2022 02:20
+4
оперативные взволновасты
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12.04.2022 02:19
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Все ясно з вами.
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12.04.2022 02:16 Відповісти
А з вами?
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12.04.2022 02:37 Відповісти
Казали що тоді жопа буде кацапам, а зараз знову притягнути до відповідальності та ля ля ля. Нехай ще більше тоді зброї дають, всю яку нам треба.
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12.04.2022 02:39 Відповісти
Не переплутав англічан з американцями?
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12.04.2022 02:44 Відповісти
Так, я тут переплутав, хоча думаю реакція джо буде така сама. Бачив інтерв'ю жданова з мосійчук і у мене багато запитань тепер є.
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12.04.2022 03:11 Відповісти
Что то мне кажется что ***** наплевать на ваши вимоги
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12.04.2022 02:17 Відповісти
оперативные взволновасты
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12.04.2022 02:19 Відповісти
Зброя вже їде. Багато збої
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12.04.2022 02:20 Відповісти
Надо еще ножкой топнуть погромче и кулачком погрозить, тогда пуйло точно испугается
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12.04.2022 02:21 Відповісти
можна еще пукнать
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12.04.2022 08:35 Відповісти
Все ясно кароч, буде занепокоєння чергове. Але давайте почекаємо реакції Байдена.
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12.04.2022 02:21 Відповісти
Не тільки. Ще вони будуть вимагати відповіді. Це дуже потужно, такої різкої відповіді ще ніколи не було. Правда в Сирії Трамп розбомбив порожні сараї колись у відповідь на застосування хім зброї. Перед тим як бомбити попередив що буде бомбити, щоб з сараїв прибрали хімічну зброю - щоб добро не пропало
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12.04.2022 05:20 Відповісти
а на мацкву тонну заріна-слабо?
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12.04.2022 02:35 Відповісти
Ну це ти вже круто загнув - апетити в тебе огого....
Тони стане на весь мордор.
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12.04.2022 03:18 Відповісти
є дешевший і надійніший - ботулотоксин у водопровід, його там взагалі мало треба і вся мацква вимре
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12.04.2022 07:44 Відповісти
Наивно что-либо требовать от рашистов.
От них будет один ожидаемый ответ - "это не мы, мы ни причём, это Украина".
Пора это усвоить.
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12.04.2022 05:08 Відповісти
Йому до дупи, що ви там вимагаєте, цей убивця ні перед чим не зупиниться .
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12.04.2022 05:38 Відповісти
Вимагатимемо відповіді....
Там еще вчера заранее ответили, что укронационалисты готовят провокацию с хим оружием, чтобы затеять русофобию
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12.04.2022 06:23 Відповісти
Відповідь відмороженого )(уйла одностайна :Це не ми. Хімічну зброю можна придбати у кожній крамниці чи на базарі.
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12.04.2022 06:24 Відповісти
Ось для чого поставили Дворнікова, хімічну зброю на мирному населені виродок вміє застосовувати.
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12.04.2022 06:42 Відповісти
Ага, намагаються наштовхнути путіна, щоб він все заперечував, щоб не прийщлось нічого робити???
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12.04.2022 08:19 Відповісти
А можно нормально заголовки составлять?
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12.04.2022 08:54 Відповісти
"Будемо вимагати від путна відповіді" Однієї цієї фрази є досить щоб зрозуміти, що Захід не розумів, не розуміє і ніколи не зрозуміє росію. Посити у моря погоди має більше шансів на успіх ніж та херня, яку бубнить Захід.
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12.04.2022 09:52 Відповісти
На жаль, застосування американських супутників, які дають усю стратегічну розвідувальну інформацію ЗСУ тут не допоможе
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12.04.2022 11:12 Відповісти
Опять бла бла бла.
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12.04.2022 12:11 Відповісти
 
 