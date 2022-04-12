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Новини Війна
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У РФ поранених військових агітують повертатись на війну проти України, - розвідка

Окупанти посилюють антиукраїнську та антизахідну пропаганду у російських військових медичних закладах.

Про це у Telegram повідомляє Головне управління розвідки Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

"Лікування пропагандою – поранених російських солдатів агітують повертатися на війну. ... Російські госпіталі наразі переповнені військовослужбовцями, які брали участь у бойових діях на території України, з пораненнями різної тяжкості. Більшість з них не бажають повертатися у зону бойових дій.

Цю ситуацію російські пропагандисти намагаються переламати за допомогою спецвипуску "Комсомольской правды". В ньому розміщені постановчі фотографії радості "звільнених українців", матеріали про "фейковість" світової преси та про підтримку росіян війни проти України", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

армія рф (17317) розвідка (3858)


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Топ коментарі
+13
Ліпше дохлих агітуйте. Справжні війська z будуть
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12.04.2022 03:00
+11
Їх потрібно добити щоб вони не могли свідчити і розповсюджувати "невигідну ***** інформацію" в місцях проживання. От створюють соціальний тиск на ментально слабких агітуючи боротися до кінця за ... премію Дарвіна.
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12.04.2022 03:48
+10
Что-то мне подсказывает, что большинство вернутся. Они настолько зомбированные, а если будут отказываться, то родственники психологически надавят...
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12.04.2022 05:14
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Ліпше дохлих агітуйте. Справжні війська z будуть
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12.04.2022 03:00 Відповісти
Вони й живі біологічно, але Zомбі стосовно діяльності головного мозку.
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12.04.2022 03:06 Відповісти
це правильно- вони обсеруться ще на кордоні.. або ще в білорусі
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12.04.2022 03:00 Відповісти
Ну все верно - пакеты для них куплены, значит надо закрыть вопрос.
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12.04.2022 03:02 Відповісти
тем более, что в Украине пакеты под запретом. Соберись, тряпка!
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12.04.2022 03:04 Відповісти
А навіщо їм платити, погнати на убій, "денег нет".
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12.04.2022 03:03 Відповісти
Ну якщо не в усіх екс-полонених вистачило клепок у макітрі для розуміння що ліміт везіння вони вже вичерпали, то цим сам Ленін велів "атамстіть" за Максіма чи обісрані штани...
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12.04.2022 03:12 Відповісти
Це наче вже як анекдот)
Орки безногі і безрукі, а їм кажуть: "Доскакай" до Донбасу і "сделайделоправое"!!!
Боже, яківонийо*бнуті!!!
Дякую Боже, що я не москаль
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12.04.2022 03:12 Відповісти
Їх потрібно добити щоб вони не могли свідчити і розповсюджувати "невигідну ***** інформацію" в місцях проживання. От створюють соціальний тиск на ментально слабких агітуючи боротися до кінця за ... премію Дарвіна.
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12.04.2022 03:48 Відповісти
Да какая там "невигідна ***** інформація"! Разве ты не знаешь, что если руцкий открывает рот, он сразу начинает врать? Эти чмошники будут рассказывать в своих ******, как они героически косили "укров" одной левой и гранатой танки подрывали.
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12.04.2022 08:34 Відповісти
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12.04.2022 05:01 Відповісти
Что-то мне подсказывает, что большинство вернутся. Они настолько зомбированные, а если будут отказываться, то родственники психологически надавят...
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12.04.2022 05:14 Відповісти
З пораненого вояка на полі бою більше шкоди ніж користі.
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12.04.2022 06:36 Відповісти
что ж ты не здох за яхты Сечина! что ж ты не здох еще за гулаг. за вчк, за доносы и анонимки, за новый савецкий рейх!!
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12.04.2022 08:25 Відповісти
А що так? В чатрулетку зайдеш, так там всі готові воювати з Украіною! А в воєнкоматах миша повісилась! А що ж так? Відгребли маненько?
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12.04.2022 09:04 Відповісти
Думаю, багато виродків повернеться!
По перше, пропаганда працює.
По друге, потрібно атамстіть укропам, яки мали нахабство чинити супротив!
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12.04.2022 09:49 Відповісти
И сколько еще собачьих будок поворуют?
Ничего, после победы отстроим новые (лучше прежних)!

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12.04.2022 10:09 Відповісти
Краща агітація для орків - це виступи українського президента, який обіцяє їм при вторгненні те, що вони б ніколи не отримали у своїй ******
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12.04.2022 11:15 Відповісти
А от справді цікаво: скільки орків після того "лікування" захочуть... довершити почате: нарешті остаточно здохнути?
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12.04.2022 13:58 Відповісти
 
 