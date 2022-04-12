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Японія запровадила нові санкції проти 398 осіб і 28 організацій з Росії

японія

Японія ухвалила рішення заморозити активи найбільших банків Росії – "Сбербанку" і "Альфа-Банку". Крім того, санкції запровадили проти 398 осіб і 28 компаній з РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МЗС Японії.

Під санкції потрапили депутати Держдуми, головком ВМФ РФ Микола Євменов, главком сухопутних військ Олег Салюков, командувач ВПС РФ Сергій Дронов, Головнокомандувач ВКС РФ Сергій Суровікін, АТ НВК "Техмаш", МКБ "Вимпел".

Крім того, уряд Японії затвердив заборону на нові інвестиції в Росію. Так, із 12 травня нові інвестиції з Японії в Росію можна буде здійснювати лише з особливих дозволів.

Читайте: Японія заборонить імпорт російського вугілля, - прем'єр-міністр Кісіда

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Респект!!! повага!!!
Дійсно Країна Сходящого сонця! а не якийсь там китай
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12.04.2022 07:19 Відповісти
 
 