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Новини Санкції проти Росії Війна
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Лише санкції ЄС не зупинять військову машину РФ, маємо надати допомогу для оборони України, - Боррель

боррель

Весь світ усвідомлює, що Росія може здійснити нову масштабну атаку на сході України, при цьому у ЄС розуміють, що вже застосовані санкції не зможуть негайно зупинити путінську "машину війни", хоч і значно скорочують ресурси кремля на її фінансування.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Війна, яка триває зараз, та битва, що може відбутися у наступні дні або тижні, - стануться з нашими санкціями або без них, оскільки санкції мають ефект лише у середньостроковій перспективі. Протягом кількох наступних днів або тижнів військова машина росії … матиме ті самі ресурси, що й зараз. І вони (РФ. - Ред.) будуть продовжувати цю війну. Тож ми маємо зосередитися на негайних короткострокових заходах оборонного характеру", - пояснив він.

За словами Борреля, сьогодні міністри закордонних справ ЄС детально обговорили можливість посилення санкцій проти Росії, включаючи відмову від імпорту нафти й газу, проаналізували залежність різних країн ЄС від російських енергоресурсів та шляхи її подолання.

Водночас, зазначив він, країни ЄС мають зосередити увагу на нагальних потребах України для відбиття російського наступу.

"Це не означає, що ми повинні припинити все інше (у контексті санкцій. - Ред.). Але не треба плекати жодних ілюзій - якщо ви зупините постачання газу сьогодні, це не зупинить російську армію, що вестиме війну протягом кількох наступних тижнів. Ми маємо надати допомогу зараз для оборони (України. - Ред.), на яку ми розраховуємо", - підсумував Боррель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військові дії Росії в Україні можна описати словами "провал" і "жах", - Боррель

Автор: 

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Топ коментарі
+6
че-то Борель раздухарился увидев как Украинская армия героически бьется против рашистов - ублюдков
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12.04.2022 05:00
+4
Але ЄС респект, і подяка, без них українську націю б просто стерли б з лиця Землі. Китаю та Індії просто *****, будуть стояти і дивитись, буддисти *****
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12.04.2022 03:55
+1
та куда спешить? взволнуйтесь, обеспокойтесь ...
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12.04.2022 03:10
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прям пророк барель... а місяць тому ти не знав?? чи пуйлішко чумодан евриків не ...??
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12.04.2022 03:01 Відповісти
че-то Борель раздухарился увидев как Украинская армия героически бьется против рашистов - ублюдков
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12.04.2022 05:00 Відповісти
та куда спешить? взволнуйтесь, обеспокойтесь ...
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12.04.2022 03:10 Відповісти
Я не розумію, чому ми тільки з ЄС та США говоримо? Чому ми не просимо на пряму Китай та Індію? Чому Зеленський на самому високому рівні не попросить ввести санкції? Невже вони будуть просто стояти і дивитись, як сильна держава буде бити слабку ні за що ні про що? Якщо Китай та Індія підтримають санкції, війна закінчиться дуже швидко! Але ж ні... Господи, невже цей світ такий жахливий?

Якщо це так, то мене просто нудить від людей - це проблема не державного рівня, а як всього виду, як такого. Хомо Сапіенс кажете? Ми хомо сапінс - і ми банкрути.

Може Новус Хомо Спірітус - будуть класні, але якщо здохне весь вид Хомо Сапіенс - я буду рада. Ми блювотні істоти.
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12.04.2022 03:38 Відповісти
А причем тут китай? Он на стороне рашки.
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12.04.2022 06:52 Відповісти
Але ЄС респект, і подяка, без них українську націю б просто стерли б з лиця Землі. Китаю та Індії просто *****, будуть стояти і дивитись, буддисти *****
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12.04.2022 03:55 Відповісти
Індії - більш-менш *****, так, в них забагато людей, тому й *****, да й самі індійці ********. А китай неявний союзник рашистів, тільки мені не зовсім зрозуміло що саме вони задумали та яку роль бачать у найближчому світовому конфлікті, як спонсор або як воююча країна, або ще щось.
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12.04.2022 07:00 Відповісти
Боррель прекрасно знає, що новітня українська зброя під асфальтом. Але дипломатія, то така дивна штука, що не дозволяє публічно ткнути паяца і його 73% рийками в їхнє ж лайно.
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12.04.2022 04:03 Відповісти
проснулся ***!
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12.04.2022 19:07 Відповісти
 
 